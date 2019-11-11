В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда - Советский спорт
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11 ноября 2019 09:24Фигурное катаниеТигай Лев

В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда

После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине?

На этой стадии запутаться - раз плюнуть. Дело в том, что фигуристов, которые уже провели два турнира в рамках серии, пока не так много, и хотя они возглавляют отборочный зачет, внимания в большинстве своем не заслуживают. Напоминаю: для выхода в финал 26 очков хватает точно, 24 - наверняка, 22 - нечасто, 20 - почти никогда, с 18 и меньше – не обращайте внимания. А те, у кого один этап еще впереди - в ближайший уик-энд в Москве или в следующий в Саппоро, могут добавить себе 15 очков за первое место, 13 за второе, 11 за третье и т.д. При шести местах в финале.

Теперь переходим к конкретным примерам.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Женщины

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Анна Щербакова (Россия)

73,51 (1)

152,53 (1)

226,04

2

Сатоко Мияхара (Япония)

68,91 (2)

142,27 (3)

211,18

3

Елизавета Туктамышева (Россия)

65,57 (4)

143,53 (2)

209,10

4

Ю Юн (Корея)

61,49 (7)

130,32 (4)

191,81

5

Софья Самодурова (Россия)

63,99 (5)

121,30 (5)

185,29

Отборочный зачет

Очки (места/этапы)

1

2

3

4

5

6

Анна Щербакова (Россия)

Брэди Теннелл (США)

Елизавета Туктамышева (Россия)

Ю Юн (Корея)

Каори Сакамото (Япония)

Александра Трусова (Россия)

30 (1+1)

22 (2+4)

22 (3+3)

20 (3+4)

18 (4+4)

15 (1+Р)

7

8

9

10

11

15

16

Алена Косторная (Россия)

Рика Кихира (Япония)

Алина Загитова (Россия)

Сатоко Мияхара (Япония)

Мэрайя Белл (США)

Евгения Медведева (Россия)

Софья Самодурова (Россия)

15 (1+Я)

13 (2+Я)

13 (2+Я)

13 (2+Р)

11 (3+Р)

7 (5+Р)

7 (5+Я)

Р - Гран-при России (15-16 ноября, Москва), Я - Гран-при Японии (22-23 ноября, Саппоро).

САМАРИН С АЛИЕВЫМ СТАЛИ НА ШАГ БЛИЖЕ К ТУРИНУ

У женщин интриг толком не осталось. Анна Щербакова в финал вышла, Елизавета Туктамышева - увы, нет, а еще у трех россиянок – Александры Трусовой, Алены Косторной и Алины Загитовой, больших проблем с этим не предвидится. Как и у Рики Кихиры. Кто станет последней, шестой финалисткой - совершенно неважно. Нехай американцы ковыряются в вариантах заодно с японцами. Нам недосуг.

А вот мужское одиночное катание - другое дело. Здесь этап в Чунцине не то, что не прояснил турнирную ситуацию, а еще больше ее запутал, хотя, казалось бы, уже некуда.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Мужчины

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Боян Цзинь (Китай)

85,43 (2)

176,10 (1)

261,53

2

Хань Янь (Китай)

86,46 (1)

162,99 (2)

249,45

3

Маттео Риццо (Италия)

81,72 (3)

160,16 (4)

241,88

4

Киган Мессинг (Канада)

76,80 (5)

160,56 (3)

237,36

5

Кейдзи Танака (Япония)

74,64 (7)

158,98 (5)

233,62

6

Чжун Хван Ча (Корея)

69,40 (11)

152,86 (6)

222,26

10

Андрей Лазукин (Россия)

74,31 (8)

135,70 (10)

210,01

Отборочный зачет

1

2

3

4

5

6

Нэйтан Чен (США)

Боян Цзинь (Китай)

Кейдзи Танака (Япония)

Киган Мессинг (Канада)

Маттео Риццо (Италия)

Юдзуру Ханю (Япония)

30 (1+1)

20 (1+6)

18 (4+4)

18 (4+4)

16 (3+6)

15 (1+Я)

7

8

9

12

13

14

20

23

24

Александр Самарин (Россия)

Нам Нгуен (Канада)

Джэйсон Браун (США)

Кевин Аймоз (Франция)

Дмитрий Алиев (Россия)

Морис Квителашвили (Грузия)

Сергей Воронов (Россия)

Андрей Лазукин (Россия)

Сема Уно (Япония)

13 (2+Р)

13 (2+Р)

13 (2+Я)

11 (3+Я)

11 (3+Р)

9 (4+Р)

5 (6+Я)

3 (8+10)

3 (8+Р)

Как видите, на «Гран-при Китая» доминировали те, кто или успел опозориться на предыдущих турнирах, или изначально не претендовал на финал, как воскресший после двух лет забвения Хань Янь с его единственным отборочным этапом. То есть, из Чунцина в Турин не попал никто. Что бесспорно на руку нашим Александру Самарину с Дмитрием Алиевым. Число кандидатов на четыре финальных вакансии (за вычетом Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю) сократилось до шести, россиян в этой когорте двое - и теперь все зависит только от них самих.

Одна проблема: в пятницу и субботу на льду «Мегаспорта» Самарину и Алиеву придется конкурировать не только с зарубежными фигуристами (Сема Уно, Нам Нгуен, Михал Бржезина), но и друг с другом. Александра должно устроить любое призовое место, Дмитрию бронзы может не хватить.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Пары

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)

80,90 (1)

147,47 (1)

228,37

2

Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)

68,50 (3)

131,47 (2)

199,97

3

Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада)

68,98 (2)

121,75 (3)

190,73

4

Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)

64,24 (4)

118,64 (5)

182,88

8

Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия)

63,97 (6)

106,22 (8)

170,19

Отборочный зачет

1

2

3

4

5

6

Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)

Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США)

Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада)

Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США)

Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)

28 (1+2)

26 (2+2)

22 (3+3)

18 (3+5)

16 (4+5)

15 (1+Я)

7

8

10

11

13

14

21

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)

Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада)

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

Алекса Симека/Крис Нирим (США)

Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)

Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия)

15 (1+Р)

15 (1+Я)

13 (2+Я)

11 (3+Р)

9 (4+Я)

9 (4+Я)

0 (8+Я)

Старт в Гран-при-2019 действующих чемпионов планеты получился впечатляющим: Сюй Венцзинь и Хань Цун с запасом улучшили все три рекорда мирового сезона, и два места в парном финале Китаю теперь, уверен, гарантированы. Зато все четыре остальных путевки могут забрать наши – особенно если Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удастся победить в Москве. В противном случае инициатива перейдет к канадцам Мур-Тауэрс/Маринаро.

У танцоров - все как всегда, по штатному расписанию. Два американских дуэта уже в финале, там же будут французы Пападакис/Сизерон, канадцы Гиллс/Пуарье, россияне Синицина/Кацалапов и, надеюсь, Степанова/Букин. Правда, последним еще предстоит отбить на японском этапе атаку конкурентов из Италии.

Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Танцы

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

85,39 (1)

124,51 (2)

209,90

2

Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)

80,34 (2)

128,21 (1)

208,55

3

Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада)

78,41 (3)

112,33 (3)

190,74

6

Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия)

64,07 (7)

105,20 (6)

169,27

7

Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия)

69,19 (6)

100,05 (8)

169,24

Отборочный зачет

1

2

3

4

5

6

Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)

Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)

Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада)

Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания)

Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США)

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

28 (1+2)

26 (2+2)

22 (3+3)

18 (4+4)

16 (4+5)

15 (1+Я)

7

8

9

10

11

12

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада)

Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия)

Александра Степанова/Иван Букин (Россия)

Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)

Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания)

15 (1+Р)

15 (1+Р)

14 (5+5)

13 (2+Я)

11 (3+Я)

11 (3+Я)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ТРОЙНЫМ ЛУТЦЕМ ОТ ЮНИОРОВ

За последние недели мы как-то подзабыли, что фигурное катание – это не только Гран-при. Напоминание пришло с турнира в Риге, который не входит даже в серию «Челленджер», но, тем не менее, принес несколько любопытных результатов. В танцах вчерашние юниоры Софья Шевченко и Игорь Еременко победили с суммой «под двести», то есть, на уровне «взрослого» топ-10. Первый в карьере международный титул завоевала дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным. А главный, пожалуй, сюрприз состоялся в юниорском парном катании, где Диана Мухаметзянова и Илья Миронов приземлили в произвольной программе чумовой каскад из параллельных прыжков – тройного лутца и двух двойных тулупов!

Не на все сто уверен в своей эрудиции, но ничего подобного вроде еще не делал никто и никогда. У пар даже отдельный лутц - большущая редкость, за последние годы вспоминаются разве что двукратные чемпионы мира из Канады Дюамель/Рэдфорд, а чтоб в каскаде… Кстати, Мухамедзянова с Мироновым в Риге прыгали еще и тройной флип, но тут не срослось, партнерша упала. И проиграли они более опытным соотечественникам Панфиловой и Рылову больше 20 баллов. Так что сильно губу пока не раскатываем, просто запоминаем. И смотрим.

Турнир Volvo Open Cup. Рига (Латвия)

Сумма двух программ

Мужчины

1. Артем Ковалев (Россия) – 220,67
2. Ираклий Майсурадзе (Грузия) – 220,35

Пары

1. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 175,57
2. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 174,72

Танцы

1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 194,51
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 182,43

Юниоры

Женщины

1. Ксения Синицына (Россия) – 176,57
2. Анастасия Шаботова (Украина) – 167,81

Мужчины

1. Александр Голубев (Россия) – 192,36
2. Матвей Гилев (Россия) – 177,78

Пары

1. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 182,15
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 158,38

Танцы

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 167,17
2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 155,06
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) – 148,01

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