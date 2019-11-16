Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при

Напомню, что у одиночниц после короткой программы лидируют Евгения Медведева и Александра Трусова. Первая опережает идущую третьей Мэрайю Белл из США на десять баллов, вторая на семь - и сегодня в начале восьмого собирается прыгать четыре четверных. При своих болельщиках и, надеюсь, таком же благосклонно-домашнем судействе, как в пятницу.

То есть, чтобы американка вылезла на самый верх, обе наших девочки должны не просто упасть по разу-другому, а непрерывно валяться на льду на манер хоккейных вратарей. Столь фантастический сюжет я с негодованием отвергаю. Ну, а в парном катании протокол возглавляют сразу три российских дуэта, и отрывы от соперников там еще больше. Так что без малейшего риска могу уже сейчас обещать: в пятый раз за четверть века существования Гран-при и впервые с 2005 года фигуристы одной страны выиграют все четыре золота на этапе этой серии.

Последние сомнения по части «Большого шлема» отпали тогда, когда на табло в «Мегаспорте» появились оценки Пайпер Гиллс и Поля Пуарье. Стало ясно, что Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым канадцы не догонят. Наши оттанцевали произвольную программу заметно чище, чем неделю назад в Китае. Еще не идеал, но новые поддержки уже смотрятся намного лучше. Потому выиграли - и вышли в финал.

РОССИЯ - УНО: РАЗГРОМ 3-0

Впрочем, победа Синициной и Кацалапова тоже была достаточно ожидаемой. Перед вторым днем турнира серьезные сомнения возникали в другом месте - у наших мужчин. Да, после короткой они плечом к плечу шли первым, вторым и третьим, но промежуточного лидера Александра Самарина от шестого места отделяло меньше шести баллов - то есть, цена одного сорванного прыжка.

Планку для россиян установил Сема Уно, который сейчас без тренера и вообще в кризисе, но тем не менее остается Семой Уно. И вот осталось три последних фигури…

Они обыграли его все трое, один за другим! Включая дебютанта Гран-при Макара Игнатова, который перекрыл сегодня личный рекорд по сумме на «+32»! И ни один из наших не упал. Ни разу! Это был триумф умного катания.

Единственный «косяк» в этом плане допустил Дмитрий Алиев. В начале проката он строил два запланированных четверных подряд - и, в принципе, молодец. Умение отказаться от суперпрыжка прямо в воздухе, без «бабочки», просто убрав один оборот, при нынешних правилах становится очень важным. Недаром этой тактикой часто пользуется чемпион мира Нэйтан Чен. Однако дальше Алиев запутался в оперативных расчетах и зашарашил третий, запрещенный правилами повтор. Сообрази он начать предпоследний каскад не с лутца, а с флипа, все было бы в порядке.

В ФИНАЛЕ НЕ ТОЛЬКО САМАРИН, НО И АЛИЕВ

Тем не менее, Алиев финишировал вторым - и досрочно вышел в финал Гран-при-2019 вместе с Самариным. Да-да! Чтобы этого не произошло, надо, чтобы через неделю на последнем отборочном этапе в Саппоро Юдзуру Ханю занял четвертое место. И по этому поводу я, вслед за воображаемым Станиславским, повторю: не верю.

Больше скажу: теперь кое-какие шансы на финал появились и у Игнатова. Правда, переоценивать их не станем - в Японии Макару нужно обыгрывать всех кроме Ханю: француза Кевина Аймоза, американца Джейсона Брауна и нашего Сергея Воронова. Московской суммы в 252 для этого хватит вряд ли.

Ну, и Самарин. Его я специально оставил на конец.

До пятницы никто и никогда не получал в фигурном катании за один элемент 20,79 балла. Однако этот рекорд прожил всего сутки: сегодня за все тот же высоченно-обалденный каскад из четверного лутца с тройным тулупом Саше дали 21,12! Шесть надбавок «+5» из девяти судей! Чтобы было совсем понятно - это лишь на 0,49 меньше абсолютного математического максимума.

А еще круче то, что после суперкаскада Самарин, вопреки его фирменному упрямству, тоже «передумал в воздухе» - ограничился тремя оборотами на флипе. Том самом флипе, с четверного варианта которого он в последнее время регулярно падал. Правда, мстительные судьи все равно влепили россиянину «неясное ребро», но было поздно – наш двойной поезд в мужской финал Гран-при уже ушел. Ай да парни, ай да молодцы!

Забитый до отказа, огромный, ревущий зал…

Четыре победы из четырех…

Просто сказка какая-то.

Хотя…

Для полного счастья чего-то все-таки не хватает. Вишенки на торте.

Но - чего именно?..

Да ясно чего: мирового рекорда. Что ж, подождем до 19 часов 23 минут, когда должна закончиться произвольная программа Ее величества Королевы четверных Александры Трусовой.

Гран-при. 5-й этап

Москва

Мужчины

Произвольная программа

1. Александр Самарин (Россия) – 171,64

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 169,24

3. Макар Игнатов (Россия) – 165,33

4. Сема Уно (Япония) – 164,95

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 161,72

6. Нам Нгуен (Канада) – 159,19

…8. Михал Бржезина (Чехия) – 156,20

Сумма двух программ

1. Александр Самарин (Россия) – 264,45

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 259,88

3. Макар Игнатов (Россия) – 252,87

4. Сема Уно (Япония) – 252,24

5. Нам Нгуен (Канада) – 246,20

…7. Морис Квителашвили (Грузия) – 237,59

…9. Михал Бржезина (Чехия) – 236,47

Танцы

Произвольная программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 126,06

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 125,08

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 113,00

…6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 172,93

…9. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 164,64

Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 212,15

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 207,64

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 185,01

…5. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 105,89

…9. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 98,12

Оставшиеся виды

16 ноября, суббота

17.30-19.19. Женщины. Произвольная программа

19.45-21.02. Пары. Произвольная программа