Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры - Советский спорт
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26 октября 2019 13:22Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю.

Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги короткой программы на втором этапе Гран-при по фигурному катанию в Келоуне (Канада).

«У МЕДВЕДЕВОЙ И КАТАНИЕ УЖАСНОЕ И КОСТЮМ»

Медведева ужасно выступила и вышла в ужасном костюме. Кто ей такой придумал? Что касается катания, то Женя плохо выполнила каскад и двойной аксель. Это для нее один из самых сложных прыжков. Новый тренер пытался этот прыжок исправить. На тренировках вроде бы у нее получается, но на соревнованиях она постоянно допускает ошибки. С тройного лутца она упала, как начинающая, будто никогда его не прыгала.

Шансы на попадание в финал Гран-при теперь весьма призрачные. Видно было, что психологически Медведевой тяжело. Похоже, время Медведевой прошло, и она минула пик карьеры, и ожидания от смены тренера не помогли.

Но все же хотел бы поддержать Женю. Да, короткая ей не удалась, но будем надеяться на произвольную. Я видел ее прокаты перед Гран-при. Казалось, что все у Медведевой все будет неплохо в нынешнем сезоне, но первый старт показал – есть проблемы.

«ТРУСОВА – ПРЫГАЮЩАЯ МАШИНА»

Саша Трусова откатала программу прекрасно, и я даже заметил позитивные вещи в артистизме, что очень радует. Отставание ее от лидера семь баллов, но ничего страшного в этом нет. Просто в короткую нельзя включать четверные прыжки, а это ее главное оружие. Уверен, что Саша с лихвой отыграет все в произвольной со своими четверными, она заявила их четыре. Не думаю, что она их завалит, Трусова прыгающая машина. Уверен, она привезет конкуренткам по 30 баллов.

Рика Кириха выступила на своем уровне, а вот вышедшая на второе место кореянка Ю Ен, удивила. Ей 15 лет, в юниорах она ничем не выделялась. Она овладела тройным акселем и за счет этого прыжка получила преимущество перед Трусовой. У кореянки достаточно высокий рост для фигурного катания - 165 см. Но не думаю, что она еще вырастет. Однако Ю Ен – это пример, что и высокие девочки могут добиваться успехов.

«МАРИНА ЗУЕВА НАУЧИЛА ТАРАСОВУ И МОРОЗОВУ КАТАТЬСЯ»

Теперь о парах. Бойкова и Козловский очень хорошо справились с короткой программой и заслуженно занимают первое место.

Наша ведущая пара Тарасова – Морозов откатались неплохо, но партнер допустил ошибку – вместо тройного тулупа прыгнул двойной. Но такое часто случается в короткой, тем более в начале сезона. Однако я хочу сказать о другом: отметить выросший уровень катания в этом сезоне нашей пары под руководством нового тренера Марины Зуевой. За такой короткий период она их научила кататься, это самое главное. Это не смог сделать предыдущий тренер пары Максим Траньков.

«ХАНЮ БОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ»

Вкратце о мужчинах. Юдзуру Ханю – божественное явление в фигурном катании. Он дарит всем поклонникам нашего вида спорта прекрасные минуты. Нам повезло, что мы живем в одно время с гениальным Ханю. Это бог на льду.

Его единственный конкурент в мире Нэтан Чен, особенно силен в произвольной программе. Это два гениальных фигуриста, только они могут конкурировать друг с другом в мире.

Что касается нашего Андрея Лазукина, то пока его уровень катания не соответствует высоким стандартам. Но боролся до конца и за это можно его похвалить.

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