Сергей Шахрай: Заметили бы судьи ошибку китайцев, лидировали ли бы Бойкова и Козловский

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В Турине начались соревнования в коротких программах у фигуристов на финале Гран-при.

«БУДЕМ ОБЪЕКТИВНЫ – КИТАЙЦЫ ВЫШЕ КЛАССОМ»

Начнем с пар. Партнерша в китайской паре Сюй Венцзинь/Хань Цун коснулась рукой льда после выезда с выброса, а им все равно дали оценку за технику выше, чем нашим. Судьи, словно, слепые! Как можно не заметить такую ошибку?!

Как сам бывший парник, не могу не порадоваться прекрасному старту наших пар в Турине. Юниорские пары просто здорово выступили – все пять первых мест заняли! Взрослые тоже откатали без ошибок.

Это отрадный факт, ведь совсем недавно у нас был кризис в парном катании, сейчас же происходит настоящий бум. Что не может лично меня не радовать.

Теперь о прокате. Если б судьи отреагировали на ошибку китайцев, как положено, лидировали ли бы сейчас Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Да и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным очень хорошо откатали. Я уже отмечал, что они прибавляют от старта к старту. Если они так же будут прогрессировать, и тогда судьи будут их более объективно оценивать.

Но все же будем справедливы: китайская пара Сюй Венцзинь/Хань Цун – фигуристы более высокого класса. Это как в теннисе – есть Надаль, Джокович и Федерер и все остальные. Так и здесь, есть китайцы и остальные. Другое дело, что все ошибаются, даже самые великие. И арбитры должны объективно реагировать на эти ошибки.

Ждем произвольную программу. Но нужно сказать, что у китайской пары произвольная очень красивая. С ними работает лучший хореограф мира Лори Николь. Ее программы – гениальны. Николь умеет скрыть недостатки своих пар и показать их достоинства. Поэтому судьи просто не ставят низкие оценки ее парам.

«САМАРИН РАЗОЧАРОВАЛ. НЕПОНЯТНО, ЧТО ОН ДЕЛАЛ НА ЛЬДУ»

У Александра Самарина не получился его фирменный каскад в самом начале программы, после чего он расклеился. Скажу так: Самарин разочаровал, непонятно, что он на льду делал. Александр выиграл предыдущий этап в Москве, но я еще тогда отмечал, что он не показал убедительного катания. Но подождем произвольную программу, может, у него получится ее откатать более убедительно.

Теперь о фаворитах. Юдзуру Ханю допустил ошибку в последнем каскаде. Собственно, каскад у него не получился: он прыгнул четверной сальхов, а второй прыжок не стал делать по каким-то непонятным причинам. В Турине не было Брайана Орсера, его тренера. Пока трудно сказать почему. Возможно, что-то не совсем в порядке в его команде.

А вот Нэйтан Чен откатал безукоризненно, и разрыв перед произвольной в 13 очков Ханю будет трудно отыграть.

«ЛЮ НЕ ВПЕЧАТЛИЛА СВОЕЙ ПРОГРАММОЙ»

В заключение о выступлении юниорок. Там главная интрига – борьба между нашей Камилой Валиевой и американкой Алисой Лю. Камила допустила небольшую помарку, но нужно отметить, что эта очень талантливая спортсменка только недавно оправилась после серьезной травмы – у нее был перелом. Судьи немного ей занизили оценки, поэтому россиянка сейчас идет на четвертом месте, но отрыв от первого совсем небольшой – в районе двух баллов.

Что касается Лю, ее сильная сторона – прыжки. Но в артистизме она уступает нашей девочке. На меня она не произвела впечатление своей программой.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 110,38

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43

3. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71

4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78

5. Александр Самарин (Россия) – 81,32

6. Боян Цзинь (Китай) – 80,67

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 77,50

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 75,16

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48

5. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 69,67

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 67,08