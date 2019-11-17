Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при

Выйдя со льда после произвольной программы, счастливая Женя распахнула настежь руки и бросилась на шею своему тренеру Брайану Орсеру. Ни одной помарки за два дня (неправильным ребром на лутце судьи пусть подавятся), два личных рекорда, громовые овации «Мегаспорта» - чего еще было желать? После российского Гран-при сезон Медведевой воспринимается совершенно иначе - теперь ее провал в короткой на канадском этапе уже выглядит досадным исключением, не более.
Да, он стоил ей места в финале, но на Турине жизнь ведь не заканчивается. Через месяц в Красноярске наступит кульминация сезона для российских фигуристок - чемпионат страны, где весь сонм наших звезд будет разыгрывать три места в национальной сборной. И по лучшей сумме этой осени Медведева,между прочим, сейчас идет в России четвертой. В какой-то паре баллов от Анны Щербаковой с ее двумя четверными лутцами. Трусову и Алену Косторную, конечно, не достать, но с остальными за путевку на чемпионаты Европы и мира Женя непременно поборется. А представляете, какой начнется тарарам, если она опередит на ЧР Щербакову с Алиной Загитовой?
Кстати, есть смысл взять пример с японцев, которые из года в год задействуют в сборной на одну фигуристку больше: четвертая по итогам отбора едет на континентальный турнир, третья - на ЧМ и только две лучших - на оба. При нашем обилии классных одиночниц, которых скоро девать будет некуда, такой вариант кажется мне вполне справедливым.
Но вернемся к Гран-при, где шестерку финалисток в женском катании можно без всякого риска перечислить уже сегодня. Кроме Косторной, Загитовой и Рики Кихиры ни одна из участниц заключительного этапа в Японии не то, что не набирала в этом сезоне двухсот баллов - даже не приближалась к ним. Так что эта троица играючи распределит между собой места на пьедестале в Саппоро и в полном составе отберется в Турин вслед за Щербаковой и Трусовой. Последнее же «откидное» место в финале достается везучей Брэйди Теннелл. Хоть подзаработает – напомню, что там даже аутсайдерам платят по три тысячи долларов.
А Медведева с Орсером поедут в Канаду и будут спокойно готовиться к Красноярску. У них теперь все хорошо.
Гран-при. 5-й этап. Москва
Женщины
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Александра Трусова (Россия)
74,21 (2)
160,26 (1)
234,47
2
Евгения Медведева (Россия)
76,93 (1)
148,83 (2)
225,76
3
Мэрайя Белл (США)
67,11 (3)
138,56 (3)
205,67
4
Сатоко Мияхара (Япония)
63,09 (6)
129,33 (4)
192,42
…11
Станислава Константинова (Россия)
54,36 (11)
102,58 (11)
156,94
Отборочный зачет после пяти этапов
Очки (места)
1
2
3
4
5
6
Александра Трусова (Россия)
Анна Щербакова (Россия)
БрэдиТеннелл (США)
Сатоко Мияхара (Япония)
Мэрайя Белл (США)
Елизавета Туктамышева (Россия)
30 (1+1)
30 (1+1)
22 (2+4)
22 (2+4)
22 (3+3)
22 (3+3)
7
…10
…11
…12
…17
Евгения Медведева (Россия)
Алена Косторная (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Алина Загитова (Россия)
Софья Самодурова (Россия)
20 (2+5)
15 (1+Я)
13 (2+Я)
13 (2+Я)
7 (5+Я)
Я - 6-й этап в Японии (22-23 ноября, Саппоро)