На пятках у китайцев. В Турине пошел «взрослый» финал Гран-при - Советский спорт
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06 декабря 2019 00:52Фигурное катаниеТигай Лев

На пятках у китайцев. В Турине пошел «взрослый» финал Гран-при

Соревнования завершатся 8 декабря.

В Италии, где начался финальный турнир серии Гран-при, только что завершились первые «взрослые» короткие программы.

Этой осенью на отборочных этапах Гран-при Александр Самарин четыре раза из четырех идеально сделал суперкаскад из четверного лутца с тройным тулупом, неизменно получая за него рекордные оценки под двадцать баллов (один элемент!) или даже за двадцать. А в Турине - не смог. С огромным трудом, с руками в лед, выехал с первого прыжка (о втором там и речи не шло), потом попытался прицепить тулуп к флипу - и тоже не вышло, опять «на минус». Беда…

Дмитрий Алиев шел куда чище. Он скрутил оба четверных, но дальше в очередной раз подвел недостаток выносливости - завалил дорожку шагов. Хотя почему Алиев проиграл аж «минус восемь» Кевину Аймозу, думаю, не сможет внятно объяснить даже сам француз. Ну, был у него один тулупчик в четыре оборота – и что? Откуда эти гигантские «плюсы» по поводу и без оного?

Добраться до третьей ступени мужского пьедестала нашим теперь будет очень трудно. А первая и вторая - они заняты, там небожители разбираются. Нэйтан Чен с его блестящим прокатом всего 15 сотых не дотянул до мирового рекорда. А обладатель этого рекорда Юдзуру Ханю, напротив, запорол второй четверной в конце программы, остался без каскада и схлопотал «-13» от американца. Слишком много…

Возможно, кто-то тут спросит: а почему Ханю все равно впереди Аймоза? Отвечаю: па-та-му-чта. Он Ханю. Что, впрочем, совершенно не меняет моего отношения к дурацкой ситуации Алиев-Аймоз.

В парном катании наши вроде бы ожидаемо проиграли короткую программу китайским чемпионам мира. А с другой стороны - вроде бы и не совсем проиграли.

Дело в том, что Сюй Венцзинь коснулась льда рукой на выезде с выброса - титулованный азиатский дуэт спасли только компоненты. И все равно: разница с российскими преследователями на данный момент невелика: «+0,85» от Александры Бойковой с Дмитрием Козловским и «+2,34» от Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным. Это не то, что отыгрывается – это просто тьфу!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов отстали подальше, но они сами виноваты - подпортили одно из вращений в конце проката. Не случись этой ошибки, и по технической оценке китайцы оказались бы только четвертыми - после всех финалистов из России.

Тем не менее, первых «взрослых» мест пока нет. Но будут. Непременно будут. Пятница уже наступила, и совсем скоро, в районе десяти вечера, на туринском льду появится наша непобедимая армия: Трусова, Косторная, Щербакова, Загитова. Тогда всем остальным точно наступит категорический и полный кирдык.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 110,38

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43

3. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71

4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78

5. Александр Самарин (Россия) – 81,32

6. Боян Цзинь (Китай) – 80,67

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 77,50

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 75,16

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48

5. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 69,67

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 67,08

Расписание оставшихся видов финала Гран-при-2019

6 декабря, пятница

17.00-17.53 (мск). Юниоры. Танцы. Короткая программа

18.20-19.11. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

20.30-21.23. Танцы. Короткая программа

21.50-22.36. Женщины. Короткая программа

22.55-23.57. Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа

16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа

17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа

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