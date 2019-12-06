Саша Тайсон и Алена Али. Кто будет чемпионкой – Косторная или Трусова?

Вроде совсем недавно я сравнивал противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой с извечным спором между Лео Месси и Криштиану Роналду. Но прошел какой-то год – и на повестке дня уже новая дуэль наших фигуристок за мировое господство. Причем футбольная аналогия теперь не подходит, уж слишком Трусова с Косторной разные.

Саша - озорная девчонка из Рязани, гоняет по полям на квадроцикле. Алена – столичная штучка, предпочитает верховую езду. Косторная берет не только и не столько технической сложностью, а артистизмом, плавным скольжением, ее катание завораживает. Трусова своим космическим набором из четырех четверных прыжков просто убивает соперниц наповал. Совсем как Майк Тайсон в его лучшие годы.

А кстати! При всей непохожести наших юных красавиц на темнокожих боксеров-тяжеловесов, это сравнение, по-моему,годится вполне.

Х-м, но кто же тогда Косторная?.. Да бог мой, конечно Мохаммед Али! Алена и по льду порхает, как бабочка, и тройными акселями конкуренток жалит почище любой пчелы.

Бой Али с Тайсоном поклонники бокса могут увидеть разве что на компьютерном симуляторе. Зато нам с вами нет нужды ни изобретать машину времени, ни даже ждать. Уже сегодня в Турине Косторная с Трусовой впервые встретятся лицом к лицу на «взрослом» международном турнире.

ПОКА 3:1 В ПОЛЬЗУ ТРУСОВОЙ

На внутренних соревнованиях младших возрастов они пересекались многократно, но это было«не совсем то». Настоящая борьба между ними идет последние два года, за которые Саша с Аленой встречались четырежды.Разница как правило составляла пару-тройку баллов и во всех случаях они стояли рядом на пьедестале почета. Трусова чаще располагалась ступенькой выше, пока счет - 3:1 в ее пользу. Но в Турине их шансы на золото практически равны.

Очные встречи Трусовой и Косторной на «взрослых» внутренних и официальных международных турнирах

Дата Место Турнир Трусова Косторная 7-9.12.2017 Нагоя (Япония) Финал юниорского Гран-при 1 (205,61) 2 (204,58) 9-10.03.2018 София (Болгария) Юниорский чемпионат мира 1 (225,52) 2 (207,39) 6-8.12.2018 Ванкувер (Канада) Финал юниорского Гран-при 2 (215,20) 1 (217,98) 21-22.12.2018 Саранск (Россия) Чемпионат России 2 (229,71) 3 (226,54)

С недавних пор они владеют всеми мировыми рекордами: Косторная – в короткой программе, Трусова – в произвольной и по сумме. Причем по последнему, самому важному показателю их личные достижения отличаются всего на 1,02. А если сложить персональные рекорды в отдельных программах, то выйдет наоборот: «+2,96» в пользу Алены. Хотя Саша свои мировые установила с падением, на котором потеряла баллов семь. Впрочем, и Алене, помнится, «неясное» ребро судьи записали…

Взвешивать «за» и «против» в ту или другую сторону здесь можно до бесконечности. По идее, при двух чистых прокатах Косторная должна получать где-то за 246, а Трусова - за 248. Как видите, все та же пара баллов - в пределах статистической, так сказать, погрешности.

Да, в загашнике у Трусовой есть еще аксель в три с половиной оборота, который она делала на тренировках и не стала заявлять на Турин. Но, уверяю вас, глядя на высоченные тройные тулупы Косторной(в конце каскада и с двумя поднятыми руками!), понимаешь, что освоение четверного не станет для нее серьезным препятствием. Там все тоже на мази.

АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА АЛЕНА КОСТОРНАЯ 23.06.2004 (15 лет) Дата рождения 24.08.2003 (16 лет) Рязань Место рождения Москва 155 см Рост 148 см Этери Тутберидзе Тренер Этери Тутберидзе 2А, 3Ф, 3Л+3Р* 20,48 33,78 +8,93 42,71 32,20 (8,05) - 74,91 11 Короткая программа: Прыжки Прыжковая «база» Суммарная «база» Надбавки за исполнение Всего за технику Компоненты (в среднем) Штрафы Рекорд сезона Место в мире 3А, 3Л, 3Ф+3Т* 24,35 37,65 +11,73 49,38 35,66 (8,92) - 85,04 1 4С, 4Л, 4Т+3Т, 2А, 4Т+1О+3С*, 3Л+3Р*, 3Л* 72,30 88,40 +11,80 100,20 67,42 (8,43) -1,00 (падение 4С) 166,62 1 Произвольная программа: Прыжки Прыжковая «база» Суммарная «база» Надбавки за исполнение Всего за технику Компоненты (в среднем) Штрафы Рекорд сезона Место в мире 3А+2Т, 3А, 2А, 3Р, 3Ф+3Т*, 3Ф+1О+3С*, 3Л* 53,55 70,15 +18,23 88,38 71,07 (8,88) - 159,45 3 241,02 1 241,53 2 Сумма двух программ: Рекорд сезона Место в мире Сумма двух рекордов Место в мире 240,00 2 244,49 1

Составляющие оценок взяты из протоколов тех турниров, где были установлены личные рекорды сезона в каждой из программ. Прыжки перечислены в порядке их исполнения. А – аксель, Л – лутц, Ф – флип, Р – ритбергер, С – сальхов, Т – тулуп, О – ойлер, цифра перед названием прыжка – количество оборотов, * - элементы с 10-процентной надбавкой к «базе» за исполнение в конце второй половины программы.

ОДНО ЗОЛОТО НА ДВОИХ

Из соображений корректности, наверное, следовало бы отдать должное остальным финалисткам Гран-при-2019: Анне Щербаковой, Рике Кихире, Алине Загитовой (Брэйди Теннелл не предлагать!), но… Какого рожна я стану морочить вам голову, выдавая ненаучную фантастику за реальность? Пока Косторная с Трусовой ездили этой осенью по разным турнира мотдельно друг от друга, у соперниц еще мог появиться какой-то шанс, хотя и там его не возникло ни разу. А уж сейчас, когда они обе «в одном флаконе»… Куда?! Чем?! С шашками на пулеметы?!Увольте.Прошу загитовско-щербаковских поклонников не обижаться, но здесь я ограничусь подробным (с точностью до секунды!) расписанием женской короткой программы – и на этом все.

После чего вернусь к главному –к нашим ледовым Али с Тайсоном. Как видно все из того же расписания, они сегодня катаются раньше всех: Косторная - первой, Трусова - второй. Саша на лидерство после короткой не претендует, ее время наступит сутки спустя. Для Алены же мощное начало, наоборот, крайне важно: сразу «успокоить» Кихиру и подальше (в идеале - баллов на десять) оторваться от Трусовой. Ведь последняя пусть на чуть-чуть, но все-таки фаворит.

Примерно, как Джордж Формэн, который 45 лет назад в африканской Киншасе методично избивал своего соперника и никак не мог взять в толк: почему тот не падает? Соперник же просто терпел. Он ждал, пока гигант вымахается- и в конце концов дождался: после контратаки в восьмом раунде уставший Формэн рухнул на ринг, как сноп.

Этот бой считается одним из величайших в истории бокса. Его выиграл Мохаммед Али.

Но - не у Тайсона.

Расписание женской короткой программы финала Гран-при-2019

6 декабря, пятница

21.50.00-21.57.00 (мск). Разминка

21.57.30-22.04.00. Алена Косторная (Россия)

22.04.00-22.10.30. Александра Трусова (Россия)

22.10.30-22.17.00. Анна Щербакова (Россия)

22.17.00-22.23.30. Рика Кихира (Япония)

22.23.30-22.30.00. Брэйди Теннелл (США)

22.30.00-22.36.30. Алина Загитова (Россия)

Произвольная программа пройдет в субботу, 7 декабря, с 22.55 до 23.49 по московскому времени.