Косторная - и Али, и Тайсон. Побила свой мировой рекорд и нокаутировала всех

Увидев на туринской трибуне плакат с надписью «4А», я, признаться, не сразу понял, в чем дело. Сначала на ум пришла попытка Юдзуру Ханю выполнить на утренней тренировке аксель в четыре с половиной оборота, завершившаяся сильным недокрутом и достаточно тяжелым падением. Но потом и до меня, тупицы, дошло: Алина, Алена, Анна, Александра. Четыре выдающихся российских фигуристки в шестерке финалисток этого Гран-при.

Первой согласно стартовому протоколу шла Алена. Если Саша Трусова на тренировках напрочь перепугала всю здешнюю общественность своими четверными, включая небывалый прежде в женском катании флип, то у Косторной там получалось ни шатко-ни валко, сплошные ошибки. Но официальные соревнования - дело другое. Помнится, баскетболист сборной России Виталий Носов в тренировочном зале стабильно забрасывал 9 штрафных из 10, а в игре и до 50 процентов попаданий не дотягивал, куда попало летело.

Косторная – это не про тренировки. Это про победы. Судя по компьютерной графике, никто из остальных финалисток не отрывался сегодня ото льда и на 40 сантиметров. Алена, делая свой аксель, взлетела аж на 52! Джордан в юбке, иначе и не скажешь.

А заодно Тайсон, пусть сегодня утром я и сравнивал ее с Мохаммедом Али. Нокаутировать всех на первых же секундах - очень по-тайсоновски. Хотя и «порхание как бабочка» по заветам Али от Косторной тоже никуда не делось. В итоге - новый мировой, на 0,41 выше собственного-прежнего, установленного в Саппоро две недели назад.

Трусова с ее стартовым №2 и запретом на четверные в короткой попала в очень трудную ситуацию. Фактически у нее не осталось другого выхода, кроме как идти на едва освоенный тройной аксель. Она и пошла. Как показало «вскрытие» - зря: недокрут с падением и тихое пятое место в 14 баллах от Косторной. Не утерпела – совсем как другая специалистка по четверным Алиса Лю, тремя часами ранее рванувшая на четыре суперпрыжка в соревнованиях юниорок и проигравшая нашей Камиле Валиевой.

После неудачи Трусовой между ней и Косторной разверзлось громадное окно «для всех желающих». Этой возможностью лучше всех воспользовались Алина Загитова с Анной Щербаковой. А вот Рика Кихира, наоборот, провалилась в эту дыру по полной программе. Из трех прыжковых элементов японка нормально сделала только самый легкий, тройной ритбергер. Все остальное - триксель, каскад - было испорчено напрочь.

Да что там Кихира - Трусову обошла даже Брэйди Теннелл, которая вообще не верила в свое участие в финале Гран-при и загодя заявилась на параллельный «челленджер» в Загребе, с которого ей на днях пришлось сниматься. Хотя шансов побороться с российскими фигуристками за медали у американки все равно негусто. Здесь весь пьедестал должен быть нашим.

Хоть с Трусовой, хоть (бог мой, что я говорю!) даже без нее.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45 (рекорд мира)

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27

4. Брэйди Теннелл (США) – 72,20

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71

Танцы. Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,83

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 82,72

3. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 81,67

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 81,51

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,14

6. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 79,53

Расписание оставшихся видов

6 декабря, пятница

22.55-23.57 (мск). Пары. Произвольная программа

7 декабря, суббота

15.00-15.55. Мужчины. Произвольная программа

16.20-17.19. Юниоры. Пары. Произвольная программа

17.45-18.36. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

20.00-20.57. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа