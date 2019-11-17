Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при - Советский спорт
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17 ноября 2019 17:20Фигурное катаниеТигай Лев

Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при

Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой.

Выйдя со льда после произвольной программы, счастливая Женя распахнула настежь руки и бросилась на шею своему тренеру Брайану Орсеру. Ни одной помарки за два дня (неправильным ребром на лутце судьи пусть подавятся), два личных рекорда, громовые овации «Мегаспорта» - чего еще было желать? После российского Гран-при сезон Медведевой воспринимается совершенно иначе - теперь ее провал в короткой на канадском этапе уже выглядит досадным исключением, не более.

Да, он стоил ей места в финале, но на Турине жизнь ведь не заканчивается. Через месяц в Красноярске наступит кульминация сезона для российских фигуристок - чемпионат страны, где весь сонм наших звезд будет разыгрывать три места в национальной сборной. И по лучшей сумме этой осени Медведева,между прочим, сейчас идет в России четвертой. В какой-то паре баллов от Анны Щербаковой с ее двумя четверными лутцами. Трусову и Алену Косторную, конечно, не достать, но с остальными за путевку на чемпионаты Европы и мира Женя непременно поборется. А представляете, какой начнется тарарам, если она опередит на ЧР Щербакову с Алиной Загитовой?

Кстати, есть смысл взять пример с японцев, которые из года в год задействуют в сборной на одну фигуристку больше: четвертая по итогам отбора едет на континентальный турнир, третья - на ЧМ и только две лучших - на оба. При нашем обилии классных одиночниц, которых скоро девать будет некуда, такой вариант кажется мне вполне справедливым.

Но вернемся к Гран-при, где шестерку финалисток в женском катании можно без всякого риска перечислить уже сегодня. Кроме Косторной, Загитовой и Рики Кихиры ни одна из участниц заключительного этапа в Японии не то, что не набирала в этом сезоне двухсот баллов - даже не приближалась к ним. Так что эта троица играючи распределит между собой места на пьедестале в Саппоро и в полном составе отберется в Турин вслед за Щербаковой и Трусовой. Последнее же «откидное» место в финале достается везучей Брэйди Теннелл. Хоть подзаработает – напомню, что там даже аутсайдерам платят по три тысячи долларов.

А Медведева с Орсером поедут в Канаду и будут спокойно готовиться к Красноярску. У них теперь все хорошо.

Гран-при. 5-й этап. Москва

Женщины

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Александра Трусова (Россия)

74,21 (2)

160,26 (1)

234,47

2

Евгения Медведева (Россия)

76,93 (1)

148,83 (2)

225,76

3

Мэрайя Белл (США)

67,11 (3)

138,56 (3)

205,67

4

Сатоко Мияхара (Япония)

63,09 (6)

129,33 (4)

192,42

…11

Станислава Константинова (Россия)

54,36 (11)

102,58 (11)

156,94

Отборочный зачет после пяти этапов

Очки (места)

1

2

3

4

5

6

Александра Трусова (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

БрэдиТеннелл (США)

Сатоко Мияхара (Япония)

Мэрайя Белл (США)

Елизавета Туктамышева (Россия)

30 (1+1)

30 (1+1)

22 (2+4)

22 (2+4)

22 (3+3)

22 (3+3)

7

…10

…11

…12

…17

Евгения Медведева (Россия)

Алена Косторная (Россия)

Рика Кихира (Япония)

Алина Загитова (Россия)

Софья Самодурова (Россия)

20 (2+5)

15 (1+Я)

13 (2+Я)

13 (2+Я)

7 (5+Я)

Я - 6-й этап в Японии (22-23 ноября, Саппоро)

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