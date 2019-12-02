Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-энда

Загрузка...

Перед финалом Гран-при, который пройдет в Турине с 5 по 7 декабря, наступило небольшое затишье. По мне оно даже к лучшему – а то за предыдущие пару месяцев нас слегка перекормили фигурным катанием высшего качества. Самое время передохнуть, поднагулять новый аппетит. Тем более, что в ближайшие выходные в Италии ожидается нечто совершенно грандиозное.

ЛЮДИ НА ФОНАРЯХ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

А в прошедший уик-энд олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в открытии катка на Красной площади. И не просто в качестве приглашенной звезды, а непосредственно на льду, с коньками на ногах. Загитова в составе труппы Татьяны Навки представила шоу-спектакль «Спящая красавица», в котором Алина намерена выступать и дальше. Конечно, не сейчас, а после Турина. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе уже дала добро на этот эксперимент.

Красная площадь и так постоянно запружена людьми, а на Загитову сбежались толпы народу, стало совершенно не протолкнуться. Некоторые, чтобы лучше разглядеть происходящее на катке, забирались на спинки лавочек и даже на фонарные столбы. Сверкание фотовспышек, куча журналистов, сюжеты в телевизионных новостях, начиная с Первого канала, – в общем, все было чин-чинарем.

ТУКТАМЫШЕВА ГОТОВИТ НОВУЮ «БОМБУ»

Пожалуй, главная сенсация минувшей недели грянула во вторник: экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева чисто исполнила на тренировке четверной тулуп, и это видео моментально разлетелось по социальным сетям.

До сих пор Туктамышева не исполняла прыжки в четыре оборота. Если ее арсенал пополнится этим элементом ультра-си, россиянка станет единственной «взрослой» одиночницей в мире, владеющей и четверным, и тройным акселем. Правда, на этот статус еще претендуют Александра Трусова и Рика Кихира, также делавшие и то, и другое на тренировках этой осенью. Но россиянке и японке 15 и 17 лет соответственно, а Туктамышевой совсем скоро, 17 декабря исполнится 23! Тем самым она опровергает традиционное мнение, что в зрелом возрасте уже нельзя выучить новый многооборотный прыжок.

«Все ты можешь» – написала по этому случаю Туктамышева самой себе в инстаграме. Кроме того, ее четверной вызвал волну восхищенных откликов от российских и зарубежных фигуристок. Вот комментарий двукратной чемпионки планеты Ирины Слуцкой: «Кто сказал «на пенсию»? Лизок – огонь!»

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин остался недоволен вспышкой ажиотажа вокруг прыжка его ученицы. В интервью «РИА Новости» он заявил, что не хочет лишнего шума, и отказался говорить, когда они планируют опробовать четверной на соревнованиях.

Последний вопрос действительно крайне важен. Напомню, что в финал Гран-при-2019 Туктамышева не отобралась, хотя была весьма близка к этому. Теперь ее главная цель – это, конечно, чемпионат России в Красноярске. Там в конце декабря будет определяться состав сборной России, мест в которой только три, а претенденток экстра-класса – гораздо больше: Загитова, Трусова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Анна Щербакова, та же Туктамышева… И у тех, кто не пройдет в национальную команду, вся вторая половина сезона, считайте, пропадет зря, так что ставки будут предельно высокими.

И еще один интересный момент. Впервые исполнять четверной на ключевом турнире сезона – затея довольно рискованная. По идее, прыжок сначала лучше испытать на менее важных соревнованиях. А Туктамышева, между прочим, заявлена на последний этап серии «челленджер», который пройдет в Загребе в предстоящий уик-энд, параллельно с туринским финалом. Так что возможны сюрпризы.

MVS ВМЕСТО MVP

Тем временем Международный союз конькобежцев на своем сайте запустил опрос по итогам года. Лауреатов определяют в восьми номинациях: от главной, MVS (самый ценный фигурист – по аналогии с аббревиатурой MVP в игровых видах спорта), до «лучшего костюма». Сейчас списки претендентов довольно обширны (на титул MVS, в частности, претендуют Загитова, Медведева и Косторная), голосование продлится до 10 февраля и состоит из трех частей: болельщики, журналисты, специалисты ISU. Дальше будут составлены шорт-листы по три номинанта в каждом, и специальное жюри выберет победителей. Они получат призы 22 марта в Монреале, сразу по окончании чемпионата мира.

Но вернемся к насущным делам декабря – к финалу Гран-при, до которого всего-то три дня. А на самом деле два: уже в среду в Турине пройдут тренировки, жеребьевки и, что особенно интересно, станут известны заявки фигуристов на турнир. Напомню, что в нем будут разыгрываться не четыре, а восемь комплектов наград – с учетом юниоров. Их серия отборочных этапов завершилась целых два месяца назад, о ней многие успели подзабыть – и совершенно напрасно. Уверяю вас, в младшей половине финала тоже хватает захватывающих сюжетов с непосредственным российским участием. Взять хоть битву супервундеркиндок – нашей Камилы Валиевой и американки Алисы Лю.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА ГРАН-ПРИ В ТУРИНЕ

5 декабря, четверг

17.30-18.15 (мск). Юниоры. Мужчины. Короткая программа

18.35-19.28. Юниоры. Пары. Короткая программа

19.50-20.36. Юниоры. Женщины. Короткая программа

21.50-22.44. Пары. Короткая программа

23.10-23.56. Мужчины. Короткая программа

6 декабря, пятница

17.00-17.53. Юниоры. Танцы. Короткая программа

18.20-19.11. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

20.30-21.23. Танцы. Короткая программа

21.50-22.36. Женщины. Короткая программа

22.55-23.57. Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа

16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа

17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа