Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при

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Для всей остальной планеты финал Гран-при-2019 закончился в 23.18 по московскому времени. Потом пошло наше время. Время четырех подряд выдающихся фигуристок из одной страны.

Александры Трусовой.

Анны Щербаковой.

Алены Косторной.

И Алины Загитовой.

КАК ДОГНАТЬ САВРАНСКОГО

Вчерашняя короткая программа, с большим преимуществом выигранная Косторной, резко обнажила и обострила расклад сил. Стало очевидно, что борьба за победу в этом финале пойдет в районе мирового рекорда по сумме – от 240 баллов и выше.

Это сразу вычеркнуло из числа претенденток на титул половину участниц финала. Точнее, Брэйди Теннелл там не значилась никогда – ее, если честно, вообще в Турине быть не должно было. А вот Рику Кихиру с Загитовой загнали на 170 и 160 за произвольную соответственно. Ни японке, ни нашей олимпийской чемпионке – при всем уважении к ее блестящему прокату в пятницу – такие оценки не под силу, это для них слишком высоко.

Сразу после рекордного выступления Косторной я, признаться, решил впопыхах, что и остальным здесь делать уже нечего, что все решено. Но поутру прикинул дебет к кредиту и понял, что был неправ: догнать Савранского – не такая уж утопия. Даже для Трусовой, схлопотавшей накануне отставание в «-14». Да, теперь ей надо было бить свой мировой (166,62 за произвольную) – и не на чуть-чуть, а с запасом. Но ведь Саша, если помните, и устанавливала его с падением, разве нет?

Задача Щербаковой формулировалась похоже: улучшить на пару баллов личное достижение – и искомые 240 у нее в кармане. При том, что именно они с Трусовой являются главными в мире специалистками по четверным и вдобавок привезли в Турин свежевыученный новый прыжок этого ранга – флип. Щербакова еще в пятницу заявила, что непременно будет его здесь делать. Трусова, теперь владеющая всеми квадами кроме ритбергера, ответила уклончиво. Мол, сами все увидите.

И мы – увидели. Выпученными, лезущими из орбит глазами.

ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРНОЙ ФЛИП В ИСТОРИИ!

Окончательные заявки были опубликованы сегодня днем. Щербакова, как и обещала, добавила к двум лутцам флип. А Трусова… Бог мой, да у нее и правда пять четверных! Мама дорогая, что же это будет?..

Диспозиция была предельно ясна: Косторная – фаворит, но ее, отбросив всякую осторожность и идя ва-банк, атакуют две других фигуристки из группы Этери Тутберидзе. В стартовом протоколе Трусова и Щербакова располагались непосредственно перед лидером, так что в случае успеха одной из них, Косторная могла бы и занервничать.

Проката Трусовой все, конечно, ждали с замиранием сердца. Она начала с фантастического четверного флипа – первого в истории мирового женского катания! Но потом… Честно говоря, прежде не доводилось видеть «бабочек» в сашином исполнении. Сальхов, нелюбимый сальхов… Бог мой, да отстаньте вы от нее с этим сальховом и с тройным акселем! Ей и без этих двух прыжков запаса на весь мир хватит.

Но – хватит ли на Россию? Щербакова с флипа упала, что называется, без вариантов, у нее он еще явно не готов. Но оба лутца скрутила и, в отличие от Трусовой, действительно получила искомые 240. Всего в одной десятой балла от мирового рекорда по сумме. О-па-па…

В тот момент ни Аня, ни мы с вами еще не знали, что этому рекорду остается жить считанные секунды. Хотя догадывались, конечно. Потому что следом на лед туринского катка выехала новая королева фигурного катания. Алена Косторная.

ДВАЖДЫ РЕКОРДСМЕНКА МИРА

Интересно, какая сволочь из технической бригады осмелилась поставить ей не четвертый, а третий уровень за дорожку шагов? Немедленно отрубить этой гадине руки и сослать в водители заливочных машин.

Ну, а если без шуток, то, как ни странно, ей четверные прыжки просто не нужны. Особенно при таком тройном акселе: делая второй из них, Косторная сегодня взлетела надо льдом на 57 сантиметров! Да, я сам обожаю пересчитывать обороты, базовые баллы и прочую цифрохрень, но когда эта девочка ростом ниже полутора метров выходит на каток, все мои калькуляторы, включая тот, что в мозгу, вырубаются автоматически, а нижняя челюсть сама собой падает на пол. И валяется там – до тех пор, пока на экране не появится кто-нибудь другой.

Что вчера, что сегодня, Косторная и артистически каталась на уровне «Большого театра», и все прыжки безошибочно вбивала в туринский лед с методичностью гвоздей. Даже если не считать падений, в этой произвольной программе судьи у пяти фигуристок нашли минимум по одному недокруту. А у одной фигуристки – не то, что не нашли – даже не стали толком искать! Нечего разыскивать черную кошку в светлой (именно так!) комнате. Особенно если ее там нет.

Мировой рекорд Трусовой по сумме двух программ рухнул, как подкошенный. Косторная перекрыла его на 6,57 балла. Фантастический ледовый вечер, настоящий Русский Матч Звезд Мира. Даже несмотря на провал закрывавшей его Загитовой. Даст бог, и она еще к нам вернется.

Турин (Италия)

Гран-при

Финал

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 162,65

2. Алена Косторная (Россия) – 162,14

3. Александра Трусова (Россия) – 161,73

4. Рика Кихира (Япония) – 145,76

5. Брэйди Теннелл (США) – 139,98

6. Алина Загитова (Россия) – 125,63

Сумма двух программ

1. Алена Косторная (Россия) – 247,59 (рекорд мира)

2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92

3. Александра Трусова (Россия) – 233,18

4. Рика Кихира (Япония) – 216,47

5. Брэйди Теннелл (США) – 212,18

6. Алина Загитова (Россия) – 205,23

Танцы

Произвольная программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 136,02

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 129,01

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 125,21

4. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 123,97

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 123,73

6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 121,88

Сумма двух программ

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 219,85

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 210,68

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 207,93

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 204,88

5. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 203,50

6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 203,39

Юниоры

Танцы

Произвольная программа

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 106,14

2. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 106,02

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 98,01

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 97,96

5. Луисия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 93,42

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 92,32

Сумма двух программ

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 174,90

2. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 174,74

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) – 164,22

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (Россия) – 163,03

5. Луисия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 156,26

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 152,21