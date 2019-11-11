В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда

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На этой стадии запутаться - раз плюнуть. Дело в том, что фигуристов, которые уже провели два турнира в рамках серии, пока не так много, и хотя они возглавляют отборочный зачет, внимания в большинстве своем не заслуживают. Напоминаю: для выхода в финал 26 очков хватает точно, 24 - наверняка, 22 - нечасто, 20 - почти никогда, с 18 и меньше – не обращайте внимания. А те, у кого один этап еще впереди - в ближайший уик-энд в Москве или в следующий в Саппоро, могут добавить себе 15 очков за первое место, 13 за второе, 11 за третье и т.д. При шести местах в финале.

Теперь переходим к конкретным примерам.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Анна Щербакова (Россия) 73,51 (1) 152,53 (1) 226,04 2 Сатоко Мияхара (Япония) 68,91 (2) 142,27 (3) 211,18 3 Елизавета Туктамышева (Россия) 65,57 (4) 143,53 (2) 209,10 4 Ю Юн (Корея) 61,49 (7) 130,32 (4) 191,81 5 Софья Самодурова (Россия) 63,99 (5) 121,30 (5) 185,29

Отборочный зачет

Очки (места/этапы) 1 2 3 4 5 6 Анна Щербакова (Россия) Брэди Теннелл (США) Елизавета Туктамышева (Россия) Ю Юн (Корея) Каори Сакамото (Япония) Александра Трусова (Россия) 30 (1+1) 22 (2+4) 22 (3+3) 20 (3+4) 18 (4+4) 15 (1+Р) 7 8 9 10 11 …15 …16 Алена Косторная (Россия) Рика Кихира (Япония) Алина Загитова (Россия) Сатоко Мияхара (Япония) Мэрайя Белл (США) Евгения Медведева (Россия) Софья Самодурова (Россия) 15 (1+Я) 13 (2+Я) 13 (2+Я) 13 (2+Р) 11 (3+Р) 7 (5+Р) 7 (5+Я)

Р - Гран-при России (15-16 ноября, Москва), Я - Гран-при Японии (22-23 ноября, Саппоро).

САМАРИН С АЛИЕВЫМ СТАЛИ НА ШАГ БЛИЖЕ К ТУРИНУ

У женщин интриг толком не осталось. Анна Щербакова в финал вышла, Елизавета Туктамышева - увы, нет, а еще у трех россиянок – Александры Трусовой, Алены Косторной и Алины Загитовой, больших проблем с этим не предвидится. Как и у Рики Кихиры. Кто станет последней, шестой финалисткой - совершенно неважно. Нехай американцы ковыряются в вариантах заодно с японцами. Нам недосуг.

А вот мужское одиночное катание - другое дело. Здесь этап в Чунцине не то, что не прояснил турнирную ситуацию, а еще больше ее запутал, хотя, казалось бы, уже некуда.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Боян Цзинь (Китай) 85,43 (2) 176,10 (1) 261,53 2 Хань Янь (Китай) 86,46 (1) 162,99 (2) 249,45 3 Маттео Риццо (Италия) 81,72 (3) 160,16 (4) 241,88 4 Киган Мессинг (Канада) 76,80 (5) 160,56 (3) 237,36 5 Кейдзи Танака (Япония) 74,64 (7) 158,98 (5) 233,62 6 Чжун Хван Ча (Корея) 69,40 (11) 152,86 (6) 222,26 …10 Андрей Лазукин (Россия) 74,31 (8) 135,70 (10) 210,01

Отборочный зачет

1 2 3 4 5 6 Нэйтан Чен (США) Боян Цзинь (Китай) Кейдзи Танака (Япония) Киган Мессинг (Канада) Маттео Риццо (Италия) Юдзуру Ханю (Япония) 30 (1+1) 20 (1+6) 18 (4+4) 18 (4+4) 16 (3+6) 15 (1+Я) 7 8 9 …12 …13 …14 …20 …23 …24 Александр Самарин (Россия) Нам Нгуен (Канада) Джэйсон Браун (США) Кевин Аймоз (Франция) Дмитрий Алиев (Россия) Морис Квителашвили (Грузия) Сергей Воронов (Россия) Андрей Лазукин (Россия) Сема Уно (Япония) 13 (2+Р) 13 (2+Р) 13 (2+Я) 11 (3+Я) 11 (3+Р) 9 (4+Р) 5 (6+Я) 3 (8+10) 3 (8+Р)

Как видите, на «Гран-при Китая» доминировали те, кто или успел опозориться на предыдущих турнирах, или изначально не претендовал на финал, как воскресший после двух лет забвения Хань Янь с его единственным отборочным этапом. То есть, из Чунцина в Турин не попал никто. Что бесспорно на руку нашим Александру Самарину с Дмитрием Алиевым. Число кандидатов на четыре финальных вакансии (за вычетом Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю) сократилось до шести, россиян в этой когорте двое - и теперь все зависит только от них самих.

Одна проблема: в пятницу и субботу на льду «Мегаспорта» Самарину и Алиеву придется конкурировать не только с зарубежными фигуристами (Сема Уно, Нам Нгуен, Михал Бржезина), но и друг с другом. Александра должно устроить любое призовое место, Дмитрию бронзы может не хватить.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Пары

Короткая Произвольная Сумма 1 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 80,90 (1) 147,47 (1) 228,37 2 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 68,50 (3) 131,47 (2) 199,97 3 Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) 68,98 (2) 121,75 (3) 190,73 4 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) 64,24 (4) 118,64 (5) 182,88 …8 Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) 63,97 (6) 106,22 (8) 170,19

Отборочный зачет

1 2 3 4 5 6 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США) Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада) Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 28 (1+2) 26 (2+2) 22 (3+3) 18 (3+5) 16 (4+5) 15 (1+Я) 7 8 …10 …11 …13 …14 …21 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) Алекса Симека/Крис Нирим (США) Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) 15 (1+Р) 15 (1+Я) 13 (2+Я) 11 (3+Р) 9 (4+Я) 9 (4+Я) 0 (8+Я)

Старт в Гран-при-2019 действующих чемпионов планеты получился впечатляющим: Сюй Венцзинь и Хань Цун с запасом улучшили все три рекорда мирового сезона, и два места в парном финале Китаю теперь, уверен, гарантированы. Зато все четыре остальных путевки могут забрать наши – особенно если Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удастся победить в Москве. В противном случае инициатива перейдет к канадцам Мур-Тауэрс/Маринаро.

У танцоров - все как всегда, по штатному расписанию. Два американских дуэта уже в финале, там же будут французы Пападакис/Сизерон, канадцы Гиллс/Пуарье, россияне Синицина/Кацалапов и, надеюсь, Степанова/Букин. Правда, последним еще предстоит отбить на японском этапе атаку конкурентов из Италии.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Танцы

Короткая Произвольная Сумма 1 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 85,39 (1) 124,51 (2) 209,90 2 Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) 80,34 (2) 128,21 (1) 208,55 3 Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) 78,41 (3) 112,33 (3) 190,74 …6 Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) 64,07 (7) 105,20 (6) 169,27 …7 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) 69,19 (6) 100,05 (8) 169,24

Отборочный зачет

1 2 3 4 5 6 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 28 (1+2) 26 (2+2) 22 (3+3) 18 (4+4) 16 (4+5) 15 (1+Я) 7 8 9 10 11 12 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) Александра Степанова/Иван Букин (Россия) Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) 15 (1+Р) 15 (1+Р) 14 (5+5) 13 (2+Я) 11 (3+Я) 11 (3+Я)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ТРОЙНЫМ ЛУТЦЕМ ОТ ЮНИОРОВ

За последние недели мы как-то подзабыли, что фигурное катание – это не только Гран-при. Напоминание пришло с турнира в Риге, который не входит даже в серию «Челленджер», но, тем не менее, принес несколько любопытных результатов. В танцах вчерашние юниоры Софья Шевченко и Игорь Еременко победили с суммой «под двести», то есть, на уровне «взрослого» топ-10. Первый в карьере международный титул завоевала дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным. А главный, пожалуй, сюрприз состоялся в юниорском парном катании, где Диана Мухаметзянова и Илья Миронов приземлили в произвольной программе чумовой каскад из параллельных прыжков – тройного лутца и двух двойных тулупов!

Не на все сто уверен в своей эрудиции, но ничего подобного вроде еще не делал никто и никогда. У пар даже отдельный лутц - большущая редкость, за последние годы вспоминаются разве что двукратные чемпионы мира из Канады Дюамель/Рэдфорд, а чтоб в каскаде… Кстати, Мухамедзянова с Мироновым в Риге прыгали еще и тройной флип, но тут не срослось, партнерша упала. И проиграли они более опытным соотечественникам Панфиловой и Рылову больше 20 баллов. Так что сильно губу пока не раскатываем, просто запоминаем. И смотрим.

Турнир Volvo Open Cup. Рига (Латвия)

Сумма двух программ

Мужчины

1. Артем Ковалев (Россия) – 220,67

2. Ираклий Майсурадзе (Грузия) – 220,35

Пары

1. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 175,57

2. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 174,72

Танцы

1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 194,51

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 182,43

Юниоры

Женщины

1. Ксения Синицына (Россия) – 176,57

2. Анастасия Шаботова (Украина) – 167,81

Мужчины

1. Александр Голубев (Россия) – 192,36

2. Матвей Гилев (Россия) – 177,78

Пары

1. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 182,15

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 158,38

Танцы

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 167,17

2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 155,06

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) – 148,01