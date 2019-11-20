ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу

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Вечером 16 ноября на Первом канале состоялась крайне занимательная дуэль: Евгения Медведева и Александра Трусова против… сборной России по футболу. Прямые трансляции произвольной программы фигуристок с московского этапа Гран-при и отборочного матча Euro-2020 против звездных бельгийцев шли одна за другой, и предсказать, у какой будет выше рейтинг, было не так-то просто. Лично я, например, не взялся бы.

Вчера в полдень компания Mediascope, замеряющая ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, удовлетворила мое любопытство. Несмотря на поражение команды Станислава Черчесова со счетом 1:4, спорт №1 остался спортом №1. Более того, Трусова с Медведевой, сделавшие в тот день победный дубль, проиграли по рейтингу и своим коллегам двухнедельной давности – Алене Косторной и Алине Загитовой, точно так же взявшим золото и серебро на аналогичном турнире во Франции. Немного, всего 0,3 процента – но все-таки проиграли.

Возможно, сказалось, что Загитова в Гренобле каталась в то же время, что и нынешние футболисты, то есть, около девяти, а Медведева с Трусовой – пораньше, в районе семи вечера. И я сильно подозреваю, что расписание московского этапа Гран-при было составлено таким образом именно с подачи Первого канала. Чтобы развести «фигурку» с футболом по времени и нормально показать, как одно, так и другое.

Что ж, это удалось. И теперь десятка лидеров годового спортивного хит-парада целиком принадлежит одному каналу. Последним «вылетевшим чужаком» стала победно-январская биатлонная эстафета в Оберхофе от Матч-ТВ. Кстати, биатлона в топ-10 тоже теперь нет. Самое время для его контратаки – тем более, что новый Кубок мира стартует вот-вот, 30 ноября.

Хотя стреляющим лыжникам будет ой как непросто бодаться с фигуристами. Последние в минувший уик-энд заняли в спортивном сегменте восемь первых мест из девяти, а до этого первенствовали четыре недели подряд. При том, что самые лакомые события у них еще впереди. В декабре Трусова, Загитова и Косторная будут дважды выступать вместе на одном катке: сначала в финале Гран-при в Италии, а затем - с нехилой «добавкой» Медведевой и Елизаветы Туктамышевой - на чемпионате страны в Красноярске. Тут и в топ-3 года, до сих пор недоступный для футбола, прорваться недолго, и ТВ-рекорд своего вида спорта, установленный на Олимпиаде-2018 (рейтинг – 4,8, доля – 18,4) побить.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ ЗА 2019 ГОД (по 17 ноября)