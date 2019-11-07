Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при - Советский спорт
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07 ноября 2019 20:30Фигурное катаниеТигай Лев

Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при

В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку.

Пока финалистов лишь трое и все они – американцы: Нэйтан Чен плюс танцевальный дуэт Хаббелл/Донохью. Но уже к концу недели число фигуристов, гарантировавших себе участие в туринском финале, резко возрастет, и среди них, уверен, появятся первые россияне.

НЕ ПРОИГРАТЬ НИКОМУ, КРОМЕ ЩЕРБАКОВОЙ

Напомню, за первое место на этапе дается 15 зачетных очков, за второе – 13, за третье – 11, за четвертое – 9 и т.д. Граница между заветной шестеркой сильнейших и остальными обычно проходит в районе 22-24 очков, заработанных на двух турнирах.

Изучать расклады начнем, как обычно, с женского катания. Потрясающих Александру Трусову и Алену Косторную вынесем за скобки. Это другая планета, их места в финале не обсуждаются. Дальше добавляем Анну Щербакову, которой в Китае хватит и бронзы, а также победительницу вероятной схватки за серебро на 6-м, японском этапе между Рикой Кихирой и Алиной Загитовой. Проигравшая же останется с теми самыми 24 очками и будет претендовать на пару оставшихся вакансий в финале. А кто еще?

Возможно, Мэрайя Белл из США – если сумеет опередить в Москве всех, кроме Трусовой. Но большинство претенденток будут кататься именно сейчас, в Чунцине это Елизавета Туктамышева, Сатоко Мияхара и Ю Юн. Последняя еще в начале прошлой недели не значилась среди участниц китайского Гран-при, но корейцам удалось оперативно дозаявить ее вместо другой фигуристки. Мияхара же только стартует в серии. И Туктамышевой категорически нельзя уступать ни японке, ни кореянке. Чтобы сохранить реальные (а не минимально-теоретические, как у Евгении Медведевой и Брэди Теннелл) шансы на Турин, Лизе нужно как минимум серебро.

Это сложно, но вполне достижимо. Думаю, Туктамышева может занять В Чунцине любое место с первого по четвертое. Тут будет важен каждый балл, если не десятые. Заявки участниц сюрпризов не содержат: у Ю Юн – два тройных акселя, у Туктамышевой – три, у Щербаковой – два четверных лутца. Мияхара многооборотных прыжков, как известно, не делает, ее козыри – чистота исполнения, «плюсы», компоненты.

Согласно результатам жеребьевки, последнюю разминку откроет Ю Юн. Дальше придет черед Щербаковой, а завершать короткую программу будут Туктамышева и еще одна подопечная Алексея Мишина Софья Самодурова.

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К – Гран-при Китая, Р – Гран-при России, Я – Гран-при Японии

СИНИЦИНА С КАЦАЛАПОВЫМ ПРОТИВ США

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Из других сюжетов этапа советую обратить внимание на танцевальную дуэль Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с американцами Чок/Бэйтс. Наши в Гран-при-2019 еще не выступали, но в Китае будут, пожалуй, фаворитами. Хотя в финал, скорее всего, попадут оба дуэта. Тут главное не пропустить вперед себя в этот уик-энд канадцев Фурнье и Соренсена. У других российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина оформление путевки в Турин запланировано через две недели.

В двух оставшихся видах наши в Чунцине на главные роли не претендуют. Парное катание здесь отдано на откуп хозяевам, где открывают сезон действующие чемпионы мира Сюй Венцзинь и Хань Цун. Для России же важен следующий, московский турнир там Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым требуется только победа. Тогда, с учетом трех молодых пар, у нас появятся отличные виды на четыре места в финале.

У мужчин в этой серии ничего не разберешь, особенно после провала в Гренобле Семы Уно. Компанию в Турине Чену и Юдзуру Ханю может составить кто угодно из доброго десятка фигуристов. Некоторые из них катаются в Китае, но могут остаться вообще без наград – из-за фигур такого калибра, как Боян Цзинь или, к примеру, Маттео Риццо. Да, они уже не претендуют на финал, но отборочные призовые еще никому не мешали.

Александру Самарину с Дмитрием Алиевым похожую головоломку придется решать в следующий уик-энд на домашнем этапе, где у них с одной стороны будет непосредственный конкурент по зачету Гран-при Нам Нгуен, а с другой Уно. И поди пойми, кто в этом квартете сейчас самый непредсказуемый? По мне так все четверо.

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ГРАН-ПРИ КИТАЯ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова (все – Россия), Сатоко Мияхара (Япония), Ю Юн (Корея)

Мужчины: Андрей Лазукин (Россия), Боян Цзинь (Китай), Киган Мессинг (Канада), Маттео Риццо (Италия), Кейдзи Танака (Япония), Чжун Хван Ча (Корея), Кэмден Пулкинен (США)

Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзинь (все – Китай), Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (все – Россия), Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс, Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все – США), Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада)

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