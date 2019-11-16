«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева — вторая, Трусова — первая - Советский спорт
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16 ноября 2019 21:07Фигурное катаниеЧикирис Олег

«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева — вторая, Трусова — первая

Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова.

В субботу, как и накануне, как наверняка будет и в воскресенье, зал «Мегаспорта» был забит почти до отказа, несмотря на далеко не самые дешевые билеты. После победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах и феноменального выступления российских мужчин, все ждали главного номера программы — прокатов женщин.

На раскатке группы сильнейших, как и на тренировке в четверг, Трусова была небезупречна. Упала даже с тройного прыжка (пишу и не верю, что употребляю в этом контексте слово «даже»). Медведева же была очень сосредоточена и почти безошибочна. По жеребьевке первой выпало кататься ей. Помимо главной интриги — кто победит, была еще и вторая, непосредственно связанна с первой. В случае победы у Жени были неплохие шансы на попадание в финал Гран-при несмотря на пятое место на этапе в Канаде.

Как и короткую программу, произвольную Женя откатала почте идеально, получив лучшие баллы в сезоне.

– Почему возвращение старой Жени Медведевой заняло так много времени? - спросили фигуристку после проката. Видно было, что вопрос ей не понравился, тем не менее, Женя подробно на него ответила.
– Брайан изначально говорил, что это займет где-то полтора года. Было много факторов, которые мешали мне выступать на прежнем уровне. У меня был сложный период, я отключилась от всех соцсетей, от других каналов, через которые получаю информацию. Тем не менее, даже так до меня доходили разные не самые приятные новости. Например, что я сказала то, чего не говорила. Как только привыкла к новому месту, стала вновь получать удовольствие от тренировок, стала чувствовать себя свободнее.

Оставалось ждать выступления Трусовой с фантастической программой с четырьмя четверными. Расклад был следующий: с одним сорванным четверным она в любом случае побеждала, с двумя — были возможны два варианта. Интересно, что в самом начале программы шел сальхов, который никак не давался Саше в последние дни. Подвел и теперь...

Медведева в это время давала интервью в микст-зоне и не следила за развитием событий.

– Я очень довольна и короткой, и произвольной программами, – сказала она. – Были небольшие шероховатости, не очень заметные со стороны, но в остальном все получилось очень хорошо.

Между тем Трусова, ничуть не смутившись из-за сорванного сальхова, начала показывать высший класс. Русская ракета, как ее называют, оторвалась от Земли, показывая космический уровень. Четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, еще один четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом. После этого все стало понятно, даже падение после финального каскада уже не имело значения. 160 с копейками баллов — безоговорочное первое место даже при идеальном прокате Медведевой...

– Вы учите четверной? - спросили Женю на пресс-конференции.
– Не хочу показаться грубой, но меня постоянно об этом спрашивают, – все же сдержалась фигуристка. – Да, я учу четверной сальхов, но у меня нет конкретной даты, когда мы будем готовы его показать. Как нет и даты, когда я завершу карьеру, меня об этом тоже постоянно спрашивают. Я хочу прыгать четверные, но здоровье для меня превыше всего. Прыгать на сломанных костях я не собираюсь...

На пресс-конференции медалистов Медведева и Трусова мило беседовали, Женя гладила Сашину собаку Тину, которую та взяла на руки сразу после того, как вышла со льда. Саша же постоянно улыбалась, видно, что ей доставлял удовольствие абсолютно всё, что происходило вокруг.

– Вы говорили, что хотели бы посоревноваться с мужчинами? Какое место заняли бы? – спросили ее.
– Мне просто интересно, сколько баллов я смогла бы набрать. Ведь у мужчин, в отличие от женщин, разрешены четверные в короткой программе. Там по-другому считаются баллы, другие коэффициенты в компонентах. А место мне не важно.

А идея-то интересная! Правда, вряд ли кто-то из мужчин рискнет соперничать с 15-летней девочкой.

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