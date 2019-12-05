«ЛЮстрация» для Валиевой. В Турине стартовал финал Гран-при

Юниорам ничего нельзя. Пары должны непременно прыгать аксель, одиночники обоих полов – еще и ритбергер, так что простора для самовыражения практически не остается. Хотя Алиса Лю пытается извернуться вопреки правилам и заработать хоть какое-то преимущество. 14-летняя американка уже не впервые включила в короткую программу каскад из тройных акселя с тулупом и в Турине исполнила его «на ура».

Большого перевеса ей это принести, впрочем, не могло. Согласно тому же регламенту, юниорки все равно обязаны сделать в короткой программе отдельный аксель в два оборота. То есть, не три вместо двух, отдельный тройной - низ-зя. А по сравнению, допустим, с сочетанием лутц-тулуп в конце проката (надбавка в десять процентов) каскад Лю имеет символическое преимущество в один балл. Так что ее овчинка не очень-то стоит выделки.

Но ведь она, так или иначе, первая, разве нет? О’кей, первая. Просто преимущество Лю над квартетом российских фигуристок остается чисто символическим: «+1» от второго места и «+3» от пятого. А вот видеть на четвертой строчке промежуточного протокола Камилу Валиеву –это и правда непривычно.

У нее была тяжелая травма. К финалу едва восстановиться успела - может,кстати, и не до конца. Со стартового ритбергера выехала с трудом и плюсов не получила - даже слегка наоборот. Непонятно другое: почему нашей «Девочке на шаре» (так называется замечательная короткая программа Валиевой) компоненты поставили практически такие же, как «конькобежке»Лю? Разница там - всего полбалла и в среднем у россиянки - ощутимо меньше восьми. Это, пардон, с чего? Из-за одного смазанного выезда?

Конечно, пока мы все равно имеем «текущую ничью» и все будет решаться в пятничной произвольной. Но туда Лю, если кто не в курсе, заявила убийственный набор «а-ля Трусова» из двух трикселей и двух четверных лутцев! В то время как у пытающейся оклематься Валиевой значится одинокий тулуп в четыре оборота. Э-хе-хе…

Наши юниоры-мужчины, тоже сидевшие на регламентной «диете», наоборот, захватили первое и второе места. Причем здесь лидерство Андрея Мозалева выглядит не таким уж символическим: «плюс десять» от четвертого места. Хотя после выходного возможно все. В произвольной четверные разрешены - и они заявлены туда каждым из шести финалистов. В основном - по два.Лишь японец Сун Сато планирует на один больше, а наш Даниил Самсонов - напротив, меньше, но– остается фаворитом все равно. Если, конечно, не упадет, как сегодня с полностью докрученного трикселя.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Юниоры

Женщины. Короткая программа

1. Алиса Лю (США) - 71,19

2. Дарья Усачева (Россия) - 70,15

3. Ксения Синицына (Россия) - 69,40

4. Камила Валиева (Россия) - 69,02

5. Виктория Васильева (Россия) - 68,07

6. Ли Хэ Ин (Корея) - 65,39

Мужчины. Короткая программа

1. Андрей Мозалев (Россия) - 82,45

2. Даниил Самсонов (Россия) - 77,75

3. Сун Сато (Япония) - 77,25

4. Петр Гуменник (Россия) - 72,16

5. Даниэль Грассль (Италия) - 71,95

6. Юма Кагияма (Япония) - 71,19

Пары. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 68,80

2. Ксения Аханстьева/Валерий Колесов (Россия) - 66,64

3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) - 64,90

4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) - 64,67

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) - 63,89

6. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) - 59,47

Расписание оставшихся видов

5 декабря, четверг

21.50-22.44 (мск). Пары. Короткая программа

23.10-23.56. Мужчины. Короткая программа

6 декабря, пятница

17.00-17.53. Юниоры. Танцы. Короткая программа

18.20-19.11. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

20.30-21.23. Танцы. Короткая программа

21.50-22.36. Женщины. Короткая программа

22.55-23.57. Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа

16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа

17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа