Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда

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Первый уик-энд Гран-при-2019 принес России лишь одно золото, но в целом сложился для нас хорошо. Ведь с турнирной точки зрения главное на этапах этой серии – не выигрывать, а отобраться в декабрьский финал. И практически все российские фигуристы, способные реально претендовать на путевки в Турин, свои шансы в Лас-Вегасе либо сохранили на приличном уровне, либо повысили.

Единственным исключением можно назвать Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, но от них после пропущенной второй половины сезона-2018/19 призовых мест особо и не ждали. Хотя кое-чем нашему дуэту удивить в США все-таки удалось. Несмотря на явное поражение в борьбе с прошлогодней произвольной, Загорски с Гурейро остались верны знаменитому Кристоферу Дину, и тот вновь поставил им необычную программу с оригинальными поддержками. Посмотрим, сумеют ли россияне на этот раз справиться с задумками амбициозного британца. Пока получается не всегда.

Теперь давайте-ка освежим в памяти регламент.

Отборочный зачет после первого этапа

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 15 очков

2. Брэйди Теннелл (США) – 13

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 11

4. Каори Сакамото (Япония) – 9

5. Лим Йон Су (Корея) – 7

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) – 15

2. Джейсон Браун (США) – 13

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 11

4. Киган Мессинг (Канада) – 9

5. Кадзуки Томоно (Япония) – 7

6. Боян Цзинь (Китай) – 5

…8. Чжун Хван Ча (Корея) – 3

…11. Михал Бржезина (Чехия) – 0

Пары

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 15

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 13

3. Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США) – 11

4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 9

5. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 7

Танцы

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 15

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 13

3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 11

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 9

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 7

ЩЕРБАКОВА, СТЕПАНОВА И БУКИН – СЧИТАЙТЕ, В ТУРИНЕ. ПАВЛЮЧЕНКО С ХОДЫКИНЫМ – ПОЧТИ

Для полной ясности напомню, что 26 и более очков,набранных за два этапа,гарантируют место в финале (там есть вариант-исключение с двумя вторыми местами, но он чисто теоретический), 24 – почти гарантируют, 22 уже ставят на грань неудачи. Год назад в двух видах из четырех 22 очков хватило (в обрез), а в двух – нет. Отсюда простая мораль: если хочешь в Турин – не выпадай на отборочных турнирах из призовой тройки.

Что нашим в Лас-Вегасе и удалось. Без особого риска могу утверждать: в финале мы увидим не только чемпионку Лас-Вегаса Анну Щербакову, но и «серебряных» Александру Степанову с Иваном Букиным. Они еще заявлены на 6-й этап вместе с французским супердуэтом Пападакис/Сизерон, однако обходить «чемпионов всего» россиянам будет не нужно. Можно даже проиграть и итальянцам Гиньяр/Фабри – все равно выйдет 24 очка. А больше там проигрывать некому.

Отличные перспективы и у Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным – вне зависимости от того, засудили их в Лас-Вегасе или нет. Все, что надо сделать теперь нашей молодой паре, это на следующей неделе попасть в топ-3 в компании средних американцев, которых они только что обыграли в США, и дебютантов-соотечественников Мишиной/Галлямова. Даше с Денисом, чего уж скрывать, повезло, когда с Гран-при снялись действующие чемпионы серии Джеймс/Сипре.

ЦЕНА ПОЛУТОРА БАЛЛОВ

То есть, вы понимаете: второе место – это здорово, почти как первое. Вопросы начинаются дальше, с бронзы. Как у Дмитрия Алиева, который на «Гран-при США» начудил в конце произвольной и сам отдал серебро Джейсону Брауну. Теперь американец «в шоколаде», а Алиеву, проигравшему всего-то полтора балла,в ноябре предстоит тяжелая борьба за пьедестал московского этапа, где будут Сема Уно и Александр Самарин. Там же должен был кататься Винсент Чжоу, но он на счастье Алиева только что снялся с Гран-при-2019 из-за… школьных экзаменов.

Лас-Вегас выбил из борьбы массу сильных одиночников. Там провалились Боян Цзинь, Чжун Хван Ча, Михал Бржезина, на волоске повис Киган Мессинг…Дорога свободна, только бери. С другой стороны, в мужском финале уже сейчас осталась, считай, лишь пара свободных мест – помимо Брауна, Чена, Ханю и Уно. И пусть большинство претендентов на эти вакансии – наши, я ни в коем случае не сбрасывал бы со счетов Маттео Риццо. Итальянец, кстати, стартует в Гран-при именно сейчас, в Келоуне. Посмотрите чуть ниже на состав участников: ну кто там способен не пустить Риццо к заветному серебру вслед за Юдзуру Ханю? Неужто Андрей Лазукин, проваливший начало сезона с 7-м и 12-м местами на двух «челленджерах»?

ТРУСОВА ЗАЯВИЛА ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРНЫХ

У лазукинской любимой девушки Елизаветы Туктамышевой после бронзы Лас-Вегаса перспективы получше. Причем ее основную конкурентку по отборочной гонке должен определить как раз второй этап, и это – едва ли не самое интересное на «Гран-при Канады». Да-да! Мы, конечно, непременно будем смотреть по ночам Сашу Трусову, но кроме собственных мировых рекордов соперниц в Келоуне у нее не предвидится. Разве что Рика Кихира, хотя японку и второе место устроит, думаю,вполне. Зато дальше…

А дальше назревает спор Евгении Медведевой с Брэйди Теннелл, в котором ничего не ясно – и который очень важен. Американка, опередившая Туктамышеву на домашнем этапе,уже через неделю катается опять, и канадская бронза даст ей искомые 24 очка, то бишь, пропуск в финал. «Деревяшка» же – наоборот, подвесит Теннелл на 22 с непонятными перспективами.

Медведева лишь стартует в Гран-при-2019, но развилка у нее – примерно такая же. Мы ведь с вами теперь знаем эту аксиому: в Гран-при из призовой тройки выпадать нельзя.

Вчера вечером были опубликованы наборы элементов, заявленные фигуристками на канадский этап. Кроме стандартных трех тройных акселей от Кихиры в списке обнаружились еще два – от кореянки Ю Юн. Ну, а Трусова собирается прыгать в произвольной четыре четверных, что делала только она – и только на недавнем неофициальном турнире в Японии. Набор тот же – отдельный сальхов, отдельный лутц и два каскада с тулупами: «4Т+3Т» и «4Т+ойлер+3С», в смысле сальхов. Саше явно не терпится преодолеть рубеж феноменальных сто баллов за «технику». Если получится, ее рекорды будут обновлены.