Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда - Советский спорт
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07 декабря 2019 09:18Фигурное катаниеКиреева Ксения

Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда

Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при.

– Я довольна не только прокатом, но и тем, как прошел весь соревновательный день, – сказала Щербакова. Хорошо прошли тренировки, все получалось, и я смогла спокойно настроиться на прокат, и я рада, что у меня получилось, рада, что тренеры довольны.

– До этого как раз с короткой программой были некоторые проблемы. Что удалось исправить?
Именно над короткой программой мы много работали, потому что здесь все должно быть вычищено, все должно быть хорошо, нельзя терять баллы,

Вы сказали, что тренеры довольны. Что они сказали?
Что прокат получился хороший, что показала то, над чем мы работали, это для меня очень важно. Теперь сосредоточусь на произвольной.

На тренировке сегодня вы сделали два каскада, один даже был лишний, почему так?
Мы на тренировках всегда нарабатываем больше, чтобы спокойнее чувствовать себя в прокате. Добавляем лишние каскады, что-то усложняем. Поэтому, например, в прыжках я чувствую себя спокойнее. На тот же флип, который был в каскаде, я заезжала, зная, что если я делаю каскад, то сольный будет намного проще сделать.

Выросла оценка в компонентах. Тоже поработали над этим?
Конечно, работа идет каждый день над всеми составляющими программы, чтобы дорабатывать и улучшать все. В течение сезона идет прогресс, так как программу накатываешь все больше и лучше чувствуешь, попадаешь в музыку. Все видно, надеюсь, поэтому и оценки могут улучшаться.

А баллы, которые вы получаете за короткую это максимум?
Максимум никогда не бывает, всегда что-то можно сделать еще лучше, есть какие-то мелочи, которые можно улучшать, но на сегодня я довольна, так как все-таки я задачу выполнила.

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