Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! - Советский спорт
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08 декабря 2019 10:05Фигурное катаниеКиреева Ксения

Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип!

Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию - о своем выступлении.

- В целом я довольна сегодняшним прокатом и результатом, остался осадок, ведь не получился флип, но я буду работать, чтобы в следующий раз он получился. Надеюсь, что в дальнейшем я буду выходить на него увереннее. Очень хочу, чтобы он удался.

- Почему же все-таки он не получился?
- У меня были похожие проблемы с лутцами, я делала их на тренировках, но какие-то ошибочки вылезали в прокате. Возможно, от того, что я была не до конца в себе уверена и вылезла небольшая ошибка, у меня бывает такое на тренировках, постараюсь исправиться.

- На следующих соревнованиях будет флип?
- Конечно будет! У меня теперь еще больше желания исполнить его! Я планировала его вставить в этом сезоне, конечно хотелось с первого раза все сделать, но это тоже опыт...

- А как получилось, что начали с таких «дорогих» прыжков?
- На самом деле просто так получилось, эти прыжки мне легче даются на данный момент, поэтому я их тренирую.

- А начинали с тулупа в 2017-м?
- Да, я о нем не забываю, я его прыгаю на удочке, но пока больше уверенности в лутце и флипе. Буду работать, может получится.

- Кто болел за вас в зале?
- Мама ездит со мной на все соревнования, сейчас и папа стал со мной ездить, и к произвольной программе приехала старшая сестра, ей довольно близко было, так мы смогли пересечься всей семьей. Я привыкла больше ездить с мамой, поэтому ее присутствие для меня на всех соревнованиях обязательно. Непосредственно перед прокатом со мной только мама находится, но, конечно, присутствие семьи меня не отвлекает, наоборот, когда мы все вместе, даже как-то спокойнее.

- Кто у вас в семье строже - мама или папа?
- Папа больше за позитив, а мама занимается нашими занятиями, все контролирует, конечно, ведь где-то нужно и построже быть. Она меня всегда поддерживает в любой ситуации, мне это очень помогает. Я знаю, что если что, мама всегда рядом со мной.

- Когда вы выходите на лед, то выглядите очень спокойной.
- Я стараюсь. Но, конечно, внутри у меня очень большое волнение. Перед короткой не волновалась, это мне помогло, старалась точно также настроиться на произвольную. Но в какой-то момент меня все равно охватывало волнение, начинался мандраж.

- Вы уже сейчас безумно популярны. Получаете много подарков от фанатов?
- Мы сейчас познакомились с одной девочкой из Японии. Она присылает мне мишек в таких же платьях, как у меня. Они продуманы вплоть до каждой мелкой детали, очень кропотливая работа. Мы лично пока не знакомы, но она мне отправляет подарки, я к новому году ей тоже отправляю посылки, сувениры, подарочки...

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