«Удивился, когда узнал, что я первый». Мозарев лидирует после короткой программы

В итальянском Турине стартовал финал Гран-при, первыми на лед в четверг выходили юниоры. Дворец «Палавела», где в эти дни проходит Финал «Гран-при», прекрасно знаком нашему зрителю: именно здесь на Олимпийских играх-2006 российские фигуристы завоевали сразу три золотые медали. Парадокс, но когда здесь побеждали Евгений Плющенко и компания, некоторые участники нынешнего «Гран-при» еще не родились! Как, например, Камила Валиева. Она вернулась на лед после перелома ноги всего три недели назад и, само собой, еще не успела до конца восстановиться. Воспитанница Этери Тутберидзе заняла третье место по итогам короткой программы и была заметно расстроена. А в микст-зоне призналась, что очень волновалась перед прокатом:

- Вообще обычно на крупных стартах пытаюсь представить, что я на тренировке и передо мной сидят мои тренеры. Но это не всегда помогает.

Другая россиянка, Дарья Усачева, занимающая второе место после короткой программы, напротив сказала, что была абсолютно спокойна:

- Сегодня я не волновалась, не было ощущения, что это - главный старт. Смогла справиться с собой. Чувствую, что я стала лучше в исполнении элементов, на этапах серии «Гран-при» еще нервничала, думала как сделать каждый прыжок… А сейчас я была намного спокойнее.

Лидерство же у девушек захватила американка Алиса Лю:

- Конкуренция? Да нет, я как-то не думала об этом, - отметила юная фигуристка. - Вообще мне очень нравится Александра Трусова, она очень смелая и готова практически на все.

В соревнованиях пар у юниоров количество россиян и вовсе било все рекорды: пять пар из шести! Так что здесь лидирующие позиции по итогам короткой программы у наших спортсменов были практически неизбежны. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, занимающие первое место перед произвольной программой сказали, что не ожидали таких эмоций от выхода на лед:

- Очень непривычно выступать на олимпийской арене и вообще перед таким количеством людей. У нас не так много стартов, где так много публики, а в Турине приняли очень тепло.

В соревнованиях у юношей ожидали первого места от Даниила Самсонова - именно он и открывал программу. Но в итоге упал с тройного акселя, хотя чисто исполнил тройной ритбергер и каскад тройной лутц-тройной тулуп.

- Не очень доволен, ведь мог откатать лучше, без падения, - сказал расстроенный Самсонов в микст-зоне. - Постарался отрабатывать на элементах, чтобы не потерять баллы.

Лидерство же захватил другой российский фигурист - с результатом 82,45 балла Андрей Мозалев занимает первое место по итогам короткой программы:

- Спокойно настраивался, делал свою работу, - улыбался Мозалев после выступления. - После проката тренеры похвалили меня, сказали, что нужно работать дальше. Я не знал, что соперники упали: вышел на арену непосредственно перед своим выступлением и увидел, как Даниэль Грассл сорвал прыжок. Когда посмотрел глаза на табло и увидел, что я первый, был приятно удивлен.

Успел ли посмотреть Турин? Да, мы живем в центре, поэтому каждый день выходим погулять ненадолго.