Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее

Загрузка...

Первый день турнира в Чунцине вызывал серьезные опасения. Ведь с самого начала Гран-при-2019 наших фигуристок придерживали именно в коротких программах. Из пяти российских одиночниц, претендующих на места в финале, оценками за первый прокат на стартовых этапах серии осталась более-менее довольна лишь Александра Трусова, хотя и ее в Канаде отправили на промежуточное третье место.

В прошлый уик-энд в Гренобле Алена Косторная недоуменно спрашивала то ли у арбитров, то ли у тренеров: «А зачем я тогда аксель (в смысле тройной) прыгала?» Самое же жесткое судейство короткой выпало на «Гран-при США» Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, которые теперь приехали в Китай. Три недели назад в Лас-Вегасе обеим дали по спорному недокруту и не выпустили даже из 68 баллов, оставив четвертой и пятой соответственно.

ОПЯТЬ СУДЕЙСКИЕ ФОКУСЫ

Ничего удивительного в этих придирках нет. Вариант женского финала «пять русских и одна Кихира» естественно не нравится никому, кроме нас. Вот судьи и выискивают везде, где могут, недоделанные четверти оборота с «неясными ребрами» впридачу. В произвольной программе это работает плохо, там преимущество россиянок по сложности слишком велико. Зато для жестко регламентированной короткой с всего-то тремя прыжковыми элементами такая методика подходит вполне.

Хотя применять ее к Туктамышевой сегодня не пришлось. Лиза сама отдала арбитрам все карты, когда упала с тройного акселя. С оборотами там все было нормально, только вот выехать, увы, не удалось. А через несколько секунд россиянка сдвоила и тулуп в конце каскада. Эти два ляпа стоили Туктамышевой примерно десяти баллов. Вместо потенциального первого места она теперь - лишь четвертая.

Лидирует же Щербакова, у которой в протоколе тоже вдруг обнаружилось «неясное» ребро на лутце. На том самом лутце, который в произвольной программе Аня дважды делает не тройным, как сейчас в короткой, а четверным! Эй, это что еще за судейские фокусы?..

Софья Самодурова, на двух «челленджерах» этой осени выглядевшая совсем невзрачно, наконец-то набрала приличную форму, откаталась чисто и… получила меньше Туктамышевой. Сюжет все тот же: выдуманный недокрут на каскаде флип-тулуп. Если хотите, сами его ищите на видео. Я – не нашел.

С другой, стороны, маститой Сатоко Мияхаре две законных «галочки» тоже поставили. И получилась настоящая куча-мала. Что же теперь?

Если не считать Щербаковой, у которой билет в финал Гран-при теперь, считайте, в кармане (с учетом не только двух завтрашних четверных, но и победы на этапе в Лас-Вегасе), в субботу Туктамышева с Мияхарой начнут борьбу за серебро фактически с нуля. У японки - текущие «+3» и преимущество по компонентам, у россиянки - два дорогущих трикселя. Если прыгнет оба - должна быть второй. С хорошими видами на место в финале. Ну, а на нет - и суда, боюсь, никакого не будет.

СИНИЦИНА И КАЦАЛАПОВ ИДУТ НА ЗОЛОТО

На американку Эмбер Гленн с личным рекордом меньше 190 внимания можете не обращать. А корейская дебютантка Ю Юн, удивившая всех две недели назад бронзой «Гран-при Канады», здесь допустила два падения и улетела слишком далеко. Так что ничего еще не решено. Просто у Туктамышевой был классный шанс не откладывать это решение на завтра, но… Не взошло - и опять ждем-с. В субботу Лиза катается в последней разминке второй, в 12.40 по московскому времени. Завершать же произвольную будут Мияхара и Щербакова.

Порадовали Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, уверенно захватившее лидерство в танцах. Их постановка «Поющие под дождем» смотрится очень элегантно, и россияне разом привезли пять баллов отрыва конкурентам из США. Кроме того, наши на 0,82 улучшили свой же рекорд страны и поднялись на второе место в рейтинге лучших результатов по нынешним правилам. Больше (на 3,30) за короткий танец получали только французы Пападакис/Сизерон, а еще в феврале этого года сегодняшние оценки Синициной и Кацалапова стали бы мировым рекордом. Старт в Гран-при-2019 российскому дуэту, бесспорно, удался, и у него отличные шансы взять завтра золото.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай)

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 73,51

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 68,91

3. Эмбер Гленн (США) – 67,69

4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 65,57

5. Софья Самодурова (Россия) – 63,99

…7. Ю Юн (Корея) – 61,49

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 85,39

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) - 80,34

3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) - 78.41

…6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - 69,19

…7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 64,07

Оставшиеся виды

8 ноября, пятница

14.05-15.38 (мск). Мужчины. Короткая программа

16.00-17.07. Пары. Короткая программа

9 ноября, суббота

9.30-11.01. Танцы. Произвольная программа

11.30-13.19. Женщины. Произвольная программа

13.45-15.34. Мужчины. Произвольная программа

16.00-17.17. Пары. Произвольная программа