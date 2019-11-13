Аншлаг будет – а «Большой шлем»? Стартует московский этап Гран-при

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За четверть века существования Гран-при собрать победный «Большой шлем» на одном турнире удавалось только одной стране – России. Это случалось четырежды, в том числе три раза – на нашем, домашнем этапе. Однако последний из подобных случаев датируется неблизким 2005 годом, когда блистали Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая и другие суперчемпионы. Неужто нынешнее поколение способно стать с ними вровень?

Оказывается, вполне.

Лидеры по личным рекордам сезона среди участников московского Гран-при-2019

Женщины

Александра Трусова (Россия) – 241,02

Евгения Медведева (Россия) – 217,43

Мэрайя Белл (США) – 212,89

Сатоко Мияхара (Япония) – 211,18

Мужчины

Александр Самарин (Россия) – 265,10

Дмитрий Алиев (Россия) – 255,32

Сема Уно (Япония) – 255,23

Морис Квителашвили (Грузия) – 236,38

Пары

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 216,71

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 202,29

Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 182,30

Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 181,26

Танцы

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 209,90

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 209,01

Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 193,47

Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 185,48

УГРОЗ ДВЕ: УНО И КАНАДСКИЕ ТАНЦОРЫ

Как видите, среди фигуристов, которые через считанные часы выйдут на лед «Мегаспорта», россияне в этом сезоне лидируют во всех четырех видах. У женщин и пар зарубежным гостям о золоте нечего даже заикаться. Здесь их шансы то ли равны нулю, то ли вообще измеряются отрицательными величинами.

В танцах нас ждет крайне любопытная дуэль Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с Пайпер Гиллес и Полем Пуарье, дождавшимися, наконец, когда к ним «по наследству» перейдет статус первого дуэта Канады. Обе пары уже выиграли по этапу Гран-при-2019, причем наши сделали это только что, в Китае. Короткий танец у них бесподобен, а вот произвольный пока сыроват. Посмотрим, насколько Синицина с Кацалаповым успеют устранить недоделки перед свиданием с родной публикой. Хотя фаворитами, так или иначе, в Москве будут именно они.

А вот про мужчин этого не скажешь. Хочется, конечно, но больно уж колется. Тем более, что в «Мегаспорте» будет кататься вице-чемпион прошлогодней Олимпиады Сема Уно. Да, японец, летом оставшийся без тренера, с треском провалился в Гренобле две недели назад, однако и тамошняя сумма его баллов находится вровень с личным рекордом Дмитрия Алиева. Достижение Александра Самарина будет повыше, но тоже недалеко. Остается надеяться, что россияне смогут взять Уно числом и хоть один из них выдаст в Москве два качественных проката кряду.

БИЛЕТОВ ПОЧТИ НЕТ

С главными звездами этапа все ясно – это Евгения Медведева и Александра Трусова. От первой ждем реабилитации после пятого места на канадском этапе (женин тренер Брайан Орсер на днях заявил, что его подопечная еще никогда не находилась в столь великолепной форме), от второй – разумеется, новых рекордов. Трусова уже четырежды била их этой осенью, но с другой стороны прыгнуть чисто в произвольной программе все четыре своих четверных ей на официальных турнирах пока не удавалось. Разве можно придумать для этого лучшее место, чем Москва?

Скрытой звездой турнира будет олимпийская чемпионка Сочи Ксения Столбова, которая возвращается на международную арену после почти двухлетней паузы с новым партнером Андреем Новоселовым.

С ажиотажем – полный ажур, то есть, бедлам. Если не считать тренировок в четверг (если вы не в курсе, туда вход тоже платный), то билетов в 10-тысячный зал почти не осталось. На пятницу с короткими программами еще можно подсуетиться по цене от 2200 рублей, а за воскресные показательные выступления придется платить не меньше 3500. Причем в обоих случаях количество еще свободных мест (включая самые дорогие, по 9-10 тысяч) исчисляется сотнями. С субботой же дела совсем плохи: лишь несколько десятков билетов не дешевле 6500. И это было в среду днем, сейчас там могло вообще ничего не остаться.

Впрочем, если вы и не успеете в кассу, телевизионная составляющая тоже должна быть на уровне. Семь с лишним часов трансляций за три дня на Первом канале, в том числе более пяти – прямой эфир. ТВ-рейтинги «фигурки» продолжают расти: французский этап с Аленой Косторной и Алиной Загитовой с запасом побил все предыдущие турниры года, включая ЧМ и ЧЕ, а также почти все матчи футбольной сборной в 2019-м. Кстати, в субботу вечером они пойдут на телеэкранах встык, друг за другом: сначала женская произвольная из «Мегаспорта», а сразу за ней – матч Россия – Бельгия из Питера. Интересно потом сравнить.

Ну, а что будет твориться в декабре, когда наши звезды всей кучей съедутся на финал Гран-при в Турин и на чемпионат страны в Красноярск, даже вообразить страшно.

ТУРНИРЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Москва (Россия). Гран-при. 5-й этап

Женщины: Александра Трусова, Евгения Медведева, Станислава Константинова (все – Россия), Мэрайя Белл (США), Сатоко Мияхара (Япония)

Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов (все – Россия), Сема Уно (Япония), Нам Нгуен (Канада), Морис Квителашвили (Грузия), Михал Бржезина (Чехия)

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ксения Столбова/Андрей Новоселов (все – Россия), Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия), Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия)

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (все – Россия), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания), Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша)

15 ноября, пятница

14.00-15.33 (мск). Мужчины. Короткая программа

16.00-17.20. Танцы. Короткая программа

18.30-20.03. Женщины. Короткая программа

20.30-21.37. Пары. Короткая программа

16 ноября, суббота

13.30-15.19. Мужчины. Произвольная программа

15.40-17.11. Танцы. Произвольная программа

17.30-19.19. Женщины. Произвольная программа

19.45-21.02. Пары. Произвольная программа

Варшава (Польша). Серия «Челленджер». 9-й этап

Женщины: Серафима Саханович, Елизавета Нугуманова (обе – Россия), Брэди Теннелл (США)

Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Егор Мурашов (все – Россия), Даниэль Грассль (Италия)

Пары: Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия)

Танцы: Ксения Конкина/Павел Дрозд (Россия), Мари-Жаде Лорио/Роман Ле Гак (Франция)

14 ноября, четверг

18.05-21.25 (мск). Пары. Короткая программа

21.40-0.15. Танцы. Короткая программа

15 ноября, пятница

11.40-17.45. Женщины. Короткая программа

18.00-22.15. Мужчины. Короткая программа

16 ноября, суббота

12.05-16.05. Пары. Произвольная программа

16.20-21.20. Мужчины. Произвольная программа

17 ноября, воскресенье

12.50-15.50. Танцы. Произвольная программа

16.05-23.15. Женщины. Произвольная программа