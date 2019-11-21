Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры

Турнир стартует в пятницу рано утром, но ради женской короткой программы будильники заводить нужды нет. Согласно результатам жеребьевки, Алена Косторная, Алина Загитова, еще одна россиянка Софья Самодурова и Рика Кихира катаются в самом конце, друг за другом, именно в таком порядке – и с 12.03 до 12.29 по московскому времени.

В ШАГЕ ОТ РЕКОРДА

Противостояние трех суперзвезд в Саппоро в основном связывают либо с борьбой за места в финале Гран-при-2019, либо с последним шансом остального мира отобрать у России хоть одно женское золото в серии и помешать нашим фигуристкам установить рекорд всех времен. Однако первой интриги на самом деле не существует. Преимущество Косторной, Загитовой и Кихиры над остальными участницами слишком велико, чтобы кто-то мог помешать им распределить места на подиуме между собой и втроем отобраться в число финалисток.

Что же до рекордов, то это штука, спору нет, приятная. Но, по-моему, дело тут куда глубже и глобальней, чем статистические достижения в рамках полуторамесячной серии коммерческих турниров. На эту мысль меня навела заявка Кихиры, где помимо привычных тройных акселей впервые значится сальхов в четыре оборота.

Этой осенью мы могли наблюдать на международной арене абсолютно всех одиночниц, которые через два года с небольшим смогут претендовать на медали ближайшей Олимпиады. Те, кто сейчас дебютировал в юниорском Гран-при, как раз успеют преодолеть 15-летний барьер к Играм-2022, более молодым же туда путь заказан. И наблюдая, как уверенно громит сейчас всех наше трио Трусова-Щербакова-Косторная, поневоле задаешься вопросом: а способен ли кто-нибудь отобрать у них – и вообще у России – это олимпийское золото?

УГРОЗА №1

Для меня очевидно, что таких фигуристок максимум две. Это 13-летняя американка Алиса Лю, которая уже делает и четверные, и триксель, но кроме прыжков ничего толком не умеет – одному богу ведомо, что из нее вырастет через пару лет. И это Кихира.

Только не надо заводить «шарманку», что за два года, мол, всякое может произойти. Не выдумывайте. Наши одиночницы слишком сильны и их слишком много, чтобы оглядываться на всяких мияхар, сакамот и кореянок разной степени сырости. Нынешней осенью мы наглядно убедились:им эта планка явно не по зубам, никакой Хоттабыч не спасет. А значит теперь любая встреча с Кихирой заслуживает особо пристального внимания. Тем более – у нее в Японии.

Вот и получается, что в Саппоро нас ждет не рядовой этап Гран-при, а, ни много ни мало, репетиция пекинских Игр. Да, первая, отдаленная, без ряда действующих лиц – и тем не менее. А едва ли не единственный наш реальный конкурент подготовил к этой репетиции новое мощное оружие. Кихира ведь ничем не рискует. Не получится – ну, значит, нет. Все равно медаль турнира и финал у нее в кармане (почему – см. выше). Зато в случае успеха японки уже российской стороне будет над чем поломать голову.

ЯПОНСКИЕ РЕБРА СУДЬИ НЕ ТРОГАЮТ

Новый набор элементов Кихиры «весит» на 11 с лишним баллов больше прежнего. С ним она обходит Косторную по суммарной базовой стоимости программ (113,55 и 107,80 соответственно), становится вровень с Щербаковой (114,16) и уже не так далека от Трусовой (123,18). Меньше «-10» – это цена пары ошибок.

А может и одной – с поправкой на судейский «ветер». Да будет вам известно, что на турнирах этой осени у Кихиры ни разу не фиксировали «несяное» или неверное ребро на лутцах и флипах. В то время как россиянок этими ребрами просто замучили, в том числе – Загитову с Косторной. Я не поленился прошерстить протоколы международных турниров за два сезона и обнаружил, что у Алены проблемы с лутцем возникали и раньше. Зато к Алиным ребрам до сих пор не придирались никогда – и то же самое касается Щербаковой, которой недавно в Китае влепили пять «неясных» из пяти!

Так что Кихира с четверным – это серьезно. Более серьезной угрозы для наших сейчас просто не может быть! Поэтому завтра в полдень бросайте все дела и включайте Саппоро. Там будет на что поглядеть – вплоть до возможных мировых рекордов.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ТРЕХ ЗВЕЗДАХ ЭТАПА В САППОРО

1. Алена Косторная – единственная фигуристка кроме Александры Трусовой и Анны Щербаковой, выигравшая все турниры этой осени. Между собой в новом сезоне они еще не встречались. Алина Загитова проигрывала только Трусовой и Косторной, Рика Кихира – только Трусовой и Загитовой.

2. Из шести вероятных финалисток Гран-при-2019 в этом сезоне не падали только две – Косторная и Кихира. Ни одной из ведущих российских фигуристок, кроме Косторной (включая Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву), не удалось избежать падений.

3. Косторная – единственная фигуристка, входящая в топ-3 мирового сезона по всем личным рекордам: в короткой, произвольной программах, а также по сумме. Кихира ни в одном из рейтингов не выпадает из первой четверки и лидирует по оценкам за короткую с результатом 81,35, что лишь на 2,62 меньше ее же мирового рекорда. Кроме того, Кихира – единственная нероссийская одиночница, входящая в топ-6 сезона по сумме двух программ: третье место после Трусовой и Косторной.

4. Загитова и Кихира – ровесницы. Им по 17 лет, россиянка всего на два месяца старше японки (дни рождения – 18 мая и 21 июля соответственно). Косторная на год младше, ей 17 исполнится 24 августа 2020 года.

5. Рост Косторной – всего 148 см. Кихира выше на 5 сантиметров, Загитова – на 10.