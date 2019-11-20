ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу - Советский спорт
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20 ноября 2019 16:42Фигурное катаниеТигай Лев

ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу

Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия - Бельгия.

Вечером 16 ноября на Первом канале состоялась крайне занимательная дуэль: Евгения Медведева и Александра Трусова против… сборной России по футболу. Прямые трансляции произвольной программы фигуристок с московского этапа Гран-при и отборочного матча Euro-2020 против звездных бельгийцев шли одна за другой, и предсказать, у какой будет выше рейтинг, было не так-то просто. Лично я, например, не взялся бы.

Вчера в полдень компания Mediascope, замеряющая ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, удовлетворила мое любопытство. Несмотря на поражение команды Станислава Черчесова со счетом 1:4, спорт №1 остался спортом №1. Более того, Трусова с Медведевой, сделавшие в тот день победный дубль, проиграли по рейтингу и своим коллегам двухнедельной давности – Алене Косторной и Алине Загитовой, точно так же взявшим золото и серебро на аналогичном турнире во Франции. Немного, всего 0,3 процента – но все-таки проиграли.

Возможно, сказалось, что Загитова в Гренобле каталась в то же время, что и нынешние футболисты, то есть, около девяти, а Медведева с Трусовой – пораньше, в районе семи вечера. И я сильно подозреваю, что расписание московского этапа Гран-при было составлено таким образом именно с подачи Первого канала. Чтобы развести «фигурку» с футболом по времени и нормально показать, как одно, так и другое.

Что ж, это удалось. И теперь десятка лидеров годового спортивного хит-парада целиком принадлежит одному каналу. Последним «вылетевшим чужаком» стала победно-январская биатлонная эстафета в Оберхофе от Матч-ТВ. Кстати, биатлона в топ-10 тоже теперь нет. Самое время для его контратаки – тем более, что новый Кубок мира стартует вот-вот, 30 ноября.

Хотя стреляющим лыжникам будет ой как непросто бодаться с фигуристами. Последние в минувший уик-энд заняли в спортивном сегменте восемь первых мест из девяти, а до этого первенствовали четыре недели подряд. При том, что самые лакомые события у них еще впереди. В декабре Трусова, Загитова и Косторная будут дважды выступать вместе на одном катке: сначала в финале Гран-при в Италии, а затем - с нехилой «добавкой» Медведевой и Елизаветы Туктамышевой - на чемпионате страны в Красноярске. Тут и в топ-3 года, до сих пор недоступный для футбола, прорваться недолго, и ТВ-рекорд своего вида спорта, установленный на Олимпиаде-2018 (рейтинг – 4,8, доля – 18,4) побить.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ ЗА 2019 ГОД (по 17 ноября)

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей

ЧМ. 1/4 финала. Россия – США

Первый

23.05

6,6

26,8

2

Единоборства

Нурмагомедов – Порье

Первый

7.09

5,3

23,2

3

Хоккей

ЧМ. Группа. Россия – Чехия

Первый

13.05

4,9

21,3

4

Футбол

ЧЕ-2020. Россия - Бельгия

Первый

16.11

4,5

13,2

5

Футбол

ЧЕ-2020. Кипр – Россия

Первый

13.10

4,1

12,6

6

Фигурное катание

Гран-при Франции. Женщины

Произвольная программа

Первый

2.11

3,9

13,1

7

Футбол

ЧЕ-2020. Россия – Кипр

Первый

11.06

3,6

15,3

8

Фигурное

катание

Гран-при России. Женщины

Произвольная программа

Первый

16.11

3,6

11,7

9

Футбол

ЧЕ-2020. Шотландия - Россия

Первый

6.09

3,4

13,4

10

Фигурное

катание

ЧЕ. Женщины

Произвольная программа

Первый

25.01

3,4

10,9

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