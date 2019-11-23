У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила - Советский спорт
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23 ноября 2019 14:30Фигурное катаниеТигай Лев

У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила

На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки.

НОВОСТИ ВМЕСТО ЗАГИТОВОЙ

Нет второго вида спорта, где доля женщин в болельщицкой аудитории столь же велика, как в фигурном катании. Но я все равно уверен: сегодня в полдень по России прокатилась такая волна нецензурной брани, что содрогнулись небеса! Наш Первый канал добросовестно показал в прямом эфире во всех подробностях «никакую» произвольную программу Мако Ямаситы, открывшей последнюю разминку, и вместо Алины Загитовой, которая стояла в стартовом протоколе сразу за японкой врубил… выпуск новостей.

Они, конечно, молодцы, что транслируют этапы Гран-при – и, кстати, собирают на этом солидные рейтинги, то есть, рекламные деньги. Но зачем же так издеваться над зрителем, господа хорошие? Вы ведь сдвигаете программу «Время» ради футбольной сборной, которую, как показывает статистика, в этом году смотрит практически столько же народу? Так какая проблема перебросить на полчасика 10-минутный бубнеж дикторов - ради олимпийской чемпионки и едва ли не самой популярной спортсменки в стране? Что это: нехватка мозгов или просто лень - мол, и так сойдет? Накануне вон тоже закрыли полуденными новостями рекордный прокат Алены Косторной. Вот взяли, да и заткнули рот Татьяне Тарасовой, которая как всегда блистательно комментировала этот турнир.

Хотя мне-то что? Я ваших дикторов слушать даже не подумал: переключился на интернет и все преспокойненько без задержек там посмотрел. А момент был, кстати, очень важный. После крайне неудачной короткой программы перед Загитовой замаячила угроза «пролететь» мимо финала Гран-при.

АЛИНА ВЫСТОЯЛА!

Сегодня перед прокатом было видно, что Алина нервничает. Она прекрасно понимала: права на повторный провал у нее нет. Но - молодец! - выстояла. С первого каскада лутц-ритбергер и до последнего вращения все сделала как надо, по-чемпионски. И один маленький недокрут изменить уже ничего не мог: Алина получила за 150 баллов, и с большим отрывом возглавила промежуточный протокол. Стало понятно, что она точно будет и на пьедестале, и в финале.

После чего они остались вдвоем. Алена Косторная с Рикой Кихирой.

Японка каталась раньше Алены и действительно начала с сальхова, которого все так ждали. Только никакими четырьмя оборотами там не пахло – обычные три. Поостереглась Рика, испугалась, струсила.

Дальше у Кихиры все было чин-чинарем. Два тройных акселя и остальное «со всеми остановками». В конце она слегка подпортила тулуп, но это, как и в случае с Загитовой, - мелочь, не влиявшая на картину в целом. Баллы за произвольную у японки и россиянки получились почти одинаковыми, разница там - какие-то восемь десятых.

Пришел черед Косторной и ее двух трикселей. Безошибочным первым она фактически выиграла турнир, лишив Кихиру последних надежд на золото и…

И они опять остались вдвоем. Только уже с Александрой Трусовой и ее рекордом по сумме двух программ.

АЛЕНА ПРОСТИЛА САШУ

Мировой в короткой, принадлежавший Кихире, Косторная накануне просто уничтожила. И было ясно, что прыгни она сегодня второй аксель, трусовскому рекорду – хана, потом Алена все доделает «на высокий плюс». Судьба самого ценного достижения в женском фигурном катании свелась к одному мигу, к долям секунды…

В этот раз Алена Сашу простила. Она недокрутила триксель №2 и едва с него выехала, чуть не упав. Итоговый просвет между ее оценками и рекордом Трусовой получился настолько мизерным, что конька не всунешь - 1,02. При том, что на сорванном прыжке Косторная потеряла баллов семь. Впрочем, не будем забывать, что и Саша, устанавливая в октябре свое достижение в октябре, падения тогда не избежала.

Две сильнейших фигуристки мира из России достойны друг друга. Кто из них первой откатает чисто - та и заберет себе рекорд.

Хотя рекорд все равно есть: впервые за четвертьвековую историю Гран-при все шесть отборочных этапов выиграли представители одной страны. Да что там страны – одной тренерской школы! Анна Щербакова первенствовала в США и Китае, Трусова – в Канаде и Москве, Косторная – во Франции и Японии. И все они в начале декабря выйдут на лед в финале – заодно с Загитовой, которая тоже тренируется у Этери Тутберидзе.

КИХИРА – НА ПЕРЕСДАЧУ

В Турине наших ждут американская статистка Брэйди Теннелл плюс все та же неизбежная Кихира. И знаете, что любопытно: даже прыгни японка в Саппоро заявленный ею четверной сальхов, Косторную она не обыграла бы все равно! Даже с по-домашнему раздутыми надбавками и компонентами, которые сегодня были чуть выше, чем у Алены. Дело в том, что за два дня турнира Кихира ни разу не сделала самый дорогой из тройных прыжков - лутц. Она от него просто отказалась, что-то там не получается. А это серьезная потеря по «базе», примерно «минус пять». Те самые «минус пять», что отличают четверной сальхов от тройного.

В общем, не сдала японка экзамен на конкурентоспособность. На пересдачу ее отправила Алена Косторная.

О других видах катания мы с вами подробно поговорим поближе к вечеру, когда японский этап завершится мужской произвольной программой. Пока же вкратце сообщу основные новости. Александра Степанова и Иван Букин без проблем удержались на втором месте и оформили путевку в финал. Там, с учетом Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, у России будет два танцевальных дуэта.

Как и три спортивных. К Александре Бойковой с Дмитрием Козловским и Дарье Павлюченко с Денисом Ходыкиным сегодня присоединилась еще одна молодая пара – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дебютанты «взрослого» Гран-при без единой ошибки исполнили произвольную программу и к золоту французского этапа добавили бронзу Саппоро. Подняться выше не позволили опытные канадцы, которые тоже откатались чисто и выиграли заочный спор в отборочном зачете у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Нашего самого титулованного дуэта в Турине, увы, не будет.

Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)
Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 154,96
2. Рика Кихира (Япония) – 151,95
3. Алина Загитова (Россия) – 151,15
…6. Софья Самодурова (Россия) – 119,42

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 240,00
2. Рика Кихира (Япония) – 231,84
3. Алина Загитова (Россия) – 217,99
…6. Софья Самодурова (Россия) – 183,27

Пары

Произвольная программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 145,69
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 137,28
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 134,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 124,40

Сумма двух программ

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 226,96
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 208,49
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 203,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 189,34

Танцы

Произвольная программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 136,58 (рекорд мира)
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 124,74
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 116,92
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 115,93
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 108,49

Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,61 (рекорд мира)
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,81
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 198,06
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,01
…7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 178,08

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,34
2. Кевин Аймоз (Франция) – 91,47
3. Сергей Воронов (Россия) – 88,63
…5. Макар Игнатов (Россия) – 78,47
…8. Джейсон Браун (США) – 73,73

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