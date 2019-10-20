Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе - Советский спорт
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20 октября 2019 12:16Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

15-летняя российская фигуристка, занимавшая после короткой программы четвертую строчку, получила 160,16 балла за произвольную программу и, набрав по сумме 227,76 балла, заняла первое место.

Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги первого этапа Гран-при.

«ЭТА ПРОИЗВОЛЬНАЯ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ ТУКТАМЫШЕВОЙ»

Прекрасно выступила на своем первом взрослом старте Аня Щербакова. Она легко и непринужденно откатала сложнейшую программу с двумя четвертными лутцами. Такое не под силу даже мужчинам. Глядя на то, с какой уверенностью она решает технические задачи, уверен, ей удастся улучшить и свои вторые оценки – за артистизм.

Хочу поздравить Аню и весь ее тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.

Рад за Лизу Туктамышеву. После короткой программы было видно, что и Аня, и Лиза чувствуют себя не совсем комфортно. Думаю, на состоянии девочек сказался долгий перелет. Но к произвольной программе они обрели уверенность. Лиза показала прекрасный прокат.

Хочу отметить, что в этом сезоне у Лизы очень удачные программы. Именно эта произвольная программа очень подходит Лизе, она здорово ее выкатывает.

Судьи поставили ей не очень высокие оценки за компоненты, хотя Лиза заслуживала более высоких. Если она будет также здорово кататься, оценки за компоненты будут выше. Это очевидно.

Каори Скамото в произвольной программе не справилась со всеми сложными элементами, упростила прыжки – вместо тройных прыгнула двойные. Как результат –ее выступление невысоко оценили судьи.

Теннел Брэди откатал а чисто, но этого недостаточно, чтобы бороться с Аней Щербаковой, у которой произвольная гораздо сложнее.

«АМЕРИКАНЦАМ ПОМОГЛО, ЧТО ОНИ КАТАЛИСЬ ДОМА»

Александра Степанова - Иван Букин, у них были проблемы в начале сезона, связанные с травмами. Но несмотря на это, они показали очень интересный новый произвольный танец. Он гармонично подходит этой паре. Не случайно, ребята в произвольном танце были первыми. Судьи оценили программу по достоинству. Очевидно, что с каждым новым стартом ребята будут прибавлять. И тогда этот танец будет приносить им еще более высокие оценки. Хотел бы еще отметить подобранные к произвольной программе костюмы, они очень хорошо подходят Александре и Ивану.

Их главные соперники американцы Мэдисон Хаббелл -Закари Донохью не произвели на меня особого впечатления своим произвольным танцем. Думаю, им помогло, что соревнования проходили в Америке. Арбитры были к ним благосклонны.

То же самое могу сказать про канадскую пару Бодри - Соренсен. Оба наши сильнейших дуэта – Степанова - Букин и Синицына - Кацалапов превосходят канадцев во всех компонентах.

Интересный произвольный танец показали Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Программу им ставил знаменитый Кристофер Дин. Скажу так: программа сложная, над ней ребятам еще нужно много поработать.

«АЛИЕВ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ВЫГЛЯДИТ УВЕРЕННЕЕ»

У Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина интересная произвольная программа. Но они допустили существенные ошибки, что не позволило им бороться за первое место. Но это первый старт сезона, ребята молодые, считаю, что выступили они для начал сезона очень неплохо.

Что касается победителей, китайкой пары Чэн Пэн/Цзинь Ян, на меня они не произвели впечатление.

Старался проявить характер Дмитрий Алиев. Он очень хорошо откатал короткую программу, но в произвольной не все получилось – например, не вышел четверной лутц, затем и тройной аксель. Но могу сказать, что в этом сезоне Дима выглядит увереннее.

Совершенно заслуженно победил Нэйтан Чен – как всегда, замечательно откатал. Этот спортсмен вызывает восхищение: он успевает не только прекрасно выступать, но и совмещает спортивную карьеру с учебой в одном из лучших университетов мира – в Йельском. Этот парень талантлив во всем.

Статистика

Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас (США)

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 227,76
2. Брэди Теннелл (США) – 216,14
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 205,97
4. Каори Сакамото (Япония) – 202,47

Танцы на льду

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,57
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53...
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82...
9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51.

Парное катание

1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 200,89.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 196,98.
3. Хэвен Денни/ Брэндон Фрейзер (США) – 192,70.

Мужчины

  1. 1. Нэйтан Чен (США) – 229,09
    2. Джэйсон Браун (США) – 255,09
    3. Дмитрий Алиев (Россия) – 253,55

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