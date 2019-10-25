Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 октября 2019 09:50Фигурное катаниеТигай Лев

Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда

Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева.

Первый уик-энд Гран-при-2019 принес России лишь одно золото, но в целом сложился для нас хорошо. Ведь с турнирной точки зрения главное на этапах этой серии – не выигрывать, а отобраться в декабрьский финал. И практически все российские фигуристы, способные реально претендовать на путевки в Турин, свои шансы в Лас-Вегасе либо сохранили на приличном уровне, либо повысили.

Единственным исключением можно назвать Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, но от них после пропущенной второй половины сезона-2018/19 призовых мест особо и не ждали. Хотя кое-чем нашему дуэту удивить в США все-таки удалось. Несмотря на явное поражение в борьбе с прошлогодней произвольной, Загорски с Гурейро остались верны знаменитому Кристоферу Дину, и тот вновь поставил им необычную программу с оригинальными поддержками. Посмотрим, сумеют ли россияне на этот раз справиться с задумками амбициозного британца. Пока получается не всегда.

Теперь давайте-ка освежим в памяти регламент.

ее

Отборочный зачет после первого этапа

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) 15 очков
2. Брэйди Теннелл (США) 13
3. Елизавета Туктамышева (Россия) 11
4. Каори Сакамото (Япония) 9
5. Лим Йон Су (Корея) 7

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) 15
2. Джейсон Браун (США) 13
3. Дмитрий Алиев (Россия) 11
4. Киган Мессинг (Канада) 9
5. Кадзуки Томоно (Япония) 7
6. Боян Цзинь (Китай) 5
…8. Чжун Хван Ча (Корея) 3
…11. Михал Бржезина (Чехия) 0

Пары

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 15
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 13
3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США) 11
4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) 9
5. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) 7

Танцы

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 15
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 13
3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) 11
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) 9
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) 7

ЩЕРБАКОВА, СТЕПАНОВА И БУКИН – СЧИТАЙТЕ, В ТУРИНЕ. ПАВЛЮЧЕНКО С ХОДЫКИНЫМ – ПОЧТИ

Для полной ясности напомню, что 26 и более очков,набранных за два этапа,гарантируют место в финале (там есть вариант-исключение с двумя вторыми местами, но он чисто теоретический), 24 – почти гарантируют, 22 уже ставят на грань неудачи. Год назад в двух видах из четырех 22 очков хватило (в обрез), а в двух нет. Отсюда простая мораль: если хочешь в Турин не выпадай на отборочных турнирах из призовой тройки.

Что нашим в Лас-Вегасе и удалось. Без особого риска могу утверждать: в финале мы увидим не только чемпионку Лас-Вегаса Анну Щербакову, но и «серебряных» Александру Степанову с Иваном Букиным. Они еще заявлены на 6-й этап вместе с французским супердуэтом Пападакис/Сизерон, однако обходить «чемпионов всего» россиянам будет не нужно. Можно даже проиграть и итальянцам Гиньяр/Фабри все равно выйдет 24 очка. А больше там проигрывать некому.

Отличные перспективы и у Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным вне зависимости от того, засудили их в Лас-Вегасе или нет. Все, что надо сделать теперь нашей молодой паре, это на следующей неделе попасть в топ-3 в компании средних американцев, которых они только что обыграли в США, и дебютантов-соотечественников Мишиной/Галлямова. Даше с Денисом, чего уж скрывать, повезло, когда с Гран-при снялись действующие чемпионы серии Джеймс/Сипре.

ЦЕНА ПОЛУТОРА БАЛЛОВ

То есть, вы понимаете: второе место – это здорово, почти как первое. Вопросы начинаются дальше, с бронзы. Как у Дмитрия Алиева, который на «Гран-при США» начудил в конце произвольной и сам отдал серебро Джейсону Брауну. Теперь американец «в шоколаде», а Алиеву, проигравшему всего-то полтора балла,в ноябре предстоит тяжелая борьба за пьедестал московского этапа, где будут Сема Уно и Александр Самарин. Там же должен был кататься Винсент Чжоу, но он на счастье Алиева только что снялся с Гран-при-2019 из-за… школьных экзаменов.

Лас-Вегас выбил из борьбы массу сильных одиночников. Там провалились Боян Цзинь, Чжун Хван Ча, Михал Бржезина, на волоске повис Киган Мессинг…Дорога свободна, только бери. С другой стороны, в мужском финале уже сейчас осталась, считай, лишь пара свободных мест помимо Брауна, Чена, Ханю и Уно. И пусть большинство претендентов на эти вакансии наши, я ни в коем случае не сбрасывал бы со счетов Маттео Риццо. Итальянец, кстати, стартует в Гран-при именно сейчас, в Келоуне. Посмотрите чуть ниже на состав участников: ну кто там способен не пустить Риццо к заветному серебру вслед за Юдзуру Ханю? Неужто Андрей Лазукин, проваливший начало сезона с 7-м и 12-м местами на двух «челленджерах»?

ТРУСОВА ЗАЯВИЛА ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРНЫХ

У лазукинской любимой девушки Елизаветы Туктамышевой после бронзы Лас-Вегаса перспективы получше. Причем ее основную конкурентку по отборочной гонке должен определить как раз второй этап, и это – едва ли не самое интересное на «Гран-при Канады». Да-да! Мы, конечно, непременно будем смотреть по ночам Сашу Трусову, но кроме собственных мировых рекордов соперниц в Келоуне у нее не предвидится. Разве что Рика Кихира, хотя японку и второе место устроит, думаю,вполне. Зато дальше…

А дальше назревает спор Евгении Медведевой с Брэйди Теннелл, в котором ничего не ясно и который очень важен. Американка, опередившая Туктамышеву на домашнем этапе,уже через неделю катается опять, и канадская бронза даст ей искомые 24 очка, то бишь, пропуск в финал. «Деревяшка» же – наоборот, подвесит Теннелл на 22 с непонятными перспективами.

Медведева лишь стартует в Гран-при-2019, но развилка у нее примерно такая же. Мы ведь с вами теперь знаем эту аксиому: в Гран-при из призовой тройки выпадать нельзя.

TASS_32256896

Вчера вечером были опубликованы наборы элементов, заявленные фигуристками на канадский этап. Кроме стандартных трех тройных акселей от Кихиры в списке обнаружились еще два от кореянки Ю Юн. Ну, а Трусова собирается прыгать в произвольной четыре четверных, что делала только она и только на недавнем неофициальном турнире в Японии. Набор тот же отдельный сальхов, отдельный лутц и два каскада с тулупами: «4Т+3Т» и «4Т+ойлер+3С», в смысле сальхов. Саше явно не терпится преодолеть рубеж феноменальных сто баллов за «технику». Если получится, ее рекорды будут обновлены.

кк

Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Баффало» Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон» Яромир Ягр: Поражен тем, что сейчас делает Овечкин
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Новости
10:01 Баскетбол Димитрис Итудис: «Альба» лидирует в Евролиге по многим показателям
09:54 Баскетбол Эндрю Альбиси: «Зенит» совершил много ошибок, но бился до конца
09:50 Баскетбол Жоан Пласа – после поражения от «Панатинаикоса»: Я горжусь игроками
09:44 Баскетбол Энтони Гилл: Победа в Мюнхене дорогого стоит
09:36 Хоккей «Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Баффало»
09:29 Хоккей Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
01:45 Футбол Бенедикт Хеведес: Не могу думать о «Спартаке» сразу после матча с «Ювентусом»
01:31 Баскетбол Римас Куртинайтис: Рады, что сотворили историю, так как проиграли «Баварии» шесть предыдущих матчей
01:12 Баскетбол Алексей Швед: Возможно, у «Баварии» был плохой день
00:59 Футбол Андрей Тихонов: Ответная игра станет определяющей для «Краснодара»
00:47 Футбол Сергей Матвеев: Не задумывались о кадровых проблемах «Трабзонспора»
00:28 Футбол Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
00:27 Футбол Хердур Магнуссон: В Лиге Европы для ЦСКА ничего не окончено
00:10 Баскетбол «Химки» одержали победу над «Баварией» в матче Евролиги
23:56 Футбол «Селтик» одержал волевую победу над «Лацио»
23:53 Футбол «Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш»
23:51 Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор», одержав первую победу на групповом этапе Лиги Европы
23:38 Хоккей Дэвид Немировски: Игра со «Спартаком» была равная, но мне не понравилась
23:22 Хоккей Игорь Никитин: «Йокерит» больше нашего заслужил победу
23:15 Хоккей Олег Знарок: Вижу, что ребята выполняют задание, но без ошибок не обходится
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика