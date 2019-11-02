Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТОЖЕ СУДЯТ

Все 25 часов, разделявших короткую и произвольную программы, интернет бурно обсуждал пятничное судейство российских фигуристок. Не сказал бы, что арбитры повлияли там на результат, ведь Алена Косторная с Алиной Загитовой уверенно захватили лидерство на турнире. Но кое-что из этой историиразобрать действительно стоит. Хотя бы в качестве наглядной иллюстрации на тему «как работают судейские бригады в фигурном катании».

Обычно основное внимание привлекают девять человек, которые оценивают «артистические» компоненты, а также ставят надбавки «плюс-минус» за исполнение. Однако бригада вообще-то состоит не из 9, а из 13 арбитров. И в данном случае свое веское слово сказала та самая «остальная» четверка, в частности – трио так называемых технических специалистов,чья обязанность считать базовую стоимость элементов. Назначать уровни вращений и дорожек, фиксировать падения, недокруты, лишние повторы прыжков и т.д. И лишь затем эти данные повышаются или понижаются за счет «плюсов» с «минусами».

Большинство элементов в коротких программах Косторной и Загитовой были оценены максимально щедро. Сплошь четвертый уровень с надбавками от «+3» и выше. Но по два раза к обеим все-таки придрались.

Алена получила от техбригадынедокрут на тройном акселе и «неясное» ребро на тройном лутце. Напомню, что два самых дорогих прыжка лутц и флип исполняются после отталкивания с левой ноги с внешнего и внутреннего ребер конька соответственно. А если что не так, то техбригада фиксирует неясное или неправильное ребро. База снижается только во втором случае, но ограничения по надбавкам действуют в обоих: такие прыжки, как и недокрученные, «плюсовать» не положено. Хотя в этом плане судьи в Гренобле отнеслись к Косторной довольно снисходительно: «+0,9» в среднем за флутц (так на жаргоне называют лутц с внутреннего, флипового ребра) и «-0,4» за триксель. При том, что инструкция ISU рекомендует ставить в подобных случаях «-1» и ниже.

БРИГАДА ИНКВИЗИТОРОВ

Когда Косторная только-только закончила прокат, ее предварительная техническая оценка составляла 47,85. Останься она такой, и россиянка получила бы за короткую больше 81 балла, впритык к мировому рекорду. Но после видеопросмотров и корректировок «техника» сползла до 42,98, почти «минус пять».

Справедливо ли? Ну, судить о всяких там ребрах я, уж извините, не возьмусь, а вот недокруту Алены был достаточно спорным. Сомневаюсь, что ей не хватило целой четверти оборота, начиная с которой полагается наказывать. С другой стороны, и с акселя, и с то ли лутца, то ли флутца Косторная выезжала явно с трудом. Типовых для нее «плюс четырех» оба прыжка не заслуживали точно.

Загитовой аналогичные сбавки влепили на первом же каскаде: лутц – неправильное ребро, ритбергер – недокручен (что правда). Из-за столь сложного наворота в головах девяти «плюсовиков» случилось короткое замыкание: их оценки за каскад разбросало в диапазоне от «+1» до «-5». Хотя в среднем вышло, пожалуй, нормально. Любопытно другое: за ребра на «зубцовых» прыжках в пятницу наказали не только наших, а 6 фигуристок из 11! Такая вот Греноблю досталась свирепая техбригада.

Кстати, перед соревнованиями эту бригаду почему-то представляют, не называя стран, но раскрыть сей секрет Полишинеля оказалось совсем несложно. Знакомьтесь: Моника Кустарова из Словакии, Ванесса Гусмероли из Франции и Жерон Принс из Нидерландов. Знатоки со стажем, высказываясь в сети, грешили на голландца - мол, вечно этот лысый Принс к нашим придирается. Хотя последнее слово вчера осталось за 13-м, старшим судьей: испанка Саоя Санчо «до кучи» оштрафовала Загитову еще на балл за превышение лимита времени.

Дело было так: Алина, приняв финальную позу с вытянутой вперед правой рукой, сразу опустила ее вниз – и иезуитка Санчо сочла это движение продолжением программы! Не поверите, я сам проверял: именно во время этого мимолетного движения, занявшего какую-то пару десятых, хронометраж проката зашкалил за «красную черту» двух минут и 50 секунд. Ничего себе детективчик…

Шутки шутками, но произвольную в каждом виде катания судят те же бригады, что и короткую. Так что субботним вечером Загитовой и Косторной предстояла новая встреча с Санчо, Принсом (почти Санчо Панса) и прочими инквизиторами.

АЙ ДА АЛЕНА!

Первой пошла Загитова – и сразу запорола лутц в своем коронном каскаде. Как ей удалось избежать штрафа за падение – ума не приложу. Алина уперлась одной рукой в лед и чудом сумела не коснуться льда телом. Вообще в начале программы было видно, что она заметно нервничает. Но потом все-таки раскаталась, молодец. И недоделанный ритбергер ко второму лутцу сообразила прицепить, и все остальное сделала, как положено. Ну, а компоненты ниже девятки Загитовой не ставят уже давно. Как-никак олимпийская чемпионка.

Хотя по технике судьи-стервятники у нее все равно наковыряли, причем немало: четыре (!) недокрута и два неясных ребра. В результате Загитова в произвольной осталась третьей, позади американки Мэрайи Белл. Что, впрочем, совершенно не сказалось на их обратном суммарном положении по итогам всего турнира. Там в топ-два россиянки никого не пустили, заработав отличные шансы на финал Гран-при.

А теперь – о главном. Об Алене Сергеевне Косторной.

Это было божественно! По идее, ей запросто могли засандалить недокрут на первом из двух трикселей, но, как выяснилось, и у инквизиторов время от времени просыпается совесть. Сегодняшний стартовый прыжок Косторной они не тронули. А больше там трогать было нечего – только открыть рот и непрерывно сыпать плюсы до самого потолка.

Зал чуть ли не с первых тактов стоял и визжал как безумный. Вот что такое Большое Фигурное Катание! Ни одной паузы, никаких перебежек-передохов, сплошной, непрекращающийся поток сложности и красоты. Ай да Алена…

Что она выиграла, было ясно сразу, без всяких оценок. Двадцатку нахлобучила всем чемпионкам прежних лет! До рекорда Александры Трусовой по сумме двух программ Косторной не хватило пяти баллов. Того самого рекорда, гибель которого я ошибочно предрек в пятницу утром, и тех самых пяти, что с нее сняли в пятницу вечером.

Ну и бог с ним. Турниров и судейских бригад у нее впереди еще полным-полно, и вообще дело не в этом. У нас выросла настоящая «Ханю в юбке», понимаете?! Если нет, то просто нажмите кнопочку и посмотрите видео с сайта Первого канала. Словами тут больше нечего объяснять.

Здорово выступил в Гренобле Александр Самарин, с запасом удержавший серебро. А чуть позже, после полуночи, на французский лед выйдут спортивные пары. Там наша молодежь после короткой программы тоже удерживает первое и второе места.

Гран-при.3-й этап. Гренобль (Франция)

Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 159,45

2. Мэрайя Белл (США) – 142,64

3. Алина Загитова (Россия) – 141,82

4. Каори Сакамото (Япония) – 135,16

…11. Мария Сотскова (Россия) – 94,51

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 236,00

2. Алина Загитова (Россия) – 216,06

3. Мэрайя Белл (США) – 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) – 199,24

…11. Мария Сотскова (Россия) – 144,89

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 194,68

2. Кевин Аймоз (Франция) – 172,14

3. Александр Самарин (Россия) – 166,62

…5. Морис Квителашвили (Грузия) – 157,59

…7. Сергей Воронов (Россия) – 144,38

…9. Сема Уно (Япония) – 136,79

…11. Антон Шулепов (Россия) – 120,31

Сумма двух программ

1. Нэйтан Чен (США) – 297,16

2. Александр Самарин (Россия) – 265,10

3. Кевин Аймоз (Франция) – 254,64

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 236,38

…6. Сергей Воронов (Россия) – 220,98

…8. Сема Уно (Япония) – 215,84

…11. Антон Шулепов (Россия) – 183,98

Танцы

Произвольная программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 133,55

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 124,15

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 123,69

…5. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 109,39

Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/ГийомСизерон (Франция) – 222,24

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 204,84

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 203,34

…5. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 184,44

Пары

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 76,59

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77

3. Хэвен Денни/БрэндонФрэзер (США) – 68,65

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 66,12