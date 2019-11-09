Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи - Советский спорт
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09 ноября 2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи

На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре.

Это не тот случай, когда «свершилось то, о чем говорили большевики». Наоборот, случилось то, чего боялись меньшевики, включая вашего покорного слугу. Мы, что называется, предупреждали и вот. Получите-распишитесь.

ДАЖЕ ДВУХ ТРОЙНЫХ АКСЕЛЕЙ НЕ ХВАТИЛО

Елизавета Туктамышева, вчера запоровшая тройной аксель и безжалостно отправленная за это на четвертое промежуточное место, обозлилась как следует и выдала прекрасную произвольную. С двумя высоченными трикселями и под сплошные овации огромного зала в Чунцине. К этому моменту уже было окончательно ясно: в споре за место в топ-2, оставлявшее Туктамышевой хорошие шансы на финал Гран-при, соперница у российской фигуристки одна Сатоко Мияхара.

Японка элементами ультра-си не владеет, а когда прыгает, то отрывается ото льда на толщину если не газеты, то глянцевого журнала, не более. Но катается, спору нет, красиво и судейской любовью пользуется давно. В данном случае еще и потому, что финал в формате «пять русских против Кихиры» за пределами России (включая главный офис ISU) никому особо не улыбается.

Туктамышева каталась раньше Мияхары. Ни одного недокрута или ребра Лизе, на удивление, не поставили. Только слегка отминусовали пару прыжков с действительно тяжелыми выездами.

Тут вы, видимо, спросите: как же Лиза тогда могла проиграть?

МИЯХАРЕ НАТЯНУЛИ КОМПОНЕНТЫ

А очень просто. Мияхару вытащили на второе место одними компонентами. Я, конечно, понимаю, что эти «артистические» оценки - дело категорически субъективное. Но вот вам простой факт: компоненты больше девятки в среднем и 72-х всего в текущем сезоне ставили только двум фигуристкам - Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Даже великолепная «катальщица» Алена Косторная таких не получала. А Мияхаре - дали. Было очень нужно. Кстати, на недавнем «челленджере» она получила меньше 70.

Понятно, что Туктамышева запросто могла до этого не доводить. Даже если забыть про ее пятничное падение. Просто не сдваивать каскадный тулуп в короткой программе, и это уже была бы прибавка «+3» при итоговом отставании от японки 2,08, но… Все-таки эти многочисленные детали складываются в слишком уж очевидную картину.

Дала ли Лиза судьям шанс не пустить себя в финал? Безусловно, да. Даже не один.

Воспользовались ли арбитры этими шансами? Уверен, что тоже да. Умело, с чувством-толком-расстановкой. Вот и вся история.

ДВА ЧЕТВЕРНЫХ ЛУТЦА НИКОГО НЕ СПРАШИВАЛИ

К Анне Щербаковой по мелочам придирались тоже, но она судейских разрешений особо и не спрашивала. В протоколе произвольной программы у 15-летней россиянки пестрело от восклицательных знаков, ей наморосили «неясные» ребра на всех четырех лутцах! Только вот два из были четверными, и с обоих Щербакова выехала «как из пушки». А дальше – ковыряйтесь в своих компьютерных придирках хоть до посинения, все равно без толку. Победитель турнира был очевиден сразу, без всяких оценок. В том числе – китайским болельщикам, в восторге забросавшим игрушками весь каток. Когда Аня и хореограф Даниил Глейхенгауз ждали оценок, рядом с ними на диванчике сидел плюшевый медведь ростом метра два, а то и больше!

Это вторая победа Щербаковой на отборочных этапах Гран-при-2019, и она стала первой российской финалисткой серии. Через неделю к ней присоединится де-юре Александра Трусова, а через две – Алена Косторная, Рика Кихира и, не сомневаюсь, Алина Загитова. Кто заполнит последнюю, шестую вакансию и будет в начале декабря в Турине исполнять роль «девочки для битья» Мияхара, Мэрайя Белл или другая американка Брэди Теннелл – лично мне фиолетово совершенно. А вот Туктамышева в финале наверняка пободалась бы.

Но не судьба. Бог им судья, этим врединам-судьям.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай)

Женщины
Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 152,53
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 143,53
3. Сатоко Мияхара (Япония) – 142,27
4. Ю Юн (Корея) – 130,32
5. Софья Самодурова (Россия) – 121,30
6. Эмбер Гленн (США) – 110,66

Сумма двух программ

1. Анна Щербакова (Россия) – 226,04
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 211,18
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 209,10
4. Ю Юн (Корея) – 191,81
5. Софья Самодурова (Россия) – 185,29
6. Эмбер Гленн (США) – 178,35

Танцы
Произвольная программа

1. Мэдисон Чок/Эвэн Бейтс (США) – 128,21
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 124,51
3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 112,33
…6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 105,20
…8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 100,05

Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 209,90
2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 208,55
3. Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 190,74
…6. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 169,27
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 169,24

Пары
Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 80,90
2. Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) – 68,98
3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 68,50
4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 64,24
…6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 63,97

Мужчины
Короткая программа

Хань Янь (Китай) – 86,46
2. Боян Цзинь (Китай) – 85,43
3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72
4. Кэмден Пулкинен (США) – 78,92
5. Киган Мессинг (Канада) – 76,80
…7. Кейдзи Танака (Япония) – 74,64
8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31
…11. Чжун Хван Ча (Корея) – 69,40

Оставшиеся виды

9 ноября, суббота
13.45-15.34 (мск). Мужчины. Произвольная программа
16.00-17.17. Пары. Произвольная программа

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