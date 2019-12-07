Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 очков и выиграть - Советский спорт
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07 декабря 2019 15:32Фигурное катаниеВолохов Юрий

Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 очков и выиграть

Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине.

«Наконец, судьи не заметили у Загитовой неправильные ребра»

Наши девушки подарили нам всем шикарный вечер в Турине. Александра Трусова решила вставить в программу тройной аксель который только недавно разучила, решила рискнуть и риск себя не оправдал – недокрут и падение. Это отбросило Сашу сразу на пятое место, отставание от лидирующей Косторной 14 очков весьма солидное. Но рискну предположить, что Трусова в произвольной, при условии чистого катания, может «привезти» соперницам 20, а то и 25 баллов, и занять первое место.

Алена Косторная была великолепна, могу ее выступление охарактеризовать только превосходными эпитетами – блистательно, шикарно, безупречно! Придраться совершенно здесь не к чему. У Алены шикарные, мощные прыжки и при этом она обладает прекрасной техникой.

И, как сейчас модно говорить, Алена установила новый мировой рекорд. Я уже высказывался: не люблю это сочетание применительно к такому субъективному виду спорта, как фигурное катание. Поэтому скажу так: Косторная показала лучший результат в истории нашего вида спорта за короткую программу.

Особо хочу отметить Алину Загитову - откатала блестяще! И наконец, судьи не заметили у нее неправильные ребра при прыжках, которые все время у Алины находили. Алина опытный боец, она набирает форму и приобретает уверенность. Ждем теперь в произвольной ее царственную Клеопатру.

Анна Щербакова - все чисто, все четко. Показала свой лучший результат. Похоже, что наши фигуристки почти гарантировали себе первые пять мест.

«Нужно отдать должное тактической мудрости Тутберидзе»

О выступлении юниорок. Главной интригой была борьба между нашей Камилой Валиевой и американкой Алисой Лю. Победила наша фигуристка. Камила только недавно вернулась после серьезной травмы. И нужно отдать должное мастерству и тактической мудрости Этери Тутберидзе. Было приятно разумное решение: не рисковать, а откатать на классе. У Валиевой изумительное катание, она очень талантливая, оригинальная фигуристка. Скоро Камила составит конкуренцию Косторной.

Лю заявила два тройных прыжка и два четверных. Упала с первого акселя, за остальные прыжки ей снизили оценки. Не хочу сейчас рассуждать – справедливо или нет. Могу только констатировать, что у Лю пока еще довольно детское катание, хотя потенциал виден. Но у нее очень слабый тренер. Мое мнение – ей нужно поменять тренера. Тогда ей поставят хорошую программу, и Алиса начнет конкурировать с соперницами.

«КИТАЙЦЫ НЕ СТАЛИ ЗАМОРАЧИВАТСЯ – ВЫИГРАЛИ НА КЛАССЕ»

В танцах две наши пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин после короткой программы на 4-м и 5-м местах. Но результаты плотные, после произвольной программы все еще может измениться. За исключением лидеров – Пападакис/Сизерона, их победа не вызывает сомнения. Но, что хотел бы отметить - немного странно, что судьи в середине сезона все еще находят какие-то ошибки у наших пар. Думаю, здесь дело в некоей предвзятости судейской бригады. Танцы – дело темное, это все танцоры знают.

А вот наши пары в произвольной программе в парном катании выступили не столь удачно, как в короткой. Поэтому третье место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые после короткой были лишь пятыми. Они просто более чисто откатали свою программу, чем две наши остальные пары.

Но все же драматизировать не стоит: парное катание – сложный вид. Случился какой-то сбой, были досадные ошибки.

А победила без вопросов китайская пара Сюй Венцзинь/Хань Цун. Выиграли они на классе, просто вышли и дежурно и чисто откатали. Китайцы набирают форму, и явно готовятся к чемпионату мира.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)
Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45 (рекорд мира)
2. Алина Загитова (Россия) – 79,60
3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27
4. Брэйди Теннелл (США) – 72,20
5. Александра Трусова (Россия) – 71,45
6. Рика Кихира (Япония) – 70,71

Танцы. Короткая программа

1.Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,83
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 82,72
3. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 81,67
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 81,51
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,14
6. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 79,53

Спортивные пары. Итог

1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 211,69
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 204,27
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,13
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 201,84
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 197,99
6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 194,75

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