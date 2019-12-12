Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной

ЧЕТВЕРКА ЗА ПРОТИВОГАЗ

Стоя на пьедестале в Турине рядом с подругами Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, она не сразу поняла, что букеты, которые им только что вручили вместе с медалями, сделаны из шоколада. Но как только разобралась что к чему, тут же попробовала цветы на зуб. С озорной улыбкой, вместе с соседками – и прямо под прицелом фото- и телекамер.

Вообще-то главной сладкоежкой в группе Этери Тутберидзе считается Алина Загитова. А Алена Косторная – самая эмоциональная и говорливая. Вне льда ее звонкий голос не умолкает ни на минуту. Она москвичка, учится в десятом классе. Летом закончила девятый почти круглой отличницей - помешала четверка по ОБЖ. Хотя по мне это полный абсурд: уродовать такую красоту посредством противогаза. И уж кто-то, а лучшая фигуристка планеты, взлетающая надо льдом на полметра с хвостиком, о своей безопасности умеет позаботиться как никто. Иначе давно костей бы не собрала.

Впрочем, кое-какие трудности с костями у Алены недавно все-таки были. В конце прошлого года она выросла сантиметров на семь и под давлением новых габаритов и ботинок нога не выдержала нагрузок: треснула малая берцовая. Пришлось пропустить окончание сезона и юниорский чемпионат мира. К счастью, травму удалось полностью залечить - и сегодня Косторная с легкостью делает эталонный тройной аксель. Поначалу Алена не хотела с ним связываться. Но когда рядом Трусова с Щербаковой каждый день штампуют по четыре оборота, а тебе говорят, что да, мол, все хорошо, вот только если б ты еще прыгала что-нибудь серьезное, это постепенно начинает бесить. Ну, Косторнаяи разолилась. После чего распрекрасно этот триксель выучила.

ОНА УЖЕ ВЗРОСЛАЯ

Заметьте, с ее выходом на первый план из тени Трусовой, Загитовой и Евгении Медведевой, как-то сами собой смолкли бушевавшие весь год споры о «засильи прыгающих детей», повышении возрастного ценза и «одноразовых чемпионках». Понятно почему: когда вы смотрите на Щербакову или Трусову, то видите совсем юных девочек, которым неизбежно предстоит взрослеть-оформляться. Глядя же на Косторную, такого ощущения не возникает, пусть она старше всего на год и слегка пониже - даже после того, как ее официальный рост на сайте ISU на днях исправили со 148 на 151. Просто дело тут не в конкретном количестве сантиметров, оно у каждого свое в генах заложено. И очень похоже, что для Косторной самая трудная часть этого барьера уже позади.

Вы понимаете, что это означает? Что она стала лучшей в мире не до, как Загитова или Медведева, а после! Уже будучи настоящеймолодой барышней. Потому-то мы и воспринимаем ее катание не как девчачье, а вполне женское.

А теперь задайте себе вопрос: если Косторная, едва повзрослев, уже побеждает и демонстрирует образцовый баланс между красотой катания и технической сложностью, то сколько всего она может навыигрывать за предстоящие годы? Можете себе это вообразить?! Я, например, с трудом. Тут не одним олимпийским золотом попахивает, а по крайней мере двумя.

В МОРГ? А ПОШЛИ!

Хотя сама Алена кататься так долго пока не планирует. Говорит, что может закончить в 21 год. После школы собирается поступать в медицинский институт и выучиться на нейрохирурга. Бабушка как-то пробовала отговорить ее от врачебного будущего - мол, там с человеческими внутренностями дело иметь придется. Сказала: «Пойдем в морг». Но внучка оказалась не из пугливых: взяла, да и ответила: «А пойдем!»

Никуда они, конечно, не ходили, но тема с тех пор больше не поднималась: медицинский так медицинский. Пока же Косторной приходится разрываться между катком и школой, где она присутствует только на двух уроках в день, а остальное сама учит, включая три иностранных языка. Уже пробует давать интервью на английском. В Турине, правда, разок запнулась, но быстренько переспросила у кого-то рядом, как будет «поддержка» (не элемент, а зрительская, которая support), и тут же выдала подсказанное в микрофон.

В апреле Алена летала в Москву сдавать экзамен по математике прямо с ледового шоу в Краснодаре. Откатала свое на гастролях, рванула в аэропорт – и в девять утра, как штык, сидела за школьной партой.При таком плотном расписании времени, конечно, не хватает. В том числе - на верховую езду, которой Косторная увлеклась с недавних пор. Помимо любви собственно к лошадям, ей нравится ощущение полета - такое же, как надо льдом во время выступлений. Болельщики, прознав о новом хобби своей любимицы,подарили ей талисман: плюшевого единорога. Если Алена и дальше будет так кататься, скоро этих рогатых коней начнут производить в промышленных масштабах, как желтых медведей для ЮдзуруХаню.

ВАМПИРЫ - ЭТО… КРАСИВО

Социальные сети она не шибко жалует. Метать фото в «Инстаграм» со скоростью пулемета, как делают многие фигуристки, - это не для Косторной. А вот безукоризненным макияжем она выделяется всегда. Именно черные тени вокруг алениных глаз однажды навели хореографа Даниила Глейхенгауза на мысль об образе вампирши - и фигуристка откликнулась с удовольствием. Дело в том, что Косторная обожает смотреть кино про этих кровопийц и считает их… эталоном красоты и стиля.

В общем, барышня, как вы поняли, оч-чень непростая. Что называется, с претензиями. Но когда она выходит на каток -хоть в ангельски белоснежном платье для короткой программы, хоть в сиреневом с кровавыми пятнами для произвольной - ты забываешь обо всем. Начинается магия, устоять перед которой нет никакой возможности, да и к чему? Когда же музыка замолкает, то трибуны визжат от восторга, а судьи машинально отдают ей золотые медали с мировыми рекордами. Не за прыжки-дорожки-связки и прочие «внутренности»,нет - за высокое искусство. Женского фигурного катания на коньках.

Хочется только одного: чтобы она продолжала делать это как можно дольше. А медицина пускай немного подождет. Собственно, Алена Косторнаяей уже занимается, причем весьма успешно. На уровне если не нейрохирургии, то нейротерапии - точно.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

АЛЕНА КОСТОРНАЯ

Родилась 24 августа 2003 года в Москве.

Рост 151 см.

Фигурным катанием занимается с четырех лет. Тренировалась у Марины Черкасовой и Елены Жгун. С 2017 года занимается в группе Этери Тутберидзе.

Победительница юниорского финала Гран-при-2018/19. Серебряный призер юниорского чемпионата мира-2017/18.

Во «взрослых» международных соревнованиях выступает с нынешнего сезона, в котором выиграла четыре турнира из четырех: «челленджер» в Финляндии, этапы Гран-при во Франции и Японии, а затем и финал Гран-при.

Владеет двумя мировыми рекордами, которые устанавливала три раза: два в короткой программе (85,04 22 ноября в Саппоро и 85,45 6 декабря в Турине) и один - по сумме двух программ (247,59 7 декабря в Турине).