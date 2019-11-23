Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро

– Начну с Загитовой. Я верил в Алину после короткой программы, и не ошибся. Она показала, как умеют настоящие спортсмены бороться до конца. Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро. Все зрители встали и аплодировали нашей фигуристке. Алина блестяще откатала произвольную программу и всем доказала, как умеет бороться настоящая чемпионка. Ее Клеопатра была не просто царственная, а божественно царственная.

Поздравляю Алену Косторную с прекрасной победой. Теперь ей нужно готовиться к серьезной битве с нашими другими девочками. У Алены сильная короткая программа – с тройным акселем. В этом ее преимущество перед другими девочками. Косторная, при условии, что чисто откатает короткую, имеет преимущество в районе 5 баллов. Плюс у нее красивое катание, это тоже дает преимущество. Но другие прыгают четверные в произвольной, при этом они рискуют. В общем, будет чрезвычайно интересно наблюдать за их противоборством. Финал Гран-при будет потрясающий по своему накалу.

Рика Кихира откатала чисто но не стала рисковать. Тоже посмотрим на нее в финале.

О танцах. Отлично выступили Александра Степанова и Иван Букин. Похоже, что они оправились от травм, которые были в начале сезона. Они прибавляют от танца к танцу. Ждем с нетерпением их выступление в Турине.

Что сказать про Пападакис и Сизерона? Когда пара получает высшую оценку за артистизм, что тут скажешь? Это высшая оценка и получила ее французская пара совершенно заслуженно. Они – гении!

Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)

Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 154,96

2. Рика Кихира (Япония) – 151,95

3. Алина Загитова (Россия) – 151,15

…6. Софья Самодурова (Россия) – 119,42

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 240,00

2. Рика Кихира (Япония) – 231,84

3. Алина Загитова (Россия) – 217,99

…6. Софья Самодурова (Россия) – 183,27

Танцы

Произвольная программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 136,58 (рекорд мира)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 124,74

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 116,92

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 115,93

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 108,49

Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,61 (рекорд мира)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,81

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 198,06

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,01

…7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 178,08