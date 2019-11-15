Уно - четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при - Советский спорт
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15 ноября 2019 17:39Фигурное катаниеТигай Лев

Уно - четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при

В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

БАСКЕТБОЛИСТЫ? НА ВЫХОД

Извините, что отвлекаю, но сегодня вечером в Москве будет большой баскетбол. ЦСКА принимает турецкий «Фенербахче», на пару с которым армейцы выиграли три из четырех последних чемпионатов Евролиги. Тем не менее, сия (во всех смыслах) «битва гигантов» пройдет не на привычной Ходынке, а в старенькой«коробочке» на Ленинградском проспекте. В связи с приездом звезд мирового фигурного катания администрация «Мегаспорта» настойчиво попросила двухметровых дедянекна выход – вместе с их мячами да кольцами. Мол, погуляйте где-нибудь несколько деньков, а то не до вас.

Посещаемость у моих давних баскетбольных любимцев вообще-то вполне приличная. Этой осенью - в среднем больше 7000 человек. Только куда им тягаться с Женей Медведевой и Сашей Трусовой, по которым нынче вся страна с ума сходит? При нехилых ценах до десяти тысяч рэбилеты на российский этап Гран-при разлетелись, словнопочтовые голуби.

ПРЕМЬЕРА ОТ ИГНАТОВА И СУПЕРЛУТЦ ОТ САМАРИНА

Правда, Макар Игнатов открывал турнир при полупустых трибунах. Вполне естественно, - все-таки два часа рабочего дня. Зато потом народ начал подходить все быстрее. И 19-летнему дебютанту «взрослого» Гран-при неполная аудитория тоже не помешала: Игнатов приземлил «на плюс» два четверных, на 22 (!) балла улучшил личный рекорд и надолго возглавил текущий протокол. Прошлый сезон этот подопечный Евгения Рукавицына почти целиком пропустил из-за травм, но теперь, похоже, привел себя в порядок. Что ж, дай-то бог. Хотя я,от греха подальше, предпочел бы подождать завтрашней произвольной.

Александр Самарин начал с совершенно фантастического каскада «4+3». Такого четверного лутца «под потолок» я, честно говоря, вообще не припомню! Немудрено, что судьи отсыпали россиянину больше 20 баллов за один элемент. По идее, докатай он программу на спокойных тройных, этого тоже хватило бы, но… Максималист Саша, как всегда, зарядилсразу и четверной флип, с которого упал. А потом еще и выезд с акселя изрядно подпортил.

Получилось слегка за девяносто, то есть, хорошо, но не супер. Напомню, две недели назад во Франции Самарин выдал два таких же блестящих каскада, что не может не радовать, это уже стабильность. Осталось только доотработать прочее - или научиться корректировать набор элементов по ходу проката.

УНО УЖЕ НЕ ОДИН

Дмитрий Алиев, напротив, отказался от четверного лутца, ограничившись тулупом. Он все сделал чисто и, тем не менее, проиграл Самарину пару баллов, причем исключительно по технике – компоненты им поставили одинаковые, по восемь с половиной. Больше получил только Сема Уно, который в Москве, слава богу, был уже не один - знаменитого японца «на общественных началах» выводил на лед не менее знаменитый швейцарец Стефан Ламбьель.

Помогло, хотя и не сильно. Права была Татьяна Тарасова, заметившая в прямом телеэфире, что у Уно, который остался без постоянного тренера, прежнего мощного вылета сейчас нет. Отсюда - падение «без шансов» с недокрутомсо стартового флипа и четвертое промежуточное место после трех россиян. Впрочем, от Самарина Уно отстает на 5,52, а от Игнатова -всего на 25 сотых. И впритык за японцем идут еще двое, включая канадца Нам Нгуена- прямого конкурента Самарина и Алиева в борьбе за путевки в финал Гран-при. Так что ничего пока не ясно.

ТАНЦУЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ

За Викторию Синицину и Никиту Кацалапова я сегодня был спокоен. Заранее и совершенно. Уж больно красив их короткий танец на музыку из старого мюзикла «Поющие под дождем». Канадцы Пайпер Гиллс/Поль Пуарье тоже были хороши, но проиграли нашим 3,53, что в данном случае совсем немало. Хотя в субботу могут быть варианты: произвольная программа у россиян пока находится в отшлифовочно-доработочной стадии. А пока – новый личный рекорд всего в двух с половиной баллах от мирового.

Турнир начался прекрасно. Совсем скоро, между семью и восемью часами вечера, на лед «Мегаспорта» выйдут Трусова с Медведевой. К этому моменту там, конечно, все уже будет битком. Так что до скорой встречи.

А за баскетболистами с Ленинградки я, уж извините,все равно украдкой буду подглядывать. Разве запрещено?

Гран-при. 5-й этап. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) – 92,81

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 90,64

3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54

4. Сема Уно (Япония) - 87,29

…6. Нам Нгуен (Канада) – 87,01

…8. Михал Бржезина (Чехия) – 80,27

…9. Морис Квителашвили (Грузия) – 75,87

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,09

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 82,56

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 72,01

…6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 67,04

…7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 66,52

Оставшиеся виды

15 ноября, пятница

18.30-20.03. Женщины. Короткая программа

20.30-21.37. Пары. Короткая программа

16 ноября, суббота

13.30-15.19. Мужчины. Произвольная программа

15.40-17.11. Танцы. Произвольная программа

17.30-19.19. Женщины. Произвольная программа

19.45-21.02. Пары. Произвольная программа

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