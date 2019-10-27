Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом!

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Из всех участников «Гран-при Канады» лишь двое осмелились заявить на произвольную программу четыре четверных прыжка. Один из них – Юдзуру Ханю, живая легенда и двукратный олимпийский чемпион. Накануне он выдал абсолютно божественный прокат короткой, едва не побил собственный мировой рекорд (не хватило каких-то девяти десятых) и поставил зал даже не на уши, а на кончики ушных мочек. Восхищенные зрители так засыпали каток желтыми Винни Пухами, что японцу после долгих поклонов пришлось выбираться со льда замысловатыми зигзагами, дабы не наехать на одного из плюшевыхмедвежат.

Произвольная Ханю должна закрывать канадский этап в начале седьмого воскресного утра по московскому времени. А вот другие «4 на 4» состоялись сразу после полуночи – и не в мужском турнире, а в женском. Причем у 15-летней дебютантки «взрослого» Гран-при Александры Трусовой комплект четверных будет даже посложнее, чем у знаменитого японца! Наряду с сальховом и двумя тулупами она делает не ритбергер, а лутц, и включает в каскады два суперпрыжка против одного у Ханю. Напомню, что весь этот умопомрачительный набор Саша уже благополучно приземляла – в Сайтаме в начале октября.

Однако неофициальный шоу-турнир JapanOpenодно, а рубка за места на подиуме и в финале Гран-при – совсем другое. В первую голову Трусовой надо было не четверные считать, а обычные баллы. Точнее, отыгрывать их -четыре у Юн Ю и семь у Рики Кихиры. И первый же сашин прыжок в сегодняшней произвольной обернулся падением. О-па-па…

СТО БАЛЛОВ ЗА ТЕХНИКУ!

То, что произошло дальше, несомненно войдет в историю мирового спорта. Выбросив из головы только что запоротый сальхов, Трусова стиснула зубы и – понеслась. Все остальное она сделала просто идеально. И когда музыка (но не зал, который давно уже стоял на ногах) смолкла, в окошке для технической оценки горели инопланетные сто баллов. Те самые, о которых Саша так мечтала – и которые даже лучшим из мужчин-одиночников покоряются далеко не всегда.

Сто баллов с падением. У женщин. В 15 лет! Мама дорогая, роди-каты меня обратно…

Саша все понимала и была довольна. В ожидании оценок она стреляла сияющими глазами туда-сюда и даже на радостях попихалась плечами с тренером Сергеем Дудаковым. Мол, эй, ты как? На ничего, коуч, все норм.

iframe><p class="MsoNormal">Потом на каток выползла бедняжка Кихира и, надо отдать ей должное, для «после такого» откатала неплохо. Первый из двух тройных акселей она, правда, испортила, но второе место удержала с запасом и выглядела потом довольней некуда. Понятно почему: японка чувствовала себя чемпионкой среди землян. В ситуации, когда твоя техническая оценка заранее проигрывает больше двадцати баллов (той, что упала!), ничего другого не остается.</p><p class="MsoNormal">А у Саши Трусовой – своя собственная лига. И, разумеется, два новых мировых. Свое прежнее достижение в произвольной, установленное в сентябре, она перекрыла почти на три балла (166,62 против 163,78), а по сумме – на два с половиной (241,02 и 238,69).</p><h3 class="MsoNormal"><strong>РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДВЕДЕВОЙ</strong></h3><p class="MsoNormal">Возникает естественный вопрос: что было бы, если бы она не упала? Докладываю: 175 и 250. Да, я понимаю, это тяжело осмыслить, но помочь ничем не могу. Сам уже в аптеку за углом успел сбегать.</p><p class="MsoNormal">Здорово реабилитировалась за провал в короткой программе Евгения Медведева. Если не считать «неправильного ребра» на лутце, двукратная чемпионка мира сегодня все сделала блестяще и по оценкам за «земную произвольную» уступила только Кихире, да и то – совсем чуть-чуть. Правда, подняться выше пятого места по сумме Медведевой все равно было не суждено – слишком много проиграла накануне. Шансов попасть в финал Гран-при-2019 у нее теперь практически нет. Ну, хоть саму себя победила – и то хлеб. Трусову-то обыгрывать там, понятное дело, нечем.</p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" ><iframe src="https://www.youtube.com/embed/3ZvmivqWi5M" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Хотя в такой день – бог с ней, с Медведевой. Мне вот любопытно другое: сумеет ли сегодня набрать сто баллов за технику Юдзуру Ханю?..

Гран-при.2-й этап. Келоуна (Канада)

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 166,62 (рекорд мира)

2. Рика Кихира (Япония) – 148,98

3. Евгения Медведева (Россия) – 146,73

4. Ю Юн (Корея) – 139,27

5. Брэди Теннелл (США) – 138,39

…8. Серафима Саханович (Россия) – 113,34

Сумма двух программ

1. Александра Трусова (Россия) – 241,02

2. Рика Кихира (Япония) – 230,33

3. Ю Юн (Корея) – 217,49

4. Брэди Теннелл (США) – 211,31

5. Евгения Медведева (Россия) – 209,62

…8. Серафима Саханович (Россия) – 175,97

Танцы

Произвольная программа

1. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 126,43

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 123,10

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 118,68

4. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 115,25

…8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 102,10

…10. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 100,19

Сумма двух программ

1. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 209,01

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 206,31

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 195,35

4. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 194,77

…8. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 173,54

…9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 167,39

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,45

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) – 75,50

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 73,57

4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) – 71,28

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,60

2. Кэмден Пулкинен (США) – 89,05

3. Нам Нгуен (Канада) – 84,08

…5. Кейдзи Танака (Япония) – 80,11

…6. Андрей Лазукин (Россия) – 78,99

…9. МаттеоРиццо (Италия) – 70,12

Оставшиеся виды

27 октября, воскресенье

2.55-4.12 (мск). Пары. Произвольная программа

4.32-6.21. Мужчины. Произвольная программа