Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит

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Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Келоуне (Канада).

«ТРУСОВА МОЖЕТ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ И В МУЖСКИХ ТУРНИРАХ»

Саша Трусова упала на первом прыжке, но это не помешало ей выиграть с мировым рекордом. Александра упала в самом начале с очень сложного элемента - четверного сальхова, но не дрогнула, не поплыла, а продолжила кататься, как ни в чем не бывало, и прекрасно откатала остальную часть программы. Наша юная фигуристка показала чемпионский характер.

После сальхова Саша тут же исполнила еще более сложный прыжок – четверной лутц, который далеко не у всех мужчин есть в арсенале, а в конце сложнейший каскад - тройной лутц-тройной риттбергер. Этот каскад не все исполняют даже в начале программы.

Александра вундеркинд, с таким арсеналом она может бороться за призовые места на мужских турнирах. Она по своей манере напоминает Нэйтона Чена.

У Трусовой колоссальный запас и немало резервов. Это позволит ей набирать еще более высокие баллы. И нет никакого сомнения, что она еще баллов 12 прибавит к своему же мировому рекорду.

На сегодня Трусова главный фаворит чемпионата мира. Аня Щербакова ей пока немного уступает – больше двух четверных она еще в программу не вставляла. То же самое касается и Алены Косторной. Она красиво катается, но арсенал мощнее у Трусовой.

«У МЕДВЕДЕВОЙ ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОЛЬНАЯ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОСТЮМ»

Рад за Женю Медведеву – после неудачи в короткой она хорошо справилась со своей новой произвольной программой. Была лишь небольшая неточность с исполнением тройного лутца, за что ей немного снизили оценки, но остальное было чисто. В отличие от короткой программы, у Евгении в произвольной замечательный костюм, он ей очень подходит. В произвольной она заняла третье место, но итоговое - только пятое.

Но все же с этим арсеналом Медведевой трудно будет конкурировать с молодыми девчонками.

Рика Кириха откатала неплохо, но очевидно, что она не конкурент для наших молодых дарований. Пока в ее произвольной программе нет ни одного четверного. Возможно, она учит четверной прыжок. Но выучить – одно, а прыгнуть на соревновании – совсем другое.

Кореянка Ю Юн хорошо выступила в короткой, не справилась с тройным акселем в произвольной. Но потенциал этой фигуристки виден. Мы знаем, как могут работать девочки из азиатского региона. Юн вполне может конкурировать с нашими юными дарованиями.

«Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы»

- Бойковаи Козловский прекрасно выступили, без единой ошибки, откатались напористо. И музыка из кинофильма про Джеймса Бонда им очень подходит. Ребята заслуженно заняли первое место. Рад за них и за их тренера Тамару Николаевну Москвину. Возможно, им пока сложно будет конкурировать с чемпионами мира из Китая Венжинг Суи и Конг Хан, но на призовые места во всех соревнованиях они точно могут претендовать.

У пары прекрасные костюмы, они артистичны, катаются легко и непринужденно. С этой парой вместе с Тамарой Николаевной работают Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, они помогают раскрыть потенциал ребят. По сравнению с прошлым сезоном прогресс очевиден.

Тарасова – Морозов допустили две серьезные ошибки, что не позволило им занять второе место и бороться за первое. Партнерша ошиблась в тройном сальхове и, к сожалению, они не смогли сделать одну из поддержек. Это отразилось на оценках.

Ребята серьезно работают над улучшением своего стиля. Видимо, в начале сезона пока еще не успели как следует обкатать эту программу. И очевидно, что уровень катания у них растет. Чувствуется рука Марины Зуевой.

Нужно отметить и прогресс канадской пары Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Пока они не слишком известны, но заявили о себе и наверняка с ними теперь придется считаться всем.

«ХАНЮ И ЧЕН –КАК МЕССИ И РОНАЛДУ»

- О Юдзуру Ханю я все сказал вчера.Блестяще откатал произвольную программу, так же, как и короткую. Все мы от его катания получили огромное удовольствие. Будем теперь с нетерпением ждать его встречи с Нэйтоном Ченом. Жаль, что два великих фигуриста родились в одно время. Я бы им обоим отдал первое место, но, увы, это невозможно. Есть они двое и - все остальные.

Их дуэль мне напоминает заочное противостояние Лионеля Мессии Криштиану Роналду в футболе. Тоже два гения уже много лет делят между собой золотой мяч.

Что касается нашего Андрея Лазукина, то пока его уровень катания не соответствует высоким стандартам. Поэтому не будем о грустном.