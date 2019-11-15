У Трусовой – 4х4, Самарин и Алиев идут ва-банк. Что в заявках на Гран-при России

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Александра Трусова уже привычно заявила свой космический квартет четверных. Евгения Медведева по сравнению с неудачным для нее канадским этапом слегка изменила набор прыжков в произвольной программе: теперь там значится лишь один тройной флип, зато стало два лутца. Выбор довольно рискованный - ведь судьи давно придираются к жениным толчковым ребрам на лутце, а в этом сезоне распространили эту практику и на других российских фигуристок. Наша федерация фигурного катания на днях даже отправила по этому поводу в ISU сдержанно-протестующее заявление. С другой стороны, терять в Москве Медведевой нечего. На место в шестерке финалисток Гран-при-2019 она уже не претендует.

Чего не скажешь о Александре Самарине с Дмитрием Алиевым. Медали домашнего этапа им просто необходимы, и оба россиянина запланировали по два четверных в короткой программе и по три в произвольной. Больше на турнир не заявил никто, даже знаменитый Сема Уно ограничился пятью суперпрыжками. Столько же у Мориса Квителашвили и – сюрприз - малоизвестного Владимира Литвинцева. Они выступают за Грузию и Азербайджан соответственно, хотя живут и тренируются в Москве. Для 18-летнего Литвинцева этот этап Гран-при – вообще первый в карьере. Впрочем, в заявку можно хоть восемь четверных написать, это ни к чему не обязывает.

Самый сложный набор - у упрямца-максималиста Самарина, который что в пятницу, что в субботу опять планирует прыгать и лутц (причем в каскаде), и флип. Вообще лутц в четыре оборота, обладающий самой высокой базовой стоимостью 11 с половиной баллов, становится фирменным козырем именно российских фигуристов, независимо от их пола и возраста. На Гран-при России кроме Самарина его будут исполнять только Алиев с Трусовой, а в минувший уик-энд Анна Щербакова с Андреем Лазукиным «перелутцевали» на китайском этапе любимца тамошней публики Бояна Цзиня с разгромным счетом 4:1.

По жеребьевке открывать турнир в два часа дня с копейками выпало дебютанту Гран-при Макару Игнатову. Самарину номер достался нейтральный - третий с конца, непосредственно перед Уно. Алиев же выйдет на лед последним. У пар и в танцах завершать короткие программы тоже будут россияне – Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.

Трусовой со жребием повезло: она первая во второй разминке, и значит не успеет остыть. По идее первый день - не ее конек, ведь женщинам четверные разрешено делать только в произвольной. Но из участниц московского этапа тройным акселем не владеет ни одна, так что в пятницу нас ждет этакое катание по старинке, без суперпрыжков. Совсем как года три тому назад, когда Медведева не знала поражений и была бесспорным «номером один» в мире. Катать короткую программу она начнет десятой по счету и последней из наших одиночниц.

РАСПИСАНИЕ МОСКОВСКОГО ЭТАПА ГРАН-ПРИ

15 ноября, пятница

14.00-15.33. Мужчины. Короткая программа

16.00-17.20. Танцы. Короткая программа

18.30-20.03. Женщины. Короткая программа

20.30-21.37. Пары. Короткая программа

16 ноября, суббота

13.30-15.19. Мужчины. Произвольная программа

15.40-17.11. Танцы. Произвольная программа

17.30-19.19. Женщины. Произвольная программа

19.45-21.02. Пары. Произвольная программа

СТАРТОВЫЕ НОМЕРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В КОРОТКИХ ПРОГРАММАХ

Женщины (всего 12 человек): Александра Трусова (Россия) - №7 (время выхода на лед 19.24), Станислава Константинова (Россия) - №9 (19.37), Евгения Медведева (Россия) - №10 (19.43), Мэрайя Белл (США) - №11 (19.50), Сатоко Мияхара (Япония) - №12 (19.56).

Мужчины (12): Макар Игнатов (Россия) – №1 (14.07), Нам Нгуен (Канада) – №6 (14.40), Морис Квителашвили (Грузия) – №7 (14.54), Михал Бржезина (Чехия) - №8 (15.00), Александр Самарин (Россия) - №10 (15.13), Сема Уно (Япония) - №11 (15.20), Дмитрий Алиев (Россия) - №12 (15.26).

Пары (8): Ксения Столбова/Андрей Новоселов (Россия) - №1 (20.37), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - №7 (21.24), ЕвгенияТарасова/Владимир Морозов (Россия) - №8 (21.30).

Танцы (10): Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) - №1 (16.06), Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - №4 (16.26), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) - №7 (16.53), Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) - №9 (17.06), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - №10 (17.13).