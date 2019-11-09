Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай

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Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших девушек и танцевальных пар на этапе Гран-при в Чунцине.

«ТЕПЕРЬ ЩЕРБАКОВОЙ НУЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА АРТИСТИЗМЕ»

Как я и прогнозировал вчера, Аня Щербакова никому не отдала первое место. Оставалась лишь одна интрига – улучшит ли наша фигуристка свою оценку за произвольную программу. Не улучшила – немного не хватило до личного рекорда.

Что касается самого выступления, это была программа на музыку из балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Щербакова покорила китайскую публику. Она чисто откатала программу, но все же арбитры нашли у Ани недочеты на ребре во время исполнения прыжков лутц – как четверных, так и тройных. Но за это Аня не получила большие минусы. А что творилось после того, как Анна завершила выступление! Никого в Чунцине публика так не приветствовала. Лед был усыпан игрушками, а медведь, с которым сидела Аня во время объявления оценок, был больше ее в два раза.

Что дальше? Думаю, команда Щербаковой учтет все шероховатости при прыжках, сделает все необходимое, чтобы их не было. Теперь Ане следует сосредоточиться на том, чтобы улучшать выразительность и артистизм. Это положительно отразится на второй оценке.

«У ЛИЗЫ ЕСТЬ ШАНСЫ НА ФИНАЛ. НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ»

Чтобы выйти в финал Гран-при, Лизе Туктамышевой необходимо было занимать второе место. А это значит – опередить японку Сатоко Мияхару. Увы, не удалось. Но Лиза со своим опытным тренером Алексеем Мишиным сделали очень правильный ход – вернулись к своей старой проверенной программе. У Лизы в этой программе есть тройные аксели, которые она очень хорошо исполняет. Она сразу же в начале своего выступления показала каскад из двух тройных акселей. Первый исполнила чисто, во втором были небольшие помарки. И еще Лиза допустила небольшую ошибку при тройном лутце – оступилась на вторую ногу, из-за этого получила снижение. Если б не эта помарка, Туктамышева точно заняла бы второе место. Она проиграла Мияхаре всего два балла. Но хочется поддержать Лизу, не надо опускать руки. Она пока не попала в финал, но точно будет в числе первых запасных. Если кто-то из девочек не сможет выступить в финале, тогда очередь дойдет до нее. Будем надеяться, что ей повезет.

Что касается Софьи Самодуровой, выступила она достойно.

Теперь о Мияхаре. Она всегда отличалась чистым красивым катанием. Ей ставит программы одна из лучших хореографов мира Лари Николь. Да, у нее не очень высокие прыжки, она всегда страдала от своих недокруток. Но в ее возрасте это трудно исправить. Мияхаре поставили высокие оценки за компоненты, этого японке хватило, чтобы обойти Туктамышеву. Но это и есть класс катания. Косторной меньше поставили за компоненты и это справедливо – наша юная фигуристка пока только приближается к Мияхаре в классе катания. Такое приходит только с возрастом, это и есть настоящее женское катание.

И еще хочу отметить, что в этой судейской бригаде работает судья из Австралии Дэби Нойс. Я ее давно знаю. Хотя Австралия не добилась больших успехов в фигурном катании, но там всегда были очень принципиальные, грамотные, профессиональные арбитры. Они всегда непредвзято относятся ко всем участникам. И нынешний этап Гран-при тому подтверждение – все спортсмены были совершенно справедливо наказаны вне зависимости от принадлежности к той или иной стране.

« МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СИНИЦИНОЙ И КАЦАЛАПОВУ »

Хочу поздравить с первым большим успехом нашу пару – Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. У них интересный танец, интересные костюмы. Им составила конкуренцию пара из США, в произвольном танце наши ребята заняли второе место, но у них просто гениальный ритм-танец. Поэтому после короткой программы Вика и Никита лидировали с запасом, что им и позволило занять первое место. В ритмическом танце ребята уже могут конкурировать с великолепной французской парой Пападакис-Сизерон. А вот над произвольным танцем им еще надо поработать. Но еще раз – мои поздравления!