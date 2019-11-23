Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при - Советский спорт
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23 ноября 2019 16:52Фигурное катаниеТигай Лев

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при

В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24-х путевок в финал завоевали наши фигуристы.

СМАЗАННАЯ ТОЧКА ОТ ВОРОНОВА

Этот беспрерывный марафон, стартовавший в середине октября в Лас-Вегасе и продолжавшийся 37 дней, сегодня выпало закрывать Сергею Воронову. 32-летний ветеран после короткой программы шел третьим, и по идее вполне мог рассчитывать на серебро с весьма почетным статусом «первого после Ханю». Более того, россиянин начал произвольную с прекрасного каскада из тулупов «4+3», но… Дальше последовала одинарная «бабочка» на акселе и полная перестройка всех планов, из которой ничего путного, увы, не вышло. Меньше 70 баллов за технику и «деревянная» медаль.

Впрочем, на место в финале Воронов изначально не претендовал - в отличие от своего юного соотечественника Макара Игнатова. Тому, чтобы попасть в Турин, требовалось место на подиуме Саппоро, однако и здесь порадовать вас мне, к сожалению, нечем. Оба четверных 19-летний дебютант кое-как скрутил, но под конец проката выдохся совершенно. Даже - редкий случай - упал прямо в середине предпоследнего вращения. Если кому интересно, можете посмотреть фрагмент видеотрансляции с сайта Первого канала.

Естественно, после такого Игнатов улетел далеко назад и с мечтами о финале вынужден был расстаться. Две последних вакансии в туринской шестерке достались французу Кевину Аймозу и китайцу Бояну Цзиню. Россия будет представлена там двумя фигуристами.

Все финалисты Гран-при-2019

Женщины: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова (все- Россия), Рика Кихира (Япония), Брэйди Теннелл (США), запасная – Сатоко Мияхара (Япониия)

Мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев (оба – Россия), Юдзуру Ханю (Япония), Нэйтан Чен (США), Кевин Аймоз (Франция), Боян Цзинь (Китай), запасной – Нам Нгуен (Канада)

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (все – Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзинь (все – Китай), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), запасные – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанов/Иван Букин (все – Россия), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (все – США), запасные – Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ - «В ПРОЛЕТЕ». ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

В парном катании у нас тоже не получилось протащить в Турин максимальное количество финалистов. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым за себя отработали вполне, а вот помочь Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не сумели, пропустив на второе место канадцев Мур-Тауэрс/Маринаро. Хотя упрекнуть себя нашему молодому дуэту не в чем: даже без единственной ошибки, допущенной вчера, они все равно проиграли бы - из-за разрыва в 11 с половиной баллов по компонентам.

Справедлив ли он? Ну, я бы сказал, что преувеличен, но вот насколько - тут все-таки лучше спросить кого-то более компетентного. Сорви канадцы хоть что-нибудь за два дня, тогда и правда можно было бы поднимать скандал, а так… Так Тарасова с Морозовым пропускают финал Гран-при впервые с 2015 года. И не из-за Саппоро, а из-за Келоуны, где они проиграли канадцам очный спор за серебро с разницей «минус шесть». А еще - из-за нашей обнаглевшей в хорошем смысле слова молодежи. По большому счету, именно она отправила двукратных чемпионов Европы на четвертое место в текущем национальном рейтинге.

Выиграли японский этап, как и ожидалось, Сюй Венцзинь и Хань Цун. Хотя побить рекорд сезона по сумме двух программ, установленный неделю назад в Москве Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, титулованные китайцы не сумели. После пятничного мирового достижения в короткой программе сегодня партнерша упала с первого прыжка в каскаде, и всех дальнейших красот (выбросы у них, конечно, бесподобные) хватило лишь для уверенной победы над конкурентами по Саппоро. А вот что будет в Турине - это мы еще поглядим.

В танцах - как всегда без сюрпризов. Про великолепную Алену Косторную и стойкую Алину Загитову я вам все уже рассказал. Остается добавить, что 11 российских мест в финале Гран-при - это на одно больше, чем в прошлом году… А, чуть не забыл! В Саппоро были побиты пять мировых рекордов из двенадцати. Могло быть и семь, но Юдзуру Ханю в пятницу не хватило 0,93, а Косторной в субботу - 1,02. Ударное у осенней серии-2019 вышло окончание.

Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)

Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 154,96
2. Рика Кихира (Япония) – 151,95
3. Алина Загитова (Россия) – 151,15
…6. Софья Самодурова (Россия) – 119,42

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 240,00
2. Рика Кихира (Япония) – 231,84
3. Алина Загитова (Россия) – 217,99
…6. Софья Самодурова (Россия) – 183,27

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 195,71
2. Роман Садовски (Канада) – 168,99
3. Кевин Аймоз (Франция) – 158,55
4. Джейсон Браун (США) – 157,54
…6. Сергей Воронов (Россия) – 150,42
…8. Макар Игнатов (Россия) – 143,98

Сумма двух программ

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 305,05
2. Кевин Аймоз (Франция) – 250,02
3. Роман Садовски (Канада) – 247,50
4. Сергей Воронов (Россия) – 239,05
5. Джейсон Браун (США) – 231,27
…7. Макар Игнатов (Россия) – 222,45

Пары

Произвольная программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 145,69
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 137,28
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 134,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 124,40

Сумма двух программ

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 226,96
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 208,49
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 203,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 189,34

Танцы

Произвольная программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 136,58 (рекорд мира)
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 124,74
3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 116,92
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 115,93
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 108,49

Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,61 (рекорд мира)
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,81
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 198,06
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,01
…7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 178,08

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