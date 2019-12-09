Был Турин - а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда

Выступление российских фигуристов в Турине можно разделить на две части: ученики Этери Тутберидзе – и все остальные. Начнем с лучшей во всех смыслах половины, которая после рекордной победной серии из шести выигранных отборочных этапов и в финале заняла весь пьедестал: Алена Косторная – первая, Анна Щербакова – вторая, Александра Трусова – третья. Плюс золото и бронза юниорок из все того же московского «Хрустального».
Столь подавляющее преимущество подопечных Тутберидзе принято связывать с многооборотными прыжками. Однако мне такой подход кажется упрощенным. Помимо четверных - без которых, кстати, прекрасно обошлись чемпионки Турина Косторная и Камила Валиева – эта московская школа вывела женское катание на принципиально новый эстетический уровень. Они уделяют огромное внимание связкам между элементами – заходам, выездам, хореографии. В их программах практически нет пустых мест и перебежек, во время которых фигуристка ничего не делает. В результате все сливается в беспрерывный поток и создает уникальное ощущение цельности. Это относится не только к трем героиням финала-2019, но и к Валиевой, и к другим юниоркам Тутберидзе – Дарье Усачевой, Майе Хромых.
Из этого ряда слегка вываливается только Трусова. Но от нее при гигантской нагрузке из четырех-пяти четверных трудно ждать сплошной красоты и плавности. Здесь короткие передышки просто необходимы. Хотя в короткой программе Саша в этом плане тоже прибавляет на глазах. Так что дело здесь отнюдь не только в прыжках. Думаю, хореографу школы Даниилу Глейхенгаузу в создании феномена «Хрустального» принадлежит очень важная роль. И они с Тутберидзе и Сергеем Дудаковым движутся в этом направлении совершенно осознанно.
Сейчас, когда их группа гремит на весь мир, и от желающих тренироваться в ней нет отбоя, уже виден тот образ фигуристки будущего, какому отдает предпочтение Тутберидзе. Это достаточно высокая (порядка 155 см), очень тоненькая школьница, которую так и тянет засунуть в балетную пачку или отослать в институт благородных девиц. Самый свежий пример - Щербакова. Хотя к тому же типу относятся и Валиева, и Усачева, и Хромых, и другие, еще более юные воспитанницы «Хрустального».
Единственное исключение - Косторная. Она пониже и сбита покрепче. Такое телосложение лучше подходит не для четверных с их бешенной «круткой», а для акселя - и именно Алена первой из учениц Тутберидзе стала делать его в три с половиной оборота. В то время, как у остальных есть проблемы той или иной степени не только с тройным акселем, но порой даже с двойным.
Когда Евгения Медведева тренировалась у Тутберидзе, какой у нее был самый нестабильный прыжок? Правильно, дупель. А наиболее одаренный из мужчин-одиночников «Хрустального» Даниил Самсонов, в 14 лет отменно владеющий четверным лутцем, только что в Турине потерял на трикселях баллов 15 (в первый день – падение, во второй- плохой выезд, оставивший россиянина без каскада и со снижением «базы» за повтор прыжка) и довольствовался лишь бронзой юниорского финала, хотя считался чуть ли не главным претендентом на золото. Такая вот любопытная вырисовывается закономерность.
В целом наши «взрослые» фигуристы выступили в Турине почти так же, как год назад в Ванкувере. Те же четыре медали, только одна из них, к счастью, оказалась не серебряной, а золотой. Снова обидная бронза в парном катании, снова пусто в мужском. Что же до последнего места Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, то я, признаться, лишь сейчас разобрался, в чем там было дело.
Оказывается, в произвольном танце судьи засчитали, как падение, финальный хореографический элемент, когда партнер и партнерша вращаются в объятьях друг друга, стоя на льду одним коленом и скользя ладонями по поверхности катка. Причем это решение бригада приняла не сразу, а после просмотра видеозаписи.
С учетом штрафа «минус один» наши потеряли больше четырех баллов и при такой плотной борьбе, естественно, очутились ниже всех. Ведь днем ранее они действительно наделали ошибок в короткой программе.
Так что ничего смертельного не случилось, просто одноразовое ЧП. Разберутся с судейством последнего вращения, если надо - переделают его, и еще покажут кто есть ху американским конкурентам, по случаю хапнувшим в Турине сразу две медали. До чемпионата мира, слава богу, три с лишним месяца.
Все медали финала Гран-при-2019
Взрослые
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Россия
1
1
2
4
2
США
1
1
1
3
3
Китай
1
1
0
2
4
Франция
1
0
1
2
5
Япония
0
1
0
1
Юниоры
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Россия
2
2
4
8
2-3
Грузия
1
0
0
1
2-3
Япония
1
0
0
1
4
США
0
2
0
2
В один день с финалом Гран-при завершилась и вторая по значимости серия турниров ISU этого сезона. Последний, десятый по счету «челленджер» прошел в столице Хорватии при совершенно пустых трибунах – там «ау» впору было кричать. Что ничуть не помешало экс-чемпионке мира Елизавете Туктамышевой выиграть турнир с отрывом «+30» от второго места и закрепить свое лидерство в зачете серии. Там система похожа на Гран-при, только все решают не места, а сумма оценок на двух зачетных этапах.
Свежевыученный четверной тулуп Туктамышева в Загребе успешно сделала, но пока только на разминке. В программах же ограничилась тремя привычными тройными акселями, два из которых были с мини-помарками. Тем не менее – под 150 за произвольную и сумма за 220, с которой Лиза в Турине была бы четвертой, выше Рики Кихиры, Алины Загитовой и сразу после Трусовой.
Туктамышева явно собирается как следует пошуметь под новый год в Красноярске, где 26-28 декабря пройдет чемпионат России и определится состав сборной страны. Туда же непременно подъедут четверо финалисток Гран-при и Медведева. Это будет нечто.
Серия «Челленджер». 10-й этап. Загреб (Хорватия)
Сумма двух программ
Женщины
1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 221,15
2. Виктория Сафонова (Белоруссия) - 192,49
3. Николь Шотт (Германия) - 182,71
4. Софья Самодурова (Россия) - 180,61
Мужчины
1. Джэйсон Браун (США) - 242,39
2. Морис Квителашвили (Грузия) - 236,65
3. Макар Игнатов (Россия) - 229,22
4. Артур Даниэлян (Россия) - 227,41
Пары
1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) - 199,43
2. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) - 194,29
3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) - 185,09
4. Карина Акапова/Максим Шагалов (Россия) - 175,49
Танцы
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 202,18
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 191,71
3. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) - 187,10
Итоговый зачет серии «Челленджер»
Женщины
1. Елизавета Туктамышева (Россия) 435,53
2. Ю Юн (Корея) - 400,18
3. Лим Ын Су (Корея) - 382,01
…5. Софья Самодурова (Россия) - 367,77
Мужчины
1. Дмитрий Алиев (Россия) - 504,94
2. Даниэль Грассль (Италия) - 473,90
3. Сота Ямамото (Япония) - 463,35
4. Маттео Риццо (Италия) - 460,08
5. Морис Квителашвили (Грузия) - 457,61
6. Макар Игнатов (Россия) 449,73
Пары
1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) - 405,01
2. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) - 368,31
3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) - 367,39
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 365,74
Танцы
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 404,28
2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) - 400,66
3. Лорен Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) - 390,36
…7. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 369,73
Призовые лидеров зачета серии «Челленджер» в долларах
Место
Мужчины, женщины
Пары, танцы
1
4000
5000
2
3000
4000
3
2000
3000
4 и ниже
0
0
* На обоих фигуристов дуэта