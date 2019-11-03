Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость - Советский спорт
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03 ноября 2019 12:24Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость

Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле.

«КОСТОРНАЯ СОЧЕТАЕТ ПРЕКРАСНУЮ ТЕХНИКУ С НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ»

Хочу начать вот с чего. Напомнить, что Гренобль был столицей Белой Олимпиады в 1968 году. Золотые медали в парном катании тогда завоевала наша великая пара Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Это была их вторая золотая олимпийская медаль. И теперь с удовольствием перекину мостик в современность. Приятно, что победные традиции на льду Гренобля продолжили наши молодые фигуристы на этапе Гран-при.

Начну с Алены Косторной. Я уже не раз говорил, что Алена является моей фавориткой в этой блестящей плеяде молодых фигуристок, которое появилось в последние годы в российском фигурном катании.

В произвольной программе Косторной удалось все: все элементы были выполнены чисто, с блеском, виртуозно и легко, включая такие сложные, как два тройных акселя. Причем Алена их исполнила и в каскаде, и отдельно. И самое главное, ей удается делать то, за что сейчас многие критикуют спортсменок из группы Этери Тутберидзе. Косторная сочетает прекрасную технику, включая сложнейшие прыжки и элементы, с настоящей женственностью. Поэтому не правы те, кто утверждает, что юные фигуристки в таком возрасте способны только прыгать, а красиво кататься им не дано. Пример Алены это распространенное мнение опровергает. Не могу не отметить еще одну вещь: Косторная в произвольной программе улучшила свой личный результат на два балла. Очевидно, что это не предел.

«КЛЕОПАТРЕ ЗАГИТОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ ЦАРСТВЕННОСТИ»

Увы, не все получилось у Алины Загитовой. Она исполнила прыжки с ошибками и недокрутами. На мой взгляд, ее произвольной программе, где фигуристка предстает в образе Клеопатры, пока не хватает некой царственности. Выступление Загитовой скорее напоминает погоню за прыжками. Алина чрезмерно сосредоточена на исполнении элементов, это мешает ей показать весь свой высокий класс, ту самую царственность, как раз то, к чему обязывает эта музыка.

Но сезон только начался. У Алины есть все, чтобы довести эту программу до того уровня, когда она заиграет другими красками, станет более выразительной.

По поводу третьей нашей участницы Марии Сотсковой могу только повторить, что говорил вчера. К сожалению, Мария не убедила судей своей произвольной программой и осталась на последнем, 11-м месте.

«ПАВЛЮЧЕНКО И ХОДЫКИН – МОЛОДЦЫ, МИШИНА И ГАЛЛЯМОВ ЗАСЛУЖИВАЮТ ОВАЦИЙ»

Я начал свой рассказ с напоминания о великой советской паре Белоусова-Протопопов и их триумфа на Олимпиаде-1968 в Гренобле.

Их прямые наследники две наши юные пары прекрасно вступили в Гренобле сейчас. Они лишь поменялись местами на пьедестале. После короткой лидировали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а по результатам произвольной победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они откатали чисто свою программу, допустив лишь одну ошибку – в прыжке.

Павлюченко с Ходыкиным ошибались больше, что не позволило им сохранить лидерство. Партнерша упала с выброса в тройной риттбергер, не совсем чисто был исполнен тройной флип. Но несмотря на это, хотел бы похвалить ребят – они просто молодцы! Почти уверен, что они попадут в финал Гран-при и там смогут побороться за медали любого достоинства.

Ну а победила юная пара из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ребята заслуживают за свое выступление в Гренобле оваций.

«ПРОИЗВОЛЬНАЯ САМАРИНА – СПЛОШНАЯ ПОГОНЯ ЗА ПРЫЖКАМИ»

Александр Самарин хотя и занял второе место, но то, как он откатал свою произвольную программу, не доставило радости. Его произвольная оставила странное впечатление. Она состояла в основном из разгонов на прыжки. И еще для меня было странно, что в одной части катка Самарин прыгает четверной лутц – тройной тулуп, что является очень сложным элементом. Затем разбегается в другую сторону и падет безо всяких шансов на выезд с тройного флипа. Опять разгоняется, делает четверной тулуп, а затем тут же допускает непростительную ошибку в не очень сложном элементе – тройном лутце.

Повторю, произвольная программа Самарина оставила странное впечатление: музыка шла фоном, а фигурист просто под этот фон охотился за прыжками. По сравнению с короткой программой, произвольная выглядела весьма бледно.

Два других наших участника Сергей Воронов и Антон Шулепов тоже ничем не порадовали. Такое положение в нашем мужском катании длится из года в год. Это удручает.

«ЗАГОРСКИ И ГУРЕЙРО НУЖНО ПРИБАВЛЯТЬ»

У Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в произвольной программе в отличие от короткой не было никаких казусов с костюмами и это уже радует. В этот раз они намного увереннее справились с произвольным танцем, который нашей паре поставил один из самых великих фигуристов в истории Кристофер Дин. Но это позволило нашему дуэту занять лишь пятое место.

Если подытожить их выступление - ребятам нужно еще больше работать, чтобы достигнуть уровня ведущих пар.

Как и ожидалось, французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон одержала победу на родном льду. Тут все было предсказуемо. Нельзя не восхищаться их мастерством. Но у меня есть ремарка по их поводу. Они на протяжении многих лет используют один и тот же стиль: медленное, тягучее катание - красиво, грациозно, плавно. Однако это мы видим в исполнении Габриэллы и Гийома из года год. Хотелось бы какого-то разнообразия, увидеть что-то более интересное и динамичное.

Мне больше понравилось выступление американской пары Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс. Интересный восточный динамичный танец, прекрасные костюмы. Выступление американцев больше всего произвело на меня впечатление.

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