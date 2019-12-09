Был Турин - а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда

«ХРУСТАЛЬНЫЙ» ДИКТУЕТ МИРОВУЮ МОДУ

Выступление российских фигуристов в Турине можно разделить на две части: ученики Этери Тутберидзе – и все остальные. Начнем с лучшей во всех смыслах половины, которая после рекордной победной серии из шести выигранных отборочных этапов и в финале заняла весь пьедестал: Алена Косторная – первая, Анна Щербакова – вторая, Александра Трусова – третья. Плюс золото и бронза юниорок из все того же московского «Хрустального».

Столь подавляющее преимущество подопечных Тутберидзе принято связывать с многооборотными прыжками. Однако мне такой подход кажется упрощенным. Помимо четверных - без которых, кстати, прекрасно обошлись чемпионки Турина Косторная и Камила Валиева – эта московская школа вывела женское катание на принципиально новый эстетический уровень. Они уделяют огромное внимание связкам между элементами – заходам, выездам, хореографии. В их программах практически нет пустых мест и перебежек, во время которых фигуристка ничего не делает. В результате все сливается в беспрерывный поток и создает уникальное ощущение цельности. Это относится не только к трем героиням финала-2019, но и к Валиевой, и к другим юниоркам Тутберидзе – Дарье Усачевой, Майе Хромых.

Из этого ряда слегка вываливается только Трусова. Но от нее при гигантской нагрузке из четырех-пяти четверных трудно ждать сплошной красоты и плавности. Здесь короткие передышки просто необходимы. Хотя в короткой программе Саша в этом плане тоже прибавляет на глазах. Так что дело здесь отнюдь не только в прыжках. Думаю, хореографу школы Даниилу Глейхенгаузу в создании феномена «Хрустального» принадлежит очень важная роль. И они с Тутберидзе и Сергеем Дудаковым движутся в этом направлении совершенно осознанно.

КАК ВЫГЛЯДИТ БУДУЩЕЕ?

Сейчас, когда их группа гремит на весь мир, и от желающих тренироваться в ней нет отбоя, уже виден тот образ фигуристки будущего, какому отдает предпочтение Тутберидзе. Это достаточно высокая (порядка 155 см), очень тоненькая школьница, которую так и тянет засунуть в балетную пачку или отослать в институт благородных девиц. Самый свежий пример - Щербакова. Хотя к тому же типу относятся и Валиева, и Усачева, и Хромых, и другие, еще более юные воспитанницы «Хрустального».

Единственное исключение - Косторная. Она пониже и сбита покрепче. Такое телосложение лучше подходит не для четверных с их бешенной «круткой», а для акселя - и именно Алена первой из учениц Тутберидзе стала делать его в три с половиной оборота. В то время, как у остальных есть проблемы той или иной степени не только с тройным акселем, но порой даже с двойным.

Когда Евгения Медведева тренировалась у Тутберидзе, какой у нее был самый нестабильный прыжок? Правильно, дупель. А наиболее одаренный из мужчин-одиночников «Хрустального» Даниил Самсонов, в 14 лет отменно владеющий четверным лутцем, только что в Турине потерял на трикселях баллов 15 (в первый день – падение, во второй- плохой выезд, оставивший россиянина без каскада и со снижением «базы» за повтор прыжка) и довольствовался лишь бронзой юниорского финала, хотя считался чуть ли не главным претендентом на золото. Такая вот любопытная вырисовывается закономерность.

СЕКРЕТ ПРОВАЛА СИНИЦИНОЙ И КАЦАЛАПОВА

В целом наши «взрослые» фигуристы выступили в Турине почти так же, как год назад в Ванкувере. Те же четыре медали, только одна из них, к счастью, оказалась не серебряной, а золотой. Снова обидная бронза в парном катании, снова пусто в мужском. Что же до последнего места Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, то я, признаться, лишь сейчас разобрался, в чем там было дело.

Оказывается, в произвольном танце судьи засчитали, как падение, финальный хореографический элемент, когда партнер и партнерша вращаются в объятьях друг друга, стоя на льду одним коленом и скользя ладонями по поверхности катка. Причем это решение бригада приняла не сразу, а после просмотра видеозаписи.

С учетом штрафа «минус один» наши потеряли больше четырех баллов и при такой плотной борьбе, естественно, очутились ниже всех. Ведь днем ранее они действительно наделали ошибок в короткой программе.

Так что ничего смертельного не случилось, просто одноразовое ЧП. Разберутся с судейством последнего вращения, если надо - переделают его, и еще покажут кто есть ху американским конкурентам, по случаю хапнувшим в Турине сразу две медали. До чемпионата мира, слава богу, три с лишним месяца.

Все медали финала Гран-при-2019

Взрослые

Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 1 1 2 4 2 США 1 1 1 3 3 Китай 1 1 0 2 4 Франция 1 0 1 2 5 Япония 0 1 0 1

Юниоры

Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 2 2 4 8 2-3 Грузия 1 0 0 1 2-3 Япония 1 0 0 1 4 США 0 2 0 2

ТУКТАМЫШЕВА РАЗМЯЛАСЬ В ЗАГРЕБЕ

В один день с финалом Гран-при завершилась и вторая по значимости серия турниров ISU этого сезона. Последний, десятый по счету «челленджер» прошел в столице Хорватии при совершенно пустых трибунах – там «ау» впору было кричать. Что ничуть не помешало экс-чемпионке мира Елизавете Туктамышевой выиграть турнир с отрывом «+30» от второго места и закрепить свое лидерство в зачете серии. Там система похожа на Гран-при, только все решают не места, а сумма оценок на двух зачетных этапах.

Свежевыученный четверной тулуп Туктамышева в Загребе успешно сделала, но пока только на разминке. В программах же ограничилась тремя привычными тройными акселями, два из которых были с мини-помарками. Тем не менее – под 150 за произвольную и сумма за 220, с которой Лиза в Турине была бы четвертой, выше Рики Кихиры, Алины Загитовой и сразу после Трусовой.

Туктамышева явно собирается как следует пошуметь под новый год в Красноярске, где 26-28 декабря пройдет чемпионат России и определится состав сборной страны. Туда же непременно подъедут четверо финалисток Гран-при и Медведева. Это будет нечто.

Серия «Челленджер». 10-й этап. Загреб (Хорватия)

Сумма двух программ

Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 221,15

2. Виктория Сафонова (Белоруссия) - 192,49

3. Николь Шотт (Германия) - 182,71

4. Софья Самодурова (Россия) - 180,61

Мужчины

1. Джэйсон Браун (США) - 242,39

2. Морис Квителашвили (Грузия) - 236,65

3. Макар Игнатов (Россия) - 229,22

4. Артур Даниэлян (Россия) - 227,41

Пары

1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) - 199,43

2. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) - 194,29

3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) - 185,09

4. Карина Акапова/Максим Шагалов (Россия) - 175,49

Танцы

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 202,18

2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 191,71

3. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) - 187,10

Итоговый зачет серии «Челленджер»

Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) 435,53

2. Ю Юн (Корея) - 400,18

3. Лим Ын Су (Корея) - 382,01

…5. Софья Самодурова (Россия) - 367,77

Мужчины

1. Дмитрий Алиев (Россия) - 504,94

2. Даниэль Грассль (Италия) - 473,90

3. Сота Ямамото (Япония) - 463,35

4. Маттео Риццо (Италия) - 460,08

5. Морис Квителашвили (Грузия) - 457,61

6. Макар Игнатов (Россия) 449,73

Пары

1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) - 405,01

2. Тара Кейн/Дэнни О’Ши (США) - 368,31

3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) - 367,39

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 365,74

Танцы

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 404,28

2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) - 400,66

3. Лорен Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) - 390,36

…7. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) - 369,73

Призовые лидеров зачета серии «Челленджер» в долларах

Место Мужчины, женщины Пары, танцы 1 4000 5000 2 3000 4000 3 2000 3000 4 и ниже 0 0

* На обоих фигуристов дуэта