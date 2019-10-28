Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда

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КОРЕЙСКАЯ ПОДНОЖКА ДЛЯ ТЕННЕЛЛ

В частности, определились первые финалисты Гран-при-2019. Танцоры из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью отстрелялись на первых же двух, североамериканских этапах и теперь могут спокойно готовиться к поездке в Турин в начале декабря. Комбинация из первого и второго мест принесла им 28 (15+13) зачетных очков, а для гарантированного выхода в финальную шестерку достаточно и 26.

А вот у еще одной американки Брэди Теннелл подобный фокус не прошел. После серебра Лас-Вегаса в Келоуне она стала лишь четвертой и теперь с 22 очками (это на грани – может хватить, а может и нет) будет тревожно следить за оставшимися четырьмя турнирами в Азии и Европе. Роль буфера, отсекшего Теннелл от пьедестала «Гран-при Канады» исполнила не Евгения Медведева, на которую мы надеялись, а вчерашняя юниорка Ю Юн. Лучшего помощника для России было просто не сыскать: дело в том, что кореянка заявлена лишь на один, канадский этап (видимо, рейтинга у нее маловато) и на финал, стало быть, не претендует.

Отборочный зачет Гран-при

Женщины

1. Брэди Теннелл (США) – 22 очка (2 этапа)

2. Александра Трусова (Россия) – 15

3. Анна Щербакова (Россия) – 15

4. Рика Кихира (Япония) – 13

5. Ю Юн (Корея) – 11

6. Елизавета Туктамышева (Россия) – 11

7. Каори Сакамото (Япония) – 9

8. Евгения Медведева (Россия) – 7

Еще не выступали: Алина Загитова, Алена Косторная, Софья Самодурова (все – Россия), Сатоко Мияхара (Япония), Мэрайя Белл (США).

Расписание оставшихся этапов

Этап 3. 1-2 ноября. Гренобль (Франция)

Этап 4. 8-9 ноября. Чунцин (Китай)

Этап 5. 15-16 ноября. Москва (Россия)

Этап 6. 22-23 ноября. Саппоро (Япония)

Финал. 5-7 декабря. Турин (Италия)

ЗРЕЕТ ФИНАЛ «ПЯТЬ НАШИХ ПРОТИВ КИХИРЫ»

Лидерство Теннелл в отборочной гонке – чисто формальное и скоро закончится. Если в ближайший уик-энд в Гренобле Алина Загитова с Аленой Косторной не пустят Каори Сакамото выше третьей ступени подиума, у России появятся отличные шансы на пять финальных мест из шести.

Тогда почти все сойдется на Елизавете Туктамышевой, которой, чтобы обойти Теннелл, нужно будет стать в Китае второй. Причем эта задача за последние дни заметно упростилась: с этапа в Чунцине и вообще с Гран-при-2019 снялись Маи Михара и Элизабет Турсынбаева (вице-чемпионку мира продолжает донимать травма спины). Кроме наших Анны Щербаковой и Софьи Самодуровой в списке участниц осталась одна Сатоко Мияхара, больше Туктамышевой там опасаться некого. Единственное «но»: бронзы китайского этапа Лизе не хватит – при равенстве зачетных очков с Теннелл, американка получит преимущество благодаря серебру Лас-Вегаса.

Как видите, финал «пять наших против Кихиры», который перед стартом серии прогнозировал «Советский спорт», с каждой неделей становится все реальнее. А что в других видах?

Отборочный зачет Гран-при

Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 15

2. Нэйтан Чен (США) – 15

3. Нам Нгуен (Канада) – 13

4. Джейсон Браун (США) – 13

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 11

6. Кейдзи Танака (Япония) – 11

7. Кэмден Пулкинен (США) – 9

8. Киган Мессинг (Канада) – 9

…11. Боян Цзинь (Китай) – 5

12. Маттео Риццо (Италия) – 5

…16. Андрей Лазукин (Россия) – 3

Еще не выступали: Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов (все – Россия), Сема Уно (Япония), Морис Квителашвили (Грузия), Кевин Аймоз (Франция).

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 15

2. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 15

3. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 14 (2)

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 13

5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 13

6. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 11

7. Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США) – 11

8. Алекса Симека/Крис Нирим (США) – 9

9. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) – 7

10. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 7

Еще не выступали: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин (все – Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай), Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия).

Танцы

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 28 (2)

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 15

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 13

4. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 11

5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 11

6. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 9

7. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 9

8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 7

Еще не выступали: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (все – Россия), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия).

«+60» ОТ ВТОРОГО МЕСТА И «ИЗОБРЕТЕНИЕ» ЛАЗУКИНА

Совершенно запуталась турнирная ситуация у мужчин. За спинами «большой тройки» Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена творится невообразимая чехарда, где уже потонули многие потенциальные финалисты, а на поверхность порой выносит совершенно неожиданных людей. Взять хоть канадца Нама Нгуена, который в Келоуне проиграл Ханю 60 (!) баллов, и тем не менее, финишировал вторым, опередив всех остальных.

В том числе – Андрея Лазукина, чья полоса неудач тянется с начала сезона и конца-края ей, увы, не видно. Воспитанник Алексея Мишина начал произвольную программу с отменного четверного лутца, но, как с ним уже не раз бывало, потратил на стартовый элемент ультра-си чуть большую часть сил. Дальше Лазукин запорол все, что можно и что нельзя, сделал несколько «бабочек», а под конец даже изобрел их новую разновидность. То ли пошатнувшись, то ли споткнувшись, он оборвал вращение, не успев его толком и начать. Такая вот печальная энтомология.

А яркую точку в «Гран-при Канады» поставили два его героя – Ханю и Александра Трусова. На разминке перед воскресными показательными выступлениями они ради забавы сделали нечто доселе невиданное: прыгнули… параллельный четверной тулуп. И не в разнобой, а вполне синхронно, по всем канонам парного катания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 4T with Yuzuru Hanyu🤩👍 Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 27 Окт 2019 в 11:56 PDT

Келоуна (Канада). Гран-при. 2-й этап

Женщины

Мужчины

Пары

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