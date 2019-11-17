Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при

Выйдя со льда после произвольной программы, счастливая Женя распахнула настежь руки и бросилась на шею своему тренеру Брайану Орсеру. Ни одной помарки за два дня (неправильным ребром на лутце судьи пусть подавятся), два личных рекорда, громовые овации «Мегаспорта» - чего еще было желать? После российского Гран-при сезон Медведевой воспринимается совершенно иначе - теперь ее провал в короткой на канадском этапе уже выглядит досадным исключением, не более.

Да, он стоил ей места в финале, но на Турине жизнь ведь не заканчивается. Через месяц в Красноярске наступит кульминация сезона для российских фигуристок - чемпионат страны, где весь сонм наших звезд будет разыгрывать три места в национальной сборной. И по лучшей сумме этой осени Медведева,между прочим, сейчас идет в России четвертой. В какой-то паре баллов от Анны Щербаковой с ее двумя четверными лутцами. Трусову и Алену Косторную, конечно, не достать, но с остальными за путевку на чемпионаты Европы и мира Женя непременно поборется. А представляете, какой начнется тарарам, если она опередит на ЧР Щербакову с Алиной Загитовой?

Кстати, есть смысл взять пример с японцев, которые из года в год задействуют в сборной на одну фигуристку больше: четвертая по итогам отбора едет на континентальный турнир, третья - на ЧМ и только две лучших - на оба. При нашем обилии классных одиночниц, которых скоро девать будет некуда, такой вариант кажется мне вполне справедливым.

Но вернемся к Гран-при, где шестерку финалисток в женском катании можно без всякого риска перечислить уже сегодня. Кроме Косторной, Загитовой и Рики Кихиры ни одна из участниц заключительного этапа в Японии не то, что не набирала в этом сезоне двухсот баллов - даже не приближалась к ним. Так что эта троица играючи распределит между собой места на пьедестале в Саппоро и в полном составе отберется в Турин вслед за Щербаковой и Трусовой. Последнее же «откидное» место в финале достается везучей Брэйди Теннелл. Хоть подзаработает – напомню, что там даже аутсайдерам платят по три тысячи долларов.

А Медведева с Орсером поедут в Канаду и будут спокойно готовиться к Красноярску. У них теперь все хорошо.

Гран-при. 5-й этап. Москва

Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Александра Трусова (Россия) 74,21 (2) 160,26 (1) 234,47 2 Евгения Медведева (Россия) 76,93 (1) 148,83 (2) 225,76 3 Мэрайя Белл (США) 67,11 (3) 138,56 (3) 205,67 4 Сатоко Мияхара (Япония) 63,09 (6) 129,33 (4) 192,42 …11 Станислава Константинова (Россия) 54,36 (11) 102,58 (11) 156,94

Отборочный зачет после пяти этапов

Очки (места) 1 2 3 4 5 6 Александра Трусова (Россия) Анна Щербакова (Россия) БрэдиТеннелл (США) Сатоко Мияхара (Япония) Мэрайя Белл (США) Елизавета Туктамышева (Россия) 30 (1+1) 30 (1+1) 22 (2+4) 22 (2+4) 22 (3+3) 22 (3+3) 7 …10 …11 …12 …17 Евгения Медведева (Россия) Алена Косторная (Россия) Рика Кихира (Япония) Алина Загитова (Россия) Софья Самодурова (Россия) 20 (2+5) 15 (1+Я) 13 (2+Я) 13 (2+Я) 7 (5+Я)

Я - 6-й этап в Японии (22-23 ноября, Саппоро)