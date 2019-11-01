Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов

После двух североамериканских этапов с их ночными бдениями, караван Гран-при пересек Атлантику и больше наш материк покидать уже не будет. Его маршрут после Гренобля: Китай-Москва-Япония с конечной остановкой в Турине, где 5-7 декабря состоится финал. Это означает, что оставшиеся две трети серии пройдут в нормальное, «человеческое» время. Даже расписание пары азиатских турниров сдвинуто на утро в пределах разумного. Разве что танцорам в Саппоро придется начинать в шесть часов по московскому, а так – смотри не хочу.

Тем более, что посмотреть есть на что. Гран-при Франции завершает первую половину отборочного цикла, и здесь в борьбу вступили практически все звезды, не летавшие в Канаду или в США. Именно Гренобль впервые даст нам всю турнирную картину, которая просто не могла быть полной без Семы Уно, Габриэллы Пападакис с Гийомом Сизероном – и, конечно, Алены Косторной с Алиной Загитовой.

Косторную, как дебютантку «взрослого» Гран-при, регламент бесцеремонно отправил в первую из двух разминок, но я сильно подозреваю, что в следующий раз она там появится нескоро, если появится вообще. Ведь теперь в короткой программе у Алены есть тройной аксель, и с ним наша «вроде бы дебютантка» могла замахнуться в Гренобле на что угодно – вплоть до последнего нероссийского мирового рекорда в женском катании, принадлежащего японке Рике Кихире.

Но нет. Это я, чего уж скрывать, побежал «впереди паровоза». Хотя короткую Косторная в Гренобле все-таки выиграла и триксель в ней приземлила. Просто с недокрутом, который там действительно был. Вроде бы не хочется признавать – да деваться некуда. С реальностью не поспоришь.

Еще Алене добавили «неясное ребро» на лутце, да и компоненты тоже слегка придержали. Мои мечты о мировом рекорде разошлись с реальностью на семь с половиной баллов. Хотя в субботу мы еще повоюем – относительно достижения Александры Трусовой по сумме двух программ.

А в Гренобле Косторная все равно лидирует. С небольшим отрывом от Загитовой (у той тоже зафиксировали недокрут – на ритбергере в конце каскада), но зато с очень немаленьким от всех прочих. Что ж, пусть наши и дальше разбираются только между собой. Вроде как Гран-при Франции, а на самом деле – России.

У мужчин Александр Самарин, приземлив в короткой четверные лутц и флип, едва не «зарубился» с чемпионом мира Нэйтаном Ченом. Россиянину помешал испорченный последний прыжок – тот самый тройной аксель, который считается элементом ультра-си у женщин, но вовсе не у мужчин. Хотя отрыв от третьего места у Самарина большой, 16 баллов. А от знаменитого японца Уно, идущего четвертым – вообще почти двадцать.

Гренобль (Франция)

Гран-при. 3-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 76,55

2. Алина Загитова (Россия) – 74,24

3. Мэрайя Белл (США) – 70,25

…6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08

…11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38

Мужчины

Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 102,48

2. Александр Самарин (Россия) – 98,48

3. Кевин Аймоз (Франция) – 82,50

4. Сема Уно (Япония) – 79,05

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 78,79

…7. Сергей Воронов (Россия) – 76,60

…11. Антон Шулепов (Россия) – 63,67

Танцы

Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 88,69 (рекорд мира)

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 80,69

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 79,65

…5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05