Трусова упала четыре раза, встала – пять. Репортаж с тренировки

Основатель дзюдо Дзигоро Кано говорил: если ты упал семь раз, встань восемь. В том смысле, что ни при каких обстоятельствах нельзя вешать нос, бороться надо до конца. Александра Трусова в четверг упала четыре раза, встала само собой тоже четыре, но если следовать логике Кано, то пять. У Русской ракеты, как окрестили Сашу болельщики (интересно, что думает по этому поводу Павел Буре?) категорически не шел сальхов, да и с другими элементами были проблемы. Трусова прокатывала произвольную программу: дважды упала после четверных, еще два раза после каскадов. Вслед за каждым падением она неизменно проводила работу над ошибками: сначала подъезжала к бортику к своему тренерскому штабу, затем после консультации с наставниками делала элемент заново – каждый раз идеально.

Что касается штаба, то он был представлен в полном составе: Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. По поводу падений фигуристки они особо не переживали – смысла делать далекоидущие выводы из неудач на тренировках нет.

Интересно, что Трусова первой вышла на лед и последней его покинула, поклонившись несколько раз зрителям за что была удостоена овацией. Болельщиков на трибунах собралось несколько сотен, что для тренировки очень неплохой результат. А в пятницу и субботу их будет уже несколько тысяч: в продаже осталось считанное число билетов – в основном самые дешевые и самые дорогие. В пятницу в «Мегаспорт» можно попасть за сумму от 2200 до 9000 р., в субботу остались только билеты за 6500 и 8500, в воскресенье цена прохода на показательные выступления доходит до 10 000 рублей. Кстати, через две недели здесь же пройдет концерт Полины Гагариной, так вот удовольствие ее видеть и слышать оценивается максимум в 8000 р.

А что же Медведева? Двукратная чемпионка мира никак не отреагировала на просьбы об автографе перед тренировкой (за Трусову, кстати, расписалась Тутберидзе). Никакого высокомерия – просто Женя была крайне сосредоточена, плюс, как обычно, слушала музыку через наушники, приплясывая в такт мелодии.

К бортику она подошла первой, однако замешкалась и пропустила Трусову вперед. Медведева тоже катала произвольную, но не всю – начало и еще несколько кусков. В отличие от Саши, Жене удались почти все элементы за исключением тройного сальхова. Правда, в итоге покорился и он, причем в каскаде с тройным риттбергером.

Если вы ждете каких-то интересных подробностей взаимоотношений двух россиянок, то их не будет. Никакого антагонизма между Сашей и Женей нет, наоборот у них теплые отношения, которые вроде бы никак не изменились после того как младшая начала прыгать выше головы – и своей и старшей подруги. На сентябрьских прокатах в Москве Саша даже хвасталась плюшевой собакой, которую из Канады ей привезла Женя.

Был, правда, один неловкий момент, но с Трусовой он не связан: Медведева едва не столкнулась на льду с третьей нашей участницей этапа – Станиславой Константиновой. Правых и виноватых там не было, тем не менее, Женя принесла извинения.

В пятницу и субботу будет уже не до извинений. Падения тоже не приветствуются, даже если ты после него встанешь два раза. Будет красивая битва на льду. Шансы Медведевой на победу оцениваются в три раза ниже, чем Трусовой, но они есть. Кстати, такого же мнения придерживается и двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель, который будет комментировать соревнования на ТВ.