«ЛЮстрация» для Валиевой. В Турине стартовал финал Гран-при

Юниорам ничего нельзя. Пары должны непременно прыгать аксель, одиночники обоих полов – еще и ритбергер, так что простора для самовыражения практически не остается. Хотя Алиса Лю пытается извернуться вопреки правилам и заработать хоть какое-то преимущество. 14-летняя американка уже не впервые включила в короткую программу каскад из тройных акселя с тулупом и в Турине исполнила его «на ура».
Большого перевеса ей это принести, впрочем, не могло. Согласно тому же регламенту, юниорки все равно обязаны сделать в короткой программе отдельный аксель в два оборота. То есть, не три вместо двух, отдельный тройной - низ-зя. А по сравнению, допустим, с сочетанием лутц-тулуп в конце проката (надбавка в десять процентов) каскад Лю имеет символическое преимущество в один балл. Так что ее овчинка не очень-то стоит выделки.
Но ведь она, так или иначе, первая, разве нет? О’кей, первая. Просто преимущество Лю над квартетом российских фигуристок остается чисто символическим: «+1» от второго места и «+3» от пятого. А вот видеть на четвертой строчке промежуточного протокола Камилу Валиеву –это и правда непривычно.
У нее была тяжелая травма. К финалу едва восстановиться успела - может,кстати, и не до конца. Со стартового ритбергера выехала с трудом и плюсов не получила - даже слегка наоборот. Непонятно другое: почему нашей «Девочке на шаре» (так называется замечательная короткая программа Валиевой) компоненты поставили практически такие же, как «конькобежке»Лю? Разница там - всего полбалла и в среднем у россиянки - ощутимо меньше восьми. Это, пардон, с чего? Из-за одного смазанного выезда?
Конечно, пока мы все равно имеем «текущую ничью» и все будет решаться в пятничной произвольной. Но туда Лю, если кто не в курсе, заявила убийственный набор «а-ля Трусова» из двух трикселей и двух четверных лутцев! В то время как у пытающейся оклематься Валиевой значится одинокий тулуп в четыре оборота. Э-хе-хе…
Наши юниоры-мужчины, тоже сидевшие на регламентной «диете», наоборот, захватили первое и второе места. Причем здесь лидерство Андрея Мозалева выглядит не таким уж символическим: «плюс десять» от четвертого места. Хотя после выходного возможно все. В произвольной четверные разрешены - и они заявлены туда каждым из шести финалистов. В основном - по два.Лишь японец Сун Сато планирует на один больше, а наш Даниил Самсонов - напротив, меньше, но– остается фаворитом все равно. Если, конечно, не упадет, как сегодня с полностью докрученного трикселя.
Гран-при. Финал. Турин (Италия)
Юниоры
Женщины. Короткая программа
1. Алиса Лю (США) - 71,19
2. Дарья Усачева (Россия) - 70,15
3. Ксения Синицына (Россия) - 69,40
4. Камила Валиева (Россия) - 69,02
5. Виктория Васильева (Россия) - 68,07
6. Ли Хэ Ин (Корея) - 65,39
Мужчины. Короткая программа
1. Андрей Мозалев (Россия) - 82,45
2. Даниил Самсонов (Россия) - 77,75
3. Сун Сато (Япония) - 77,25
4. Петр Гуменник (Россия) - 72,16
5. Даниэль Грассль (Италия) - 71,95
6. Юма Кагияма (Япония) - 71,19
Пары. Короткая программа
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 68,80
2. Ксения Аханстьева/Валерий Колесов (Россия) - 66,64
3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) - 64,90
4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) - 64,67
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) - 63,89
6. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) - 59,47
Расписание оставшихся видов
5 декабря, четверг
21.50-22.44 (мск). Пары. Короткая программа
23.10-23.56. Мужчины. Короткая программа
6 декабря, пятница
17.00-17.53. Юниоры. Танцы. Короткая программа
18.20-19.11. Юниоры. Женщины. Произвольная программа
20.30-21.23. Танцы. Короткая программа
21.50-22.36. Женщины. Короткая программа
22.55-23.57. Пары. Произвольная программа
7 декабря, суббота
15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа
16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа
17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа
20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа
21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа
22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа