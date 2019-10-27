Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский - чемпионы канадского Гран-при

Этот дуэт из Санкт-Петербурга, тренирующийся у легендарной Тамары Москвиной, заявил о себе еще в прошлом сезоне. Тогда Бойкова с Козловским, едва перейдя из юниорского катания во «взрослое», сразу пробились на пьедестал чемпионата России, а затем и Европы, в обоих случаях добыв по бронзовой медали. Хотя на мировом уровне результаты были поскромнее: чуть-чуть не дотянули до финала Гран-при, а на ЧМ остались шестыми.

Судя по этапу в Келоуне, с тех пор Бойкова с Козловским (17 и 19 лет соответственно) сделали еще один немаленький шаг вперед. За две программы они не допустили не то, что ни одной ошибки, а даже небольшой помарочки. Особенно им удается параллельный тройной сальхов - высокий, абсолютно синхронный, с роскошным, подчеркнутым выездом. Как результат – безоговорочное первое место и полный комплект из трех новых рекордов мирового сезона. Это уже совсем близко к заветной отметке 220 баллов, за которой начинается непосредственная борьба за золото соревнований абсолютно любого уровня.

Перед «Гран-при Канады» роль фаворита отводилась другой нашей паре – опытным Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Но те еще не до конца освоились у нового тренера Марины Зуевой. В Келоуне россияне смотрелись заметно лучше, чем на «челленджере» месяц назад, однако грубых ошибок все-таки не избежали. Дважды их подвел сальхов: в короткой программе прыжок сдвоил партнер, в произвольной – партнерша. И совсем уж неожиданным стал срыв поддержки в конце второго проката.За нее вместо «считанных» 9-10 баллов Тарасова с Морозовым не получили вообще ничего, ноль.

Добавьте сюда пятерку хотя бы за один чистый (как у Бойковой с Козловским) тройной и вы получите то ли серебро, то ли золото. А так пришлось довольствоваться бронзовой ступенью пьедестала. С нормальными шансами отобраться в финал - напомню, что оба наших дуэта, выступавших в Келоуне, через три недели приедут на этап в Москву. И там не будет крупнокалиберных зарубежных соперников вроде канадской пары Мур-Тауэрс/Маринаро.

Отраднее всего, что даже когда прокалываются номинальные российские лидеры, вместо них на первый план тут же выходят другие, молодые пары. И их у нас хоть пруд пруди. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин едва не взяли золото неделю назад на этапе в Лас-Вегасе, а на следующий уик-энд запланировал многообещающий дебют во «взрослом» Гран-при Анастасии Мишина с Александром Галлямовым.

Так что Тарасовой и Морозову есть смысл подускорить решение своих заокеанских проблем. А то, глядишь, побуксуют еще месяцок-другой, и дождутся, что на российском (хотя не только) олимпе им просто не останется места. Все будет уже занято.

Гран-при.2-й этап. Келоуна (Канада)

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 140,26

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) – 132,99

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 128,72

4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) – 128,29

Сумма двух программ

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) – 208,49

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 202,29

4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) – 199,57

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 212,99

2. Нам Нгуен (Канада) – 178,69

3. Кейдзи Танака (Япония) – 169,91

4. Кэмден Пулкинен (США) – 155,73

5. Маттео Риццо (Италия) – 153,66

…12. Андрей Лазукин (Россия) – 133,08

Сумма двух программ

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 322,59

2. Нам Нгуен (Канада) – 262,77

3. Кейдзи Танака (Япония) – 250,02

4. Кэмден Пулкинен (США) – 244,78

…6. МаттеоРиццо (Италия) – 223,78

…8. Андрей Лазукин (Россия) – 212,07