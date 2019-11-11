В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда

На этой стадии запутаться - раз плюнуть. Дело в том, что фигуристов, которые уже провели два турнира в рамках серии, пока не так много, и хотя они возглавляют отборочный зачет, внимания в большинстве своем не заслуживают. Напоминаю: для выхода в финал 26 очков хватает точно, 24 - наверняка, 22 - нечасто, 20 - почти никогда, с 18 и меньше – не обращайте внимания. А те, у кого один этап еще впереди - в ближайший уик-энд в Москве или в следующий в Саппоро, могут добавить себе 15 очков за первое место, 13 за второе, 11 за третье и т.д. При шести местах в финале.
Теперь переходим к конкретным примерам.
Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Женщины
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Анна Щербакова (Россия)
73,51 (1)
152,53 (1)
226,04
2
Сатоко Мияхара (Япония)
68,91 (2)
142,27 (3)
211,18
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
65,57 (4)
143,53 (2)
209,10
4
Ю Юн (Корея)
61,49 (7)
130,32 (4)
191,81
5
Софья Самодурова (Россия)
63,99 (5)
121,30 (5)
185,29
Отборочный зачет
Очки (места/этапы)
1
2
3
4
5
6
Анна Щербакова (Россия)
Брэди Теннелл (США)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Ю Юн (Корея)
Каори Сакамото (Япония)
Александра Трусова (Россия)
30 (1+1)
22 (2+4)
22 (3+3)
20 (3+4)
18 (4+4)
15 (1+Р)
7
8
9
10
11
…15
…16
Алена Косторная (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Алина Загитова (Россия)
Сатоко Мияхара (Япония)
Мэрайя Белл (США)
Евгения Медведева (Россия)
Софья Самодурова (Россия)
15 (1+Я)
13 (2+Я)
13 (2+Я)
13 (2+Р)
11 (3+Р)
7 (5+Р)
7 (5+Я)
Р - Гран-при России (15-16 ноября, Москва), Я - Гран-при Японии (22-23 ноября, Саппоро).
У женщин интриг толком не осталось. Анна Щербакова в финал вышла, Елизавета Туктамышева - увы, нет, а еще у трех россиянок – Александры Трусовой, Алены Косторной и Алины Загитовой, больших проблем с этим не предвидится. Как и у Рики Кихиры. Кто станет последней, шестой финалисткой - совершенно неважно. Нехай американцы ковыряются в вариантах заодно с японцами. Нам недосуг.
А вот мужское одиночное катание - другое дело. Здесь этап в Чунцине не то, что не прояснил турнирную ситуацию, а еще больше ее запутал, хотя, казалось бы, уже некуда.
Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Мужчины
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Боян Цзинь (Китай)
85,43 (2)
176,10 (1)
261,53
2
Хань Янь (Китай)
86,46 (1)
162,99 (2)
249,45
3
Маттео Риццо (Италия)
81,72 (3)
160,16 (4)
241,88
4
Киган Мессинг (Канада)
76,80 (5)
160,56 (3)
237,36
5
Кейдзи Танака (Япония)
74,64 (7)
158,98 (5)
233,62
6
Чжун Хван Ча (Корея)
69,40 (11)
152,86 (6)
222,26
…10
Андрей Лазукин (Россия)
74,31 (8)
135,70 (10)
210,01
Отборочный зачет
1
2
3
4
5
6
Нэйтан Чен (США)
Боян Цзинь (Китай)
Кейдзи Танака (Япония)
Киган Мессинг (Канада)
Маттео Риццо (Италия)
Юдзуру Ханю (Япония)
30 (1+1)
20 (1+6)
18 (4+4)
18 (4+4)
16 (3+6)
15 (1+Я)
7
8
9
…12
…13
…14
…20
…23
…24
Александр Самарин (Россия)
Нам Нгуен (Канада)
Джэйсон Браун (США)
Кевин Аймоз (Франция)
Дмитрий Алиев (Россия)
Морис Квителашвили (Грузия)
Сергей Воронов (Россия)
Андрей Лазукин (Россия)
Сема Уно (Япония)
13 (2+Р)
13 (2+Р)
13 (2+Я)
11 (3+Я)
11 (3+Р)
9 (4+Р)
5 (6+Я)
3 (8+10)
3 (8+Р)
Как видите, на «Гран-при Китая» доминировали те, кто или успел опозориться на предыдущих турнирах, или изначально не претендовал на финал, как воскресший после двух лет забвения Хань Янь с его единственным отборочным этапом. То есть, из Чунцина в Турин не попал никто. Что бесспорно на руку нашим Александру Самарину с Дмитрием Алиевым. Число кандидатов на четыре финальных вакансии (за вычетом Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю) сократилось до шести, россиян в этой когорте двое - и теперь все зависит только от них самих.
Одна проблема: в пятницу и субботу на льду «Мегаспорта» Самарину и Алиеву придется конкурировать не только с зарубежными фигуристами (Сема Уно, Нам Нгуен, Михал Бржезина), но и друг с другом. Александра должно устроить любое призовое место, Дмитрию бронзы может не хватить.
Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Пары
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)
80,90 (1)
147,47 (1)
228,37
2
Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)
68,50 (3)
131,47 (2)
199,97
3
Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада)
68,98 (2)
121,75 (3)
190,73
4
Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)
64,24 (4)
118,64 (5)
182,88
…8
Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия)
63,97 (6)
106,22 (8)
170,19
Отборочный зачет
1
2
3
4
5
6
Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)
Хэвен Денни/Брэндон Фрэзер (США)
Любовь Илюшечкина/Шарль Билодо (Канада)
Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США)
Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)
28 (1+2)
26 (2+2)
22 (3+3)
18 (3+5)
16 (4+5)
15 (1+Я)
7
8
…10
…11
…13
…14
…21
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)
Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)
Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада)
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
Алекса Симека/Крис Нирим (США)
Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия)
Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия)
15 (1+Р)
15 (1+Я)
13 (2+Я)
11 (3+Р)
9 (4+Я)
9 (4+Я)
0 (8+Я)
Старт в Гран-при-2019 действующих чемпионов планеты получился впечатляющим: Сюй Венцзинь и Хань Цун с запасом улучшили все три рекорда мирового сезона, и два места в парном финале Китаю теперь, уверен, гарантированы. Зато все четыре остальных путевки могут забрать наши – особенно если Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удастся победить в Москве. В противном случае инициатива перейдет к канадцам Мур-Тауэрс/Маринаро.
У танцоров - все как всегда, по штатному расписанию. Два американских дуэта уже в финале, там же будут французы Пападакис/Сизерон, канадцы Гиллс/Пуарье, россияне Синицина/Кацалапов и, надеюсь, Степанова/Букин. Правда, последним еще предстоит отбить на японском этапе атаку конкурентов из Италии.
Гран-при. 4-й этап. Чунцин (Китай). Танцы
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)
85,39 (1)
124,51 (2)
209,90
2
Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)
80,34 (2)
128,21 (1)
208,55
3
Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада)
78,41 (3)
112,33 (3)
190,74
…6
Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия)
64,07 (7)
105,20 (6)
169,27
…7
Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия)
69,19 (6)
100,05 (8)
169,24
Отборочный зачет
1
2
3
4
5
6
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)
Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)
Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада)
Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания)
Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США)
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
28 (1+2)
26 (2+2)
22 (3+3)
18 (4+4)
16 (4+5)
15 (1+Я)
7
8
9
10
11
12
Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)
Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада)
Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия)
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)
Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания)
15 (1+Р)
15 (1+Р)
14 (5+5)
13 (2+Я)
11 (3+Я)
11 (3+Я)
За последние недели мы как-то подзабыли, что фигурное катание – это не только Гран-при. Напоминание пришло с турнира в Риге, который не входит даже в серию «Челленджер», но, тем не менее, принес несколько любопытных результатов. В танцах вчерашние юниоры Софья Шевченко и Игорь Еременко победили с суммой «под двести», то есть, на уровне «взрослого» топ-10. Первый в карьере международный титул завоевала дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным. А главный, пожалуй, сюрприз состоялся в юниорском парном катании, где Диана Мухаметзянова и Илья Миронов приземлили в произвольной программе чумовой каскад из параллельных прыжков – тройного лутца и двух двойных тулупов!
Не на все сто уверен в своей эрудиции, но ничего подобного вроде еще не делал никто и никогда. У пар даже отдельный лутц - большущая редкость, за последние годы вспоминаются разве что двукратные чемпионы мира из Канады Дюамель/Рэдфорд, а чтоб в каскаде… Кстати, Мухамедзянова с Мироновым в Риге прыгали еще и тройной флип, но тут не срослось, партнерша упала. И проиграли они более опытным соотечественникам Панфиловой и Рылову больше 20 баллов. Так что сильно губу пока не раскатываем, просто запоминаем. И смотрим.
Турнир Volvo Open Cup. Рига (Латвия)
Сумма двух программ
Мужчины
1. Артем Ковалев (Россия) – 220,67
2. Ираклий Майсурадзе (Грузия) – 220,35
Пары
1. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 175,57
2. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 174,72
Танцы
1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 194,51
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 182,43
Юниоры
Женщины
1. Ксения Синицына (Россия) – 176,57
2. Анастасия Шаботова (Украина) – 167,81
Мужчины
1. Александр Голубев (Россия) – 192,36
2. Матвей Гилев (Россия) – 177,78
Пары
1. Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 182,15
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 158,38
Танцы
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 167,17
2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 155,06
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) – 148,01