Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо

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Я смотрел, словно завороженный, как она катается, и твердил про себя: «Эй! Если сейчас вы, судьи-вредины, запишете ей недокрут или неправильное ребро, то я потом из вас душу выну. Я сначала напишу про вас все, что думаю с кучей матюгов, а потом найду, где вы живете, кто ваша родня, и превращу их и вашу жизнь в кромешный ад. Вы застрелитесь, обещаю. Не трожьте Женю, когда она так катается, не смейте ее такую трогать!»

Судьи, однако, тоже не дураки. Мыла, что называется, не едят. Они понимали, что ровно так же, как я, думают десять тысяч человек на трибунах забитого «Мегаспорта», и сотни тысяч, если не миллионы у телевизионных экранов. И заткнулись. Без всяких придирок отплюсили все по максимуму, на «три-четыре-пять». Евгения Медведева выиграла короткую программу на Гран-при России!

Да, завтра произвольная, в которой все будет по-другому. Там у Саши Трусовой - четыре четверных прыжка, которые Медведева прыгать, увы, не умеет, и шансов у нее особо нет. Но сейчас - плевать. Специально посмотрел: на международных турнирах Женя не лидировала больше года. До сегодняшнего дня. Под овации огромного, родного зала, благодарно приветствовавшего свою любимицу. Разве это не кайф?

Трусова немного удивила, когда заменила второй прыжок в каскаде с ритбергера на тулуп. Хотя действовала явно сознательно, по ситуации. Что ж, тем лучше - значит, соображает. Она ведь знает свои завтрашние козыри - там всем мало не покажется.

Про зарубежных фигуристок, которые вроде бы борются за финал Гран-при, сказать толком нечего. Сдвоенный лутцСатокоМияхары, падение Мэрайи Белл… Что-то у них в «Мегаспорте» не получается. И в субботу Медведева спуску им, подозреваю, не даст. Ну а Трусова – это отдельная лига.

Три коротких программы прошло на московском Гран-при. Все три выиграли российские фигуристы. А сегодня поздно вечером, не сомневаюсь, выиграют и четвертую, в парном катании. Мы хотим «Большой шлем».

Гран-при. 5-й этап. Москва

Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93

2. Александра Трусова (Россия) – 74,21

3. Мэрайя Белл (США) – 67,11

…6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09

…11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) – 92,81

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 90,64

3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54

4. Сема Уно (Япония) -87,29

…6. Нам Нгуен (Канада) – 87,01

…8. Михал Бржезина (Чехия) – 80,27

…9. Морис Квителашвили (Грузия) – 75,87

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,09

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 82,56

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 72,01

…6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 67,04

…7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 66,52

Оставшиеся виды

15 ноября, пятница

20.30-21.37. Пары. Короткая программа

16 ноября, суббота

13.30-15.19. Мужчины. Произвольная программа

15.40-17.11. Танцы. Произвольная программа

17.30-19.19. Женщины. Произвольная программа

19.45-21.02. Пары. Произвольная программа