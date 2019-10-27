Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при?

Сутки между короткой и произвольной на «Гран-при Канады» - пока Саша Трусова сидела в засаде, готовя мегатонный арсенал своих четверных - все вдоль и поперек обсуждали другую российскую фигуристку. И там действительно было чего пообсуждать.

Чтобы попасть в Келоуну, Евгении Медведевой, в отличие от большинства других наших участников турнира, не надо было ехать через полмира, она и так в Канаде живет-тренируется. Тем неожиданнее провал, случившейся с Женей в короткой программе. Это был полный, сплошной кошмар - из разряда тех, что начинаются с конца и заканчиваются с начала. Недокрут на каскадефлип-тулуп, потом грязный выезд с акселя и наконец, жуткое падение с лутца:Медведева не просто упала, а въехала в борт в углу катка. И с гримасой боли поднялась на ноги не сразу, а спустя секунду-другую. Хорошо хоть травмы удалось избежать…

Но не постыдных оценок «слегка за 60», в ожидании которыхЖеня кусала губы с мокрыми глазами и злобно срывала перчатки с рук. С Брайаном Орсером она не перебросилась ни единым словом, после чего отказалась и от интервью. Канадский тренер, вынужденный отдуваться за двоих, лишь разводил руками - мол, Медведева, уверяю, в блестящей форме, и я категорически не понимаю, что сегодня произошло.

Как в ночь между двумя программами Женя боролась с демонами в собственной голове - бог весть. Если захочет - сама потом как-нибудь расскажет. Но, так или иначе, победа оказалась на ее стороне! Не над соперницами (отставание было слишком уж велико), а над собой - и поди разбери, какая из этих побед важнее? 146,73 за произвольную при совершенно чистом прокате - это вам не шуточки. Почти как у Кихиры, полновесная мировая элита, словно в лучшие времена.

С другой стороны, это все больше напоминает уличную лотерею с непредсказуемым исходом. Или даже «мыльную оперу». На предыдущем турнире Медведева здорово исполнила короткую и провалилась в произвольной, теперь вышло ровно наоборот, а как будет в следующий раз - гадайте сами, если есть охота. Хоть на кофейной гуще, хоть на картах таро, хоть пяльтесь в хрустальный шар.

Внятных шансов на финал Гран-при у нее теперь нет, а про рождественский чемпионат России, где на три места в сборной будут претендовать Трусова, Косторная, Загитова, Щербакова, Туктамышева и много кто еще, я вообще молчу, хотя…

А почему, собственно, «молчу»? При нормальной короткой и при такой произвольной, как в Келоуне, Медведева вполне может набрать в декабрьском Красноярске за 220 баллов. И всем кроме Трусовой (та - отдельный разговор) еще надо будет как следует покувыркаться против такой суммы.

Вопрос один: может ли она выдать две уверенных программы на одном турнире?

Так кто же ее теперь разберет? Ближайший вариант ответа ожидается через три недели - в родной медведевской Москве. Трусова там тоже будет, но Жене надо бороться не с ней. У Жени своих демонов в голове пока хватает.

Гран-при.2-й этап. Келоуна (Канада)

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 166,62 (рекорд мира)

2. РикаКихира (Япония) – 148,98

3. Евгения Медведева (Россия) – 146,73

4. Ю Юн (Корея) – 139,27

5. БрэдиТеннелл (США) – 138,39

…8. Серафима Саханович (Россия) – 113,34

Сумма двух программ

1. Александра Трусова (Россия) – 241,02 (рекорд мира)

2. РикаКихира (Япония) – 230,33

3. Ю Юн (Корея) – 217,49

4. БрэдиТеннелл (США) – 211,31

5. Евгения Медведева (Россия) – 209,62

…8. Серафима Саханович (Россия) – 175,97