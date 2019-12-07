Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин

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- Лутц-риттбергер - это такой каскад, в котором не должно быть помарки вообще никакой. И если у тебя какое-то не такое приземление, ты либо на опыте изо всех сил вытаскиваешь его, либо из-за нервов у тебя не получается. Здесь я рада, что хорошо его сделала.

- Сегодня нервничали?

- Да. Сегодня прямо адреналин, который я так долго ждала и немного ноги потрясывались. Но это хорошо.

- Почему вы ждали адреналин?

- Когда его нет, это плохо. А когда его слишком много, то тоже плохо. Нужна золотая середина. Без адреналина ты вялый, заторможенный и это тоже очень плохо.

- Для вас это третий взрослый финал Гран-при, опыт помогает?

- Да, если еще и юниорский Гран-при посчитать, то вообще четыре получается!

- Часто на тренировочных прокатах многие катаются в спортивной одежде, а вы вышли сразу в костюме. Почему?

- Это пошло с юниорского сезона. Из-за того, что у меня в юниорском сезоне была пачка, в ней было очень тяжело прыгать. И вот я привыкала. Это поначалу так было, потом я уже привыкла. Ну и так и осталось.

- Было ощущение, что удачный каскад зарядил вас на весь остальной прокат.

- Когда сделала сложный элемент, который у тебя не получался, конечно это хорошо, но иногда бывает и наоброт. Когда ты чересчур обрадовался, ты можешь слить другую половину программы. Поэтому я контролирую себя до конца, потому что у меня был такой опыт.

- У вас в руках альбом, это новый подарок?

- Да, это от моей группы. Здесь очень много пожеланий, из разных городов, стран. Книга очень тяжелая, буду читать.

- В соцсетях смотрите что-то, отвечаете, комментируете?

- Я не люблю смотреть особо. Если меня отмечают, могу глянуть иногда. Что касается ответов на вопросы, я не комментирую, потому что если одному человеку ответишь, другие обидятся. А всем отвечать я не могу, это надо тогда постоянно в инстаграмме сидеть.

- Вас часто можно заметить на светских мероприятиях. Жить такой жизнью и совмещать спорт - сложно для вас?

- То, что я хожу куда-то и отвлекаюсь, это, конечно, хорошо. Это если у тебя нет тренировок. Но когда мы говорим о профессиональном спорте, ты должен жить жизнью спортсмена, по расписанию, а когда режим нарушается, становится сложно. Хорошо, что тренеры меня контролируют, могут сказать, что сюда можно пойти, а сюда не нужно. Я с ними советуюсь.