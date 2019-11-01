На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда

ГОНКА «РОЛЛС-РОЙСОВ» С МОТОРАМИ ИЗ «Ф-1»

Если вы полагаете, что после рекордов Александры Трусовой, установленных в минувшие выходные, вас уже ничем не удивишь и теперь можно перевести дух, то совершенно напрасно. Наоборот, истинный «гвоздь осени» ждет нас именно сейчас, в Гренобле.

Как известно, в этой серии Гран-при лучшие российские фигуристки разбились на пары – по одной опытной-титулованной и одной молодой. Первая «связка» Анна Щербакова-Елизавета Туктамышева была интересной и непредсказуемой, но выступала как бы «на разогреве». О претензиях на мировое лидерство речь там все-таки не шла.

Трусова во второй «серии» подняла планку на порядок выше - но очутилась в одиночестве. Она боролась только со своими рекордами, ни Евгения Медведева, ни Рика Кихира конкурировать с «Королевой четверных» не смогли. И лишь теперь, во Франции, будет и то, и другое, «два в одном», езда вместе с шашечками. Точнее даже не езда, а гонка - на «Роллс-ройсах», оснащенных моторами «Формулы-1».

И Алина Загитова, и Алена Косторная славятся прежде всего своим роскошным катанием. Нет, прыгать они, конечно, тоже умеют здорово, но все же не по-трусовски. Это любимицы судей, их вотчина - надбавки за качество исполнения и артистические компоненты.

КЛЕОПАТРА ИЛИ ВАМПИРША?

После второго этапа в Келоуне пошла новая волна споров: можно ли считать то, что делает на катке Трусова, настоящим женским фигурным катанием, или это «детские прыжки под музыку», не более. Вместо того, чтобы ввязываться в эту дискуссию, предлагаю ворчунам просто включить в пятницу трансляцию из Гренобля. Уверяю, более подлинной женской «фигурки» вы не увидите нигде. А тут еще и сногсшибательные новые постановки: Алина-Клеопатра, Алена-вампирша… Кстати, тема вампиров на Хэллоуин актуальна вдвойне.

Кто выиграет? Не имею ни малейшего понятия. Обе нынешней осенью провели по одному турниру. Загитова в шоу-формате Japan Open осталась несколько в тени Трусовой с ее историческими «4х4», хотя выступила отлично. Косторная на «челленджере» в Финляндии играючи разгромила Туктамышеву и впервые предъявила публике тройной аксель. В Эспо она получила высоченные оценки, вплотную к лучшим в карьере Загитовой. А ведь это был лишь дебют Косторной на «взрослой» международной арене.

Вы скажете: да, это интересно, но при чем здесь «два в одном», откуда тут взяться рекордам? Трусова есть Трусова, остальным до нее - как до Луны, это все специалисты говорят.

А чепуху говорят ваши специалисты! То ли никак не отойдут от Сашиных «художеств» в Келоуне, то ли просто не в состоянии сложить два и два. И сейчас я вам это докажу на пальцах, без всякой зауми. Пришлось основательно поковыряться в цифрах (даже зачем-то, дурень, выудил первую встречу Загитовой и Косторной на юниорском этапе Кубка России пять лет назад, где Алена была шестой, а Алина – аж 25-й), но с «надцатого» захода нечто стоящее я все-таки раскопал. Как часто бывает, оно располагалось на удивление близко к поверхности, чуть ли не под носом.

ОПЯТЬ ЖДЕМ РЕКОРДОВ

Итак, на «Кубке Финляндии» за три недели до Гренобля Косторная прыгать тройной аксель в короткой программе поостереглась. Ограничилась двойным-обычным. В произвольной же первый триксель в каскаде она исполнила супер, а второй, отдельный - недукрутила. В том, что Алена может выдать все три «на плюс», лично у меня сомнений нет. И не просто на плюс, а на косторновский плюс, выше которого нет. Эта уж если делает чисто, у судей все тормоза срывает и все шлюзы настежь открываются.

А дальше все просто: берем баллы Косторной за единственный чистый триксель из Эспо, и подставляем их вместо второго-нечистого в произвольной и вместо двойного в короткой. Голая арифметика.

Результат? Умопомрачительный!

Сколько баллов Косторная получила за аксели на «челленджере» в Финляндии

Чистый двойной аксель в короткой программе - 4,68 (базовая стоимость 3,30)

Недокрученный тройной аксель в произвольной программе - 6,29 (6,40)

Чистый тройной аксель из каскада в произвольной программе - 10,67 (8,00)

Сколько получит Косторная, если чисто прыгнет три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной

Как видите, мировой рекорд Трусовой по сумме (то есть, самый ценный) рушится сразу, с приличным запасом. Достижение Кихиры в короткой программе вроде бы стоит, но очень сильно шатается. Там на десятые, если не на сотые счет пойдет. И вы учтите, что у Алены, как у любой вчерашней юниорки, компоненты растут с каждым следующим успешным турниром. До Загитовой-Медведевой им еще есть куда расти.

Так что никакой монополии на рекорды у Трусовой на самом деле нет, и совсем она не космонавт. Или даже так: космонавт, но не единственный. У нас их целый отряд - как и заведено в этой стране еще со времен Гагарина. Вслед за которым, кстати, тоже много кто и куда летал.

Вчера днем опубликованы заявки участников «Гран-при Франции». У Косторной все три тройных акселя налицо, и она катается в первой из двух разминок, в 20.42 по московскому. Загитова выйдет на лед последней, ровно час спустя.

Ну что, поехали?..

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Гран-при. 3-й этап. Гренобль (Франция)

Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова (все – Россия), Каори Сакамото (Япония), Мэрайя Белл (США)

Мужчины: Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов (все – Россия), Нэйтан Чен (США), Сема Уно (Япония), Морис Квителашвили (Грузия), Кевин Аймоз (Франция)

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов (все – Россия), Эшли Кейн/Тимоти Ледюк, Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (все – США), Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия)

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)

1 ноября, пятница

16.40-18.08 (мск). Мужчины. Короткая программа

18.30-19.50. Танцы. Короткая программа

20.15-21.48. Женщины. Короткая программа

22.10-23.17. Пары. Короткая программа

2 ноября, суббота

15.28-17.10. Мужчины. Произвольная программа

17.30-19.01. Танцы. Произвольная программа

21.00-22.49. Женщины. Произвольная программа

23.10-0.28. Пары. Произвольная программа

Серия «Челленджер». 8-й этап. Дунгуань (Китай)

Женщины: Лим Йон Су, Ким Хан Уль (обе – Корея)

Мужчины: Даниэль Грассль (Италия), Алексей Быченко (Израиль)

Танцы: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Ксения Конкина/Павел Дрозд (все – Россия), Кристина Каррера/Энтони Пономаренко (США)

2 ноября, суббота

Мужчины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа

Танцы. Короткая программа

3 ноября, воскресенье

Женщины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа

Танцы. Произвольная программа