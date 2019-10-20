По Лас-Вегасу - из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео)

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После первого дня турнира, когда не без «помощи» судей обе россиянки вдруг очутились за пределами тройки лидеров, сегодня выбора у них уже не оставалось. Нужно было выкатывать на лед все самые мощные орудия. И, к счастью, они в наших арсеналах имелись в достатке.

ЛИЗА-ПУЛЕМЕТЧИЦА И АНЯ-БОМБАРДИРОВЩИЦА

Начальную артподготовку обеспечила открывавшая последнюю разминку Елизавета Туктамышева с парочкой бронебойных тройных акселей наперевес. Оба ее главных снаряда легли точно в цель, и в остальном экс-чемпионка мира тоже не подкачала. Расстреляла весь боезапас до железки, не дав арбитрам даже головы поднять. Им оставалось лишь прятаться за мониторами, искоса бросая на Лизу-пулеметчицу злобные взгляды.

Когда первая канонада стихла, противник, пугливо озираясь, выполз из окопов - и тут же мстительно поставил Туктамышевой сплошь укороченные «плюс один-плюс два» да еще недокрутик вредный подбросил. Получилось все равно немало, под 140 баллов, но было понятно, что Лас-Вегас просто так сдаваться не собирался. Его надо было добивать.

Ну, раз надо, значит надо. Эх, знали бы они, бедненькие, что их сейчас ждет…

А дальше на арену выехала обманчиво тоненькая Анна Щербакова и в воздухе что-то зазвучало. То ли первые такты музыки, то ли вой пикирующей эскадрильи. Стоявшая за бортиком Этери Тутберидзе скомандовала «огонь», и на каток Лас-Вегаса посыпались бомбы мегатонной разрушительной силы. Каскад «четыре-три» лутц-тулуп - бум! Еще один лутц в четыре оборота – бабах! Караул, воздушная тревога, спасайся кто может!

…Это был момент коллективной контузии, все словно оцепенели. Только судейские пальцы продолжали сами собой, из инстинктивного чувства самосохранения, со страшной скоростью сыпать Щербаковой десятки заслуженных баллов. Уже после двух четверных на их взбесившемся арифмометре нащелкало за 33!

Аня, сбросив тяжкий груз лутцев, заулыбалась, раскатилась, ее платье из синего обернулось красным, как и положено «Жар-птице» Стравинского. Еще прыжок, еще вращение, все изящней, все веселей… И не успела музыка смолкнуть, как в зале казино «Орлеанс» загрохотало вновь - то была овация! Семь тысяч человек стоя приветствовали чемпионку «Гран-при США». Она уже выиграла, и чтобы это понять, не надо было ждать ни судей с их жалкими придирками-оценками, ни выступлений трех оставшихся фигуристок, ничего. Лас-Вегас капитулировал безоговорочно и досрочно.

ВИЦЕ-РЕКОРД МИРА

Два четверных лутца в одной женской программе до нее не делал никто. 92,20 за технику и 160,16 за произвольную в целом - это вторые результаты при нынешних правилах, действующих с сезона-2018/19. Сразу за двукратной мировой рекордсменкой Александрой Трусовой, у которой в сентябре в Братиславе было 98,34 и 163,78 соответственно. Еще важнее, что Щербакова, прежде падавшая с лутца через раз, а то и два раза из трех, этой осенью сумела, наконец, стабилизировать его. Это означает, что в России появилась еще одна суперфигуристка без каких-либо оговорок. Фигуристка, способная выиграть абсолютно любой турнир - хоть в Лас-Вегасе, хоть в олимпийском Пекине 2022-го.

Место в декабрьском финале Гран-при Щербаковой теперь тоже почти обеспечено. Чтобы оформить путевку в Турин де-юре, ей через три недели хватит и третьего места на китайском этапе. Хотя какое тут «третье» - с такими-то «бомбами»?

Туктамышева, которую на финише под шумок все-таки обошла американка Брэйди Теннелл, получила за бронзу 11 зачетных очков, но и ее турнирные перспективы смотрятся весьма неплохо. В Чунцине они с Щербаковой опять будут кататься вместе, и там Лизе нужно быть минимум второй. В компании Элизавет Турсынбаевой, Софьи Самодуровой и двух японок – Мияхары с Михарой. Задача не элементарная, но вполне посильная. А что к своим домашним 13 очкам сумеет добавить Теннелл – еще большой вопрос. В следующий уик-энд на «Гран-при Канады» ее поджидает «банда» даже похуже, чем в Вегасе: Трусова, Евгения Медведева и Рика Кихира.

Коротко об остальных видах «Гран-при США». Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили здорово, но остались вторыми после маститой китайской пары - опять же при спорном судействе. Танцоры Александра Степанова с Иваном Букиным выиграли произвольную у хозяев катка и, думаю, могут быть довольны серебром по сумме. Наконец, Дмитрий Алиев после отличной короткой программы, как мы и опасались, сегодня наделал ошибок, однако в призовой тройке все-таки удержался. То есть, сохранил реальные шансы отобраться в финал.

Гран-при. 1-й этап. Лас-Вегас (США)

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 160,16

2. Брэйди Теннелл (США) – 141,04

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 138,69

4. Каори Сакамото (Япония) – 129,22

…12. Станислава Константинова (Россия) – 95,12

Сумма двух программ

1. Анна Щербакова (Россия) – 227,76

2. Брэйди Теннелл (США) – 216,14

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 205,97

4. Каори Сакамото (Япония) – 202,47

…11. Станислава Константинова (Россия) – 143,39

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 196,38

2. Джэйсон Браун (США) – 171,64

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 156,98

…5. Боян Цзинь (Китай) – 150,42

…8. Киган Мессинг (Канада) – 143,00

…9. Чжун Хван Ча (Корея) – 140,69

…11. Михал Бржезина (Чехия) – 132,06

…12.Роман Савосин (Россия) – 124,24

Сумма двух программ

1. Нэйтан Чен (США) – 299,09

2. Джэйсон Браун (США) – 255,09

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 253,55

4. Киган Мессинг (Канада) – 239,34

…6. Боян Цзинь (Китай) – 224,98

…8. Чжун Хван Ча (Корея) – 219,67

…11. Михал Бржезина (Чехия) – 213,17

…12.Роман Савосин (Россия) – 182,16

Пары

Произвольная программа

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 128,16

2. Хэйвен Денни/Брэндон Фрэйзер (США) – 127,52

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 125,73

…5. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 109,34

Сумма двух программ

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 200,89

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 196,98

3. Хэйвен Денни/Брэндон Фрэйзер (США) – 192,70

…5. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 177,54

Танцы

Произвольная программа

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 124,66

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 124,58

3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 118,36

…5. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 110,64

…8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 99,72

Сумма двух программ

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 209,55

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,57

3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 197,53

…5. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 181,82

…9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 166,51