Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро

В центре внимания, как всегда, будет женское одиночное катания, где Алине Загитовой и Алене Косторной предстоит встреча с хозяйкой льда Рикой Кихирой. Но об их противостоянии мы с вами еще успеем поговорить отдельно. Сейчас же отмечу одно: в заявках, опубликованных в среду на официальном сайте ISU, у Кихиры в произвольной программе кроме привычных тройных акселей значится сальхов в четыре оборота!

Конечно, в заявку можно что угодно понаписать. Бумага она все стерпит. Но вообще-то японка уже давно делает этот прыжок на тренировках. И после канадского этапа Гран-при, где она при единственной небольшой помарке продула 11 баллов Александре Трусовой, хотя та упала, Кихира сразу заявила, что намерена усложнить свои программы. Так что ничего особо удивительного здесь нет.

Напомню, что из фигуристок, преодолевших 15-летний возрастной ценз, никто не владеет и трикселями, и четверными. А четыре суперпрыжка, заявленных японкой в Саппоро, исполняет только Трусова - и приземлить их все на официальных международных соревнованиях ей еще не удавалось. Впрочем, Кихире тоже - и я сомневаюсь, что это сразу у нее получится. Как-то авантюрой попахивает японкина затея.

КАНАДЦЫ ГОТОВЯТ «3+3+3»?

А теперь отдадим должное фигуристам других «специальностей». Здесь тоже не обошлось без заявочных сюрпризов: в произвольной у канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро запланирован небывалый каскад из трех параллельных тройных - сальхова и двух тулупов. Эт-то что еще за штучки-дрючки?..

Обычно в парном катании второй и третий прыжки в каскадах делают двойными, что в сумме тянет баллов на семь. С недавних пор пошла мода на вариант из двух сальховов в три оборота каждый, «проложенных» перескоком-ойлером. В частности, такой элемент есть в наборе наших Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые тоже будут выступать в Саппоро и тоже ведут борьбу за места в финале Гран-при. Базовая стоимость каскада россиян - уже 9,1. Но до 12,7 из канадской заявки и им достаточно далековато. При качественном исполнении (скажем, на «плюс три») эти «3-3-3» могут разом принести 14 баллов! Это уже цифры из области не парного, а одиночного катания. Кстати, планируемый Кихирой четверной «весит» на три балла меньше.

Впрочем, значимость прыжков в соревнованиях дуэтов не столь велика. Все-таки это лишь 2 элемента из 11. И фаворитами предстоящего этапа по-любому остаются двукратные чемпионы мира Сюй Венцзинь и Хань Цун, скромненько заявившие «3+2» с базой в 5,6. Что же до Мур-Тауэрс/Маринаро, то от их суперкаскада (если, конечно, они действительно будут его делать, что далеко не факт) теперь, похоже, зависит исход заочной борьбы с нашими Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Прыгнут канадцы – и в историю войдут, и в финал. Упадут - в Турин поедут четыре российских пары и две китайских.

ВЕЛИКАН ИГНАТОВ И ДЯДЬКА ВОРОНОВ

У мужчин самый сложный набор выставил, разумеется, Юдзуру Ханю. В планах двукратного олимпийского чемпиона – шесть четверных: два в пятницу и четыре в субботу. Хотя ни лутца, которым в минувший уик-энд блеснул в Москве Александр Самарин, ни флипа в заявке японца нет. Мол, не царское (ну, или по-тамошнему не императорское) это дело.

Макар Игнатов, после бронзы российского Гран-при имеющий неплохие виды на финал, в каждой из программ ограничится двумя прыжками в четыре оборота. 19-летнему дебютанту из Санкт-Петербурга будет непросто, ведь он катается две недели подряд, а это вдвойне сложно с такими впечатляющими габаритами. Рост Игнатова - 183 сантиметра, и уже в Москве было видно, как он выдыхается под конец произвольной программы.

Конкуренты Макара – Кевин Аймоз и Джейсон Браун, также имеющие в активе медали домашних этапов и получившие там практически те же баллы. Француз заявил в Саппоро «меховой ассортимент» из трех четверных тулупов. Американец, как известно, больше трех оборотов не прыгает и берет балетной, скажем так, красотой катания.

Не забудем о ветеране Сергее Воронове, который в свои 33 годится Игнатову чуть ли не в отцы. Напомню, что год назад Воронов был единственным российским финалистом Гран-при в этом виде. И еще любопытный факт: из шести человек, катавшихся тогда в Ванкувере, до Турина добрался один Нэйтан Чен. Такая вот мужская лотерея.

Наконец, Александра Степанова и Иван Букин исполнят свой короткий танец, когда в Москве еще будет темно. Их задача проста и посильна: не проиграть больше трех баллов соперникам из Италии.

КТО ИЗ РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОВ УЖЕ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ И КТО СОХРАНЯЕТ ШАНСЫ ТУДА ПОПАСТЬ

ЖЕНЩИНЫ

Анна Щербакова, Александра Трусова - в финале

Алена Косторная - шансы 90%. Хватит четвертого места на последнем этапе.

Алина Загитова - 80%. Хватит третьего места.

Софья Самодурова - 5%. Нужно только первое место.

Елизавета Туктамышева - 1%. Нужно, чтобы Загитова и Кихира в Саппоро не попали в топ-4, Косторная – в топ-5 и Самодурова не выиграла.

МУЖЧИНЫ

Александр Самарин - в финале

Дмитрий Алиев - 95%. Не выйдет в финал только если Ханю займет в Японии четвертое место, Браун – третье, а Игнатов с Аймозом - первые два.

Макар Игнатов - 40%. Хватит второго места. При третьем месте нужно или быть выше Аймоза, или чтобы Браун не попал в топ-4.

Сергей Воронов - 1%. Нужно первое место и сочетание других результатов – например, непопадание в топ-3 Игнатова и Аймоза.

ПАРЫ

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - в финале

Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 80%. Хватит третьего места в Саппоро. Четвертого не хватит только в том случае, если Сюй Венцзинь/Хан Цун будут третьими, Мур-Тауэрс/Маринаро – вторыми, а Симека/Нирим или Делла Моника/Гаризе – первыми.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 40%. Нужно, чтобы Мур-Тауэрс/Маринаро либо не попали в топ-3, либо стали третьими с суммой меньше 210,57 балла - при условии, что Симека/Нирим или Делла Моника/Гаризе не выиграют этап.

ТАНЦЫ

Евгения Синицина/Никита Кацалапов – в финале

Александра Степанова/Иван Букин – 65%. Хватит второго места. Третьего места не хватит, если Гиньяр/Фабри или Фир/Гибсон выиграют этап, либо какой-то из этих дуэтов станет вторым, опередив россиян минимум на 3,24 и 11,23 соответственно (варианты с непопаданием в топ-3 Пападакис/Сизерона не рассматриваются).

ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Женщины: Алена Косторная, Алина Загитова, Софья Самодурова (все – Россия), Рика Кихира (Япония)

Мужчины: Макар Игнатов, Сергей Воронов, Антон Шулепов (все – Россия), Юдзуру Ханю (Япония), Джейсон Браун (США), Кевин Аймоз (Франция)

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин (все – Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия), Алекса Симека/Крис Нирим (США)

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Софья Шевченко/Игорь Еременко (все – Россия), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания)

22 ноября, пятница

6.33-7.47 (мск). Танцы. Короткая программа

8.20-9.28. Пары. Короткая программа

10.55-12.29. Женщины. Короткая программа

13.05-14.39. Мужчины. Короткая программа

23 ноября, суббота

6.15-7.40. Танцы. Произвольная программа

8.35-9.54. Пары. Произвольная программа

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

13.25-15.15. Мужчины. Произвольная программа