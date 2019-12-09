Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга

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В интервью «Советскому спорту» ребята рассказали о своей стабильности, о важности перфекционизма и объяснили как относятся к комментариям в интернете.

- Сразу често скажите, что приятнее: быть первыми среди юниоров или третьими среди взрослых?

Александр Галлямов: - Было здорово, когда мы в Ванкувере в прошлом году выиграли Гран-при среди юниоров. Но все равно это такой детский уровень. Приятнее соревноваться со взрослыми. Здесь уже все иначе. Даже люди больше узнают нашу пару,. Юниоры - это такая ступень перед переходом в мастера.

Анастасия Мишина: - По юниорам спустя какое-то время ты перестаешь двигаться вперед, потому что ты и так уже первый. А среди взрослых нам еще есть куда стремиться. В юниорах у нас была планка - чемпионат мира среди юниоров. Мы его выиграли. Надо развиваться дальше. Да даже если бы мы не выиграли, то все равно бы перешли во взрослые, потому что уже немного некомфортно чувствовали себя маленьких пар, многие были младше нас.

А.Г.: - Нет смысла стоять на месте, если ты хочешь побеждать дальше. В прошлом сезоне у нас все получилось, вот мы и решили перейти на следующий уровень, а не проходить его заново. Мы знали, чего ожидать. Когда только мы встали в пару, то уже в декабре 2017-го выступили на чемпионате России, выступали на чемпионате России-2018-го года и на Alpen Trophy по мастерам.

А.М.: - Но мы ни разу не встречались с основными парами.

А.Г.: - Смотрели программы звездных пар и примерно догадывались чего ждать. Смотрели, на что идет упор в их программах и как это оценивается. Ведь по юниорам может случиться, что поставят четвертый уровень, а во взрослых могут поставить чуть ли не второй. Здесь все намного серьезнее. Судьи могут посчитать, что ты исполнил что-то не чисто. Поэтому надо все предельно четко и чисто исполнять. Мы над этим как раз работаем.

- Ваш конек - стабильность?

А.Г.: - Стабильность идет в первую очередь от тренировок, когда ты уже много раз сделал эти элементы, плюс очень важно психологическое состояние. Мы стараемся с холодной головой ко всему подходить. Чтобы была стабильность, элементы нужно делать чисто и на тренировках. Но даже и это не гарантия того, что потом хорошо сделаешь на соревнованиях. Бывает спортсмены выкладывают видео, и там по одному все прыжки есть, чуть ли не все четверные собирают. А на соревнования выходят и результат отрицательный. Ведь делать каждый элемент чисто, под музыку и друг за другом, все вместе - это не так легко, как когда ты на тренировке просто делаешь сольный элемент.

- Во взрослом сезоне вы оставили ту программу, с которой выступали в юниорах.

А.М.: - Мы оставили эту программу не только потому, что это было проще, но и потому что она у нас действительно хорошо получилась и она нам нравится.

- А как ищете новые композиции для программы?

А. М.: - Приходит весна, пора менять программу, тренер говорит: давайте подбирать музыку. Все начинают искать: тренеры, мы, родители. Потом смотрим разные идеи и пробуем на льду.

А.Г. : - У каждой пары свой стиль и удобнее кататься под определенную музыку, чтобы, может, открыть для себя что-то новое.

- А вы уже определились со стилем?

А.М.: - Мы любим менять.

А.Г.: - У нас лирический стиль, но может быть и с усиленным темпом программа. В прошлом сезоне у нас была довольно энергичная короткая программа.

- А музыка какая нравится?

А.Г.: - Рок, наверное, больше. Нравится Fall Out Boy, например. Но и рэп могу послушать.

А.М.: - Для меня это просто любая хорошая музыка. Любой стиль, если музыка мне нравится. Такой салат из музыки.

- Когда что-то не получается, как разбираетесь в паре?

А.М.: - Да оба дуемся просто.

А.Г.: - Настя права. Если что-то не можем сделать, включается характер, чтобы чуть ли не на зло себе, но сделать чисто. Мы не уйдем, если элемент не сделан.

- После короткой программы, когда вы вышли в микс-зону, Саша начал сходу говорить, как доволен прокатом. А Настя сразу его осадила: «хороший, но не идеальный». Перфекционистка?

А.М.: - Да.

- Тяжело с перфекционисткой работать?

А.Г.: - Наоборот! Легче. Когда чувствуешь, что надо, просто идешь и делаешь.

- Саша, во время соревнований вы рассказали нам, что смотрели сериал с Евгением Плющенко.

А.Г.: - Да, как раз перед финалом Гран-при скачал первые четыре серии и так меня затянуло! Пока ехал в автобусе на выступление, смотрел. Размялись в зале, костюм надо скоро надевать, а я все оторваться не могу, думаю, надо четвертую серию досмотреть перед прокатом. Оставалось минут 10 и было очень интересно, чем же все закончится. Досматривал уже после пресс-конференции, когда ехали в гостиницу на последнем автобусе.

А.М.: - Я сериалы как-то не очень, дома могу телевизор посмотреть, но часто бывает неважно, первую серию смотрю или двадцатую. На соревнованиях ничего не смотрю.

А.Г.: - Да мы столько тренируемся, что у нас так мало сил остается, какие уж там сериалы. Вечером времени поиграть в компьютерные игры или в приставку поиграть особо нет, потому что понимаешь, что нужно ложиться спать и высыпаться. Мне в принципе тяжело по утрам тренироваться, а если еще и не выспаться, то это вообще край. В общем, нужно стараться соблюдать режим. А с сериалами напряженка: если что-то посоветуют, и я первую серию посмотрю, то обязательно нужно будет добить весь сезон.

- Ночами смотрите?

- Ни в коем случае. Один раз попробовал, больше не хочется...

- А на что сил хватает?

А.М.: - В дороге это всегда книга. Сейчас читаю «Дерево растет в Бруклине». А вот когда дома... Я живу довольно далеко от катка и когда возвращаюсь домой - хочется попить чаю с семьей да и лечь спать.

- Сейчас бум фигурного катания в России, да и во всем мире. Чувствуете это на себе?

А.М.: - В парах это меньше ощущается, чем, скажем, у девчонок-одиночниц. Мы ходили гулять с Аленой Косторной и ее везде узнают, а меня не всегда. К парам меньше интереса и, возможно, это даже хорошо, ведь мы можем спокойно ходить по улице. Сейчас нам много пишут слов поддержки, поздравления, в юниорах такого не было.

- А как относитесь к комментариям в интернете?

А.Г.: - Если честно, я особо не любитель писать что-то в интернете. Я скорее за живое общение и этого, как мне кажется, не хватает нынешнему обществу. Столько народа сидит в интернете и общается исключительно в социальных сетях. Хотя бывает, что и сами фигуристы пишут огромные посты под фотографиями. Это тяжело, на такое нужно много времени.

А.М.: - Я отвечаю на комментарии в инстаграмме, иногда и сама могу написать про соревнования, это всегда интересно. Но специально в интернете ничего не ищу, не читаю групп, обсуждений. Негативные комментарии меня не трогают.

- Теперь самое главное - чемпионат России?

А.Г.: - Да, осталось всего две недели. Так что забываем Гран-при и мыслями уже переносимся в Красноярск.

А.М.: - Тоненькие маленькие детальки хочется улучшить, пересмотрим все программы.

А.Г.: - И постараемся улучшить все недостатки и сделать нашу программу более сбалансированной!