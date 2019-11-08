Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок

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«ОСТАЛАСЬ ОДНА ИНТРИГА - ПОБЬЕТ ЛИ ЩЕРБАКОВА СВОЙ РЕКОРД В ПРОИЗВОЛЬНОЙ?»

Аня Щербакова порадовала своей короткой программой, откатала без единой помарки и без единого замечания. Однако судьи усмотрели у нее неточность при толчке в тройном лутце, хотя, на мой взгляд, там все было чисто. Но если захотеть можно найти неточности. Что-то судьи в нынешнем сезоне стали слишком пристально смотреть на выступление наших девчонок. Такое впечатление, что за российскими фигуристками началась охота. Хотя, возможно, я немного сгущаю краски.

Аня показала лучший результат в этом сезоне, уверен, на этом она не остановится. По сравнению с первым этапом Гран-при Щербакова более уверенно каталась. Видно, что Аня уже чувствует себя достаточно комфортно во взрослых соревнованиях. Очевидно, что, если не случится какого-то форс-мажора, Аня первое место уже не отдаст. Осталась лишь одна интрига – улучшит ли Щербакова свой личный рекорд в произвольной программе?

«САМОДУРОВА НИЧЕМ НЕ УДИВИЛА»

К сожалению, у Лизы Туктамышевой в Китае не задалось. Она упала на тройном акселе. Самое обидное, что взлетела Лиза очень хорошо, но завершила прыжок падением. Бывает, короткая – нервное соревнование, и потом - это очень сложный прыжок. У фигуристки опытный тренер – Алексей Мишин. Будем надеяться, что она соберется и все исправит в произвольной. Пожелаем ей удачи.

Что касается Софьи Самодуровой, скажу так: она ничем не удивила. Хочется пожелать ей удачного выступления в произвольной.

«Ритмический танец Синициной и Кацалапова –шедевр»

Последние три года я живу и работаю в России бок о бок с группой Александра Жулина. Наша прекрасная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов росла и прибавляла в уровне мастерства на моих глазах. Должен отметить, что в этом сезоне ребята вместе со своим тренером создали бесподобный оригинальный танец. С этим танцем наша пара сможет конкурировать с великолепным французским дуэтом Пападакис-Сизерон. Если судьи не станут зажимать наших ребят. Их ритмический танец – это просто шедевр. Они с ним справились, получили очень хорошие оценки. Ждем произвольный. Думаю, Виктория и Никита удивят публику.