На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при - Советский спорт
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09 ноября 2019 12:04Фигурное катаниеТигай Лев

На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при

В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту - Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Просто удивительно, насколько они похожи – Александр Кокорин и Никита Кацалапов. Причем физиономическим сходством дело не ограничивается: обоим по 28 лет (фигурист на четыре месяца моложе) и даже рост почти одинаковый – 180 и 183 соответственно. Правда свои годы с сантиметрами Никита использует куда разумнее Саши, который лишь два месяца назад вышел из тюрьмы, где сидел за безобразную драку. Между прочим, Кацалапов единственный в мире олимпийский чемпион, до сих пор выступающий в танцах на льду.

Но чемпионом Сочи он стал в командном турнире. А в личных соревнованиях больших побед на международной арене у Кацалапова до сегодняшнего дня не было. Он выступает в Гран-при аж с 2010-го, когда катался еще с Еленой Ильиных, но на высшую ступень подиума в Чунцине поднялся впервые. Как, разумеется, и Виктория Синицина.

Если в пятницу их превосходство над соперниками было подавляющим, то сейчас российские танцоры заставили нас как следует поволноваться. Дело в том, что перед турниром в Китае они с тренером Александром Жулиным внесли в произвольную программу много изменений. В том числе серьезных - например, переделали поддержки. И по ходу проката было видно, что постановка еще сыроватая, не все в ней отработано до конца. С одной поддержкой ребята даже превысили лимит времени, схлопотав штрафной балл.

У катавшихся последними Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса появился шанс. Их постановка «Египетская змея» смотрится очень эффектно, и на сей раз программа была исполнена просто здорово, без заметных помарок. Так что ожидание оценок дуэта из США получилось томительным и тревожным.

К счастью, обошлось. Судьи справедливо отдали американцам первое место в произвольной, но по сумме золото досталось Синициной с Кацалаповым. Хватило пятибалльного запаса, созданного накануне. Правда, в итоге от него осталось лишь 1,35 – но ведь осталось же!

Теперь проблем с выходом в финал у наших танцоров быть не должно. Через неделю на московском этапе им хватит и третьего места. Хотя перед родной публикой они, уверен, постараются выиграть вновь. Чок и Бэйтс, у которых это уже второе серебро Гран-при-2019 тоже практически обеспечили себе место в финальной шестерке, которая в начале декабря в Турине будет бороться за главный приз серии.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай)
Танцы
Произвольная программа

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 128,21
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 124,51
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 112,33
…6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 105,20
…8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 100,05

Сумма двух программ
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 209,90
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 208,55
3. Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 190,74
…6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 169,27
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 169,24

Пары
Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 80,90
2. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) – 68,98
3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 68,50
4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 64,24
…6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 63,97

Мужчины
Короткая программа

1. Хань Янь (Китай) – 86,46
2. Боян Цзинь (Китай) – 85,43
3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72
4. Кэмден Пулкинен (США) – 78,92
5. Киган Мессинг (Канада) – 76,80
…7. Кейдзи Танака (Япония) – 74,64
8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31
…11. Чжун Хван Ча (Корея) – 69,40

Оставшиеся виды
9 ноября, суббота
11.30-13.19 (мск). Женщины. Произвольная программа
13.45-15.34. Мужчины. Произвольная программа
16.00-17.17. Пары. Произвольная программа

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