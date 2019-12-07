У наших юниоров - два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой

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Напомню, что в женском одиночном катании у юниорок тоже первенствовала наша фигуристка - Камила Валиева. Так что пока получается два из трех.

Парный финал стал планово-российским междусобойчиком: одинокие немцы Хоке/Кюнкель заранее были обречены на роль статистов. Наши же устроили серьезную медальную рубку. Золото «на авторитете» отстояли Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, хотя произвольную программу они вчистую проиграли Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову - дебютантам, выдавшим «на плюс» небывалый набор параллельных прыжков: каскад из тройного лутца с двумя двойными тулупами и тройной флип!

Панфилова с Рыловым тройные вообще не делают, даже тулуп. Но - чемпионы. Не знаю, что тут еще комментировать. Думаю, время скоро расставит всех по местам.

Могло быть и третье юниорское золото, однако здесь нас нокаутировал японец Сун Сато, чисто приземливший три четверных и получивший почти столько же, сколько бронзовый призер «взрослого» Гран-при-2019. Хотя россияне честно старались. Андрей Мозалев сделал два тулупа о четырех оборотах каждый, а Даниил Самсонов - квадро-лутц. Правда, оба по разу еще и упали. С акселей.

ХАНЮ РАЗГРОМИЛИ В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ

Юдзуру Ханю сегодня исполнилось 25. По такому случаю двукратный олимпийский чемпион очень хотел сделать себе подарок, но его, что называется, не спросили. 20-летний американец Нэйтан Чен выдал несомненно лучший прокат в истории фигурного катания, с громадным запасом (9 баллов в произвольной и 12 по сумме) превзошел собственные мировые рекорды и привез японцу совершенно неприличный отрыв «+44».

Мир перевернулся: Его величество Ханю проиграл 44 балла! Правда, эта разница могла бы быть меньше примерно вдвое, не замени он бабочкой задуманную под конец комбинацию из двух тройных акселей. А если добавить сюда разницу «-13» из короткой, где японец пока владеет мировым достижением, то не останется почти ничего, и все же… В данном случае это лишь болтовня, не более.

Про наших мужчин рассказывать особо нечего. Дмитрий Алиев устроил на туринском льду такую катавасию из сплошных ошибок, что захотелось прикрыть глаза рукой от стыда. Несовершеннолетним подобное показывать не рекомендую и описывать не стану. Лишь констатирую, что суммарная алиевская «надбавка за исполнение» технических элементов составила «-5,41». А с учетом штрафов за три падения - почти «минус десять». Полный позор.

Александр Самарин скрутил на 18 баллов коронный стартовый каскад «4+3» из лутца с тулупом, но дальше в который раз поплыл. Выезд с флипа - рукой в лед, тулуп - двойная «бабочка»… И на выходе - вполне заслуженная воображаемо-деревянная медаль. А обладатель бронзовой Кевин Аймоз между делом побил европейский рекорд по сумме Михаила Коляды.

ВЗРОСЛЕЕМ, НАБИВАЯ ШИШКИ

По губам я читать не умею, но готов биться об заклад, что сразу по окончании произвольной программы Александра Бойкова, глядя в упор на Дмитрия Козловского, выпалила что-то вроде: «Ты что, обалдел?!»

Российский дуэт шел вторым и имел реальные шансы на золото, а в итоге остался вне пьедестала. Может, не хватило физических сил, может - моральных (бремя лидерства в нашем парном катании – ноша нелегкая, особенно если ложится на тебя впервые), но начиная с выброса в середине произвольной ребята стали разваливаться на глазах и больше не сделали чисто ни одного элемента. Завалили все: тодес, поддержки, вращения. Как выяснилось чуть позже, когда Сюй Венцзинь и Хань Цун сорвали все прыжки, для победы Бойковой с Козловским хватило бы 135 баллов - при том, что три недели назад у них было почти 150, но…

Вообще парная произвольная изобиловала грязными прокатами. Дарья Павлюченко на первых же секундах упала на ровном месте, причем не просто так, а полетела кубарем через голову! Майкл Маринаро продемонстрировал фокус, которого мне не доводилось видеть еще никогда: падение… партнера с выброса. Канадец по всем канонам отправил в полет Кирстен Мур-Тауэрс и вдруг рухнул ничком посреди катка, словно его подстрелили.

В результате всей этой чехарды произвольную программу выиграл второй китайский дуэт Чен Пен/Ян Цзинь с двойным сальховом и каскадом «3+2». А бронзу финала завоевали дебютанты «взрослого» Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Если б не единственная помарка с недокрутом, они даже стали бы серебряными призерами. Что до остальных россиян, то никакой трагедии в случившемся не вижу. Молодым фигуристам подобные уроки необходимы: не набив шишек, побеждать на высшем уровне не научишься. Важно другое: китайские чемпионы мира в Турине выглядели совсем не по-чемпионски. В таком состоянии их можно и нужно обыгрывать.

Тем не менее, если не считать одиночниц, «взрослой» половине наших финалистов похвастать особо нечем. Никиту Кацалапова так шатало по ходу короткого танца, что они с Викторией Синициной улетели на четвертое место, пропустив вперед оба американских дуэта. А ведь могли бы сейчас лидировать: из-за падения Габриэллы Пападакис многократные рекордсмены мира из Франции получили на два с лишним балла меньше личного рекорда Синициной и Кацалапова. Впрочем, разрывы там минимальные даже для танцев, и сегодня вечером все может измениться в лучшую для нас сторону.

Ну, а ближе к полуночи, на закуску - пища богов. Женская произвольная программа, на которую Александра Трусова заявила пять четверных прыжков. Ровно как у Чена.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 224,92 (рекорд мира)

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 194,00

3. Кевин Аймоз (Франция) – 178,92

4. Александр Самарин (Россия) – 167,51

5. Боян Цзинь (Китай) – 160,77

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 131,26

Сумма двух программ

1. Нэйтан Чен (США) – 335,30 (рекорд мира)

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 291,43

3. Кевин Аймоз (Франция) – 275,63

4. Александр Самарин (Россия) – 248,83

5. Боян Цзинь (Китай) – 241,44

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 220,04

Пары

Произвольная программа

1. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 134,60

2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 134,19

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 131,65

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 130,91

5. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 125,19

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 119,59

Сумма двух программ

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 211,69

2. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 204,27

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 203,13

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 201,84

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 197,99

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 194,75

Танцы

Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,83

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 82,72

3. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 81,67

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 81,51

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 81,14

6. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 79,53

Юниоры

Пары

Произвольная программа

1. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 119,47

2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 116,43

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 114,67

4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 113,04

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 107,86

6. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 99,75

Сумма двух программ

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 185,23

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 184,37

3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 179,68

4. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,56

5. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 172,53

6. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 159,22

Мужчины

Произвольная программа

1. Сун Сато (Япония) – 177,86

2. Андрей Мозалев (Россия) – 159,03

3. Юма Кагияма (Япония) – 155,90

4. Даниил Самсонов (Россия) – 152,44

5. Петр Гуменник (Россия) – 140,46

6. Даниэль Грассль (Италия) – 123,71

Сумма двух программ

1. Сун Сато (Япония) – 255,11

2. Андрей Мозалев (Россия) – 241,48

3. Даниил Самсонов (Россия) – 230,19

4. Юма Кагияма (Япония) – 227,09

5. Петр Гуменник (Россия) – 212,62

6. Даниэль Грассль (Италия) – 195,66

Расписание оставшихся видов

7 декабря, суббота

20.00-20.57. (мск). Юниоры. Танцы. Произвольная программа

21.25-22.25. Танцы. Произвольная программа

22.55-23.49. Женщины. Произвольная программа