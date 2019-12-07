Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда

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– Я довольна не только прокатом, но и тем, как прошел весь соревновательный день, – сказала Щербакова. – Хорошо прошли тренировки, все получалось, и я смогла спокойно настроиться на прокат, и я рада, что у меня получилось, рада, что тренеры довольны.

– До этого как раз с короткой программой были некоторые проблемы. Что удалось исправить?

– Именно над короткой программой мы много работали, потому что здесь все должно быть вычищено, все должно быть хорошо, нельзя терять баллы,

– Вы сказали, что тренеры довольны. Что они сказали?

– Что прокат получился хороший, что показала то, над чем мы работали, это для меня очень важно. Теперь сосредоточусь на произвольной.

– На тренировке сегодня вы сделали два каскада, один даже был лишний, почему так?

– Мы на тренировках всегда нарабатываем больше, чтобы спокойнее чувствовать себя в прокате. Добавляем лишние каскады, что-то усложняем. Поэтому, например, в прыжках я чувствую себя спокойнее. На тот же флип, который был в каскаде, я заезжала, зная, что если я делаю каскад, то сольный будет намного проще сделать.

– Выросла оценка в компонентах. Тоже поработали над этим?

– Конечно, работа идет каждый день над всеми составляющими программы, чтобы дорабатывать и улучшать все. В течение сезона идет прогресс, так как программу накатываешь все больше и лучше чувствуешь, попадаешь в музыку. Все видно, надеюсь, поэтому и оценки могут улучшаться.

– А баллы, которые вы получаете за короткую – это максимум?

– Максимум никогда не бывает, всегда что-то можно сделать еще лучше, есть какие-то мелочи, которые можно улучшать, но на сегодня я довольна, так как все-таки я задачу выполнила.