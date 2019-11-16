Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 ноября 2019 17:55Фигурное катаниеТигай Лев

Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при

Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико.

Напомню, что у одиночниц после короткой программы лидируют Евгения Медведева и Александра Трусова. Первая опережает идущую третьей Мэрайю Белл из США на десять баллов, вторая на семь - и сегодня в начале восьмого собирается прыгать четыре четверных. При своих болельщиках и, надеюсь, таком же благосклонно-домашнем судействе, как в пятницу.

То есть, чтобы американка вылезла на самый верх, обе наших девочки должны не просто упасть по разу-другому, а непрерывно валяться на льду на манер хоккейных вратарей. Столь фантастический сюжет я с негодованием отвергаю. Ну, а в парном катании протокол возглавляют сразу три российских дуэта, и отрывы от соперников там еще больше. Так что без малейшего риска могу уже сейчас обещать: в пятый раз за четверть века существования Гран-при и впервые с 2005 года фигуристы одной страны выиграют все четыре золота на этапе этой серии.

Последние сомнения по части «Большого шлема» отпали тогда, когда на табло в «Мегаспорте» появились оценки Пайпер Гиллс и Поля Пуарье. Стало ясно, что Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым канадцы не догонят. Наши оттанцевали произвольную программу заметно чище, чем неделю назад в Китае. Еще не идеал, но новые поддержки уже смотрятся намного лучше. Потому выиграли - и вышли в финал.

РОССИЯ - УНО: РАЗГРОМ 3-0

Впрочем, победа Синициной и Кацалапова тоже была достаточно ожидаемой. Перед вторым днем турнира серьезные сомнения возникали в другом месте - у наших мужчин. Да, после короткой они плечом к плечу шли первым, вторым и третьим, но промежуточного лидера Александра Самарина от шестого места отделяло меньше шести баллов - то есть, цена одного сорванного прыжка.

Планку для россиян установил Сема Уно, который сейчас без тренера и вообще в кризисе, но тем не менее остается Семой Уно. И вот осталось три последних фигури…

Они обыграли его все трое, один за другим! Включая дебютанта Гран-при Макара Игнатова, который перекрыл сегодня личный рекорд по сумме на «+32»! И ни один из наших не упал. Ни разу! Это был триумф умного катания.

Единственный «косяк» в этом плане допустил Дмитрий Алиев. В начале проката он строил два запланированных четверных подряд - и, в принципе, молодец. Умение отказаться от суперпрыжка прямо в воздухе, без «бабочки», просто убрав один оборот, при нынешних правилах становится очень важным. Недаром этой тактикой часто пользуется чемпион мира Нэйтан Чен. Однако дальше Алиев запутался в оперативных расчетах и зашарашил третий, запрещенный правилами повтор. Сообрази он начать предпоследний каскад не с лутца, а с флипа, все было бы в порядке.

В ФИНАЛЕ НЕ ТОЛЬКО САМАРИН, НО И АЛИЕВ

Тем не менее, Алиев финишировал вторым - и досрочно вышел в финал Гран-при-2019 вместе с Самариным. Да-да! Чтобы этого не произошло, надо, чтобы через неделю на последнем отборочном этапе в Саппоро Юдзуру Ханю занял четвертое место. И по этому поводу я, вслед за воображаемым Станиславским, повторю: не верю.

Больше скажу: теперь кое-какие шансы на финал появились и у Игнатова. Правда, переоценивать их не станем - в Японии Макару нужно обыгрывать всех кроме Ханю: француза Кевина Аймоза, американца Джейсона Брауна и нашего Сергея Воронова. Московской суммы в 252 для этого хватит вряд ли.

Ну, и Самарин. Его я специально оставил на конец.

До пятницы никто и никогда не получал в фигурном катании за один элемент 20,79 балла. Однако этот рекорд прожил всего сутки: сегодня за все тот же высоченно-обалденный каскад из четверного лутца с тройным тулупом Саше дали 21,12! Шесть надбавок «+5» из девяти судей! Чтобы было совсем понятно - это лишь на 0,49 меньше абсолютного математического максимума.

А еще круче то, что после суперкаскада Самарин, вопреки его фирменному упрямству, тоже «передумал в воздухе» - ограничился тремя оборотами на флипе. Том самом флипе, с четверного варианта которого он в последнее время регулярно падал. Правда, мстительные судьи все равно влепили россиянину «неясное ребро», но было поздно – наш двойной поезд в мужской финал Гран-при уже ушел. Ай да парни, ай да молодцы!

Забитый до отказа, огромный, ревущий зал…

Четыре победы из четырех…

Просто сказка какая-то.

Хотя…

Для полного счастья чего-то все-таки не хватает. Вишенки на торте.

Но - чего именно?..

Да ясно чего: мирового рекорда. Что ж, подождем до 19 часов 23 минут, когда должна закончиться произвольная программа Ее величества Королевы четверных Александры Трусовой.

Гран-при. 5-й этап
Москва
Мужчины
Произвольная программа

1. Александр Самарин (Россия) – 171,64
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 169,24
3. Макар Игнатов (Россия) – 165,33
4. Сема Уно (Япония) – 164,95
5. Морис Квителашвили (Грузия) – 161,72
6. Нам Нгуен (Канада) – 159,19
…8. Михал Бржезина (Чехия) – 156,20

Сумма двух программ

1. Александр Самарин (Россия) – 264,45
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 259,88
3. Макар Игнатов (Россия) – 252,87
4. Сема Уно (Япония) – 252,24
5. Нам Нгуен (Канада) – 246,20
…7. Морис Квителашвили (Грузия) – 237,59
…9. Михал Бржезина (Чехия) – 236,47

Танцы
Произвольная программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 126,06
2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 125,08
3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 113,00
…6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 172,93
…9. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 164,64

Сумма двух программ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 212,15
2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 207,64
3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 185,01
…5. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 105,89
…9. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 98,12

Оставшиеся виды
16 ноября, суббота

17.30-19.19. Женщины. Произвольная программа

19.45-21.02. Пары. Произвольная программа

Уно - четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. 15.11.2019 17:39 Фигурное катание Тигай Лев
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:17 Фигурное катание Волохов Юрий
Рекорд Билялова, третье подряд поражение ЦСКА, черная серия «Северстали» «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах большого хоккейного четверга. 14.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Роман Ротенберг: Выступление «Куньлуня» в КХЛ позволяет нам изучить инфраструктуру перед ОИ Рижское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Витязем» «Металлург» обыграл «Сочи», одержав пятую победу в чемпионате подряд
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Мария Цигаль: Удивлена, что новая форма сборной России выглядит так Известный дизайнер поделилась мнением об игровых футболках нашей команды для Евро-2020. 14.11.2019 22:00 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Приручить «Красных дьяволов» реально. Разбираем персональные дуэли в матче Россия – Бельгия Перед матчем за первое место в группе разбираем персональные дуэли, которые мы наверняка увидим в субботу в матче Россия - Бельгия. 16.11.2019 10:43 Футбол Мощенко Захар
Новости
18:09 Футбол Юношеская сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора ЧЕ-2020
17:47 Фигурное катание Алексей Урманов: Думаю, российские фигуристы порадовали всех болельщиков
17:33 Фигурное катание Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
17:14 Конькобежный спорт Фаткулина победила на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира
17:09 Конькобежный спорт Шихова стала второй на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
16:56 Фигурное катание Александр Самарин: Рад, что удалось отобраться в Финал серии Гран-при
16:42 Баскетбол Джеймс признан лучшим игроком восьмого тура Евролиги
16:33 Футбол Агент Влашича: Никола способен заинтересовать крупные команды
16:12 Фигурное катание Самарин победил на этапе Гран-при в Москве, Алиев – второй, Игнатов – третий
15:22 Футбол Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией
14:27 Футбол ЦСКА не будет продлевать контракт с Ефремовым
13:55 Футбол «Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро
13:49 Футбол «Ливерпуль» поддержал бывшего игрока, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга
13:40 Хоккей Зак Кэссиан: Драйзайтлю и Макдэвиду достаточно подумать – а не набрать ли нам восемь очков
13:21 Футбол «Севилья» и «Валенсия» заинтересовались Алексеем Миранчуком
12:51 Биатлон Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
12:37 ММА Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера (видео)
12:24 Баскетбол Иван Ухов: «Фенербахче» – совсем не слабый соперник
11:46 Хоккей Евгений Малкин: Вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово, но у нас было так много шансов
11:16 Хоккей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array